Смех и радость под куполом: история цирка Никулина на Цветном

Когда-то сюда приходили смотреть конные номера и клоунские репризы, сегодня - масштабные, яркие шоу. Но как бы не менялись технологии, главными в Цирке Никулина остаются живые эмоции. Этой арене уже почти полтора столетия - рассказываем интересные факты из истории места.

Цирк Никулина - одна из тех локаций Москвы, о которой знают далеко за пределами столицы. Место, куда приходят целые поколения жителей города и туристов: те, кого когда-то приводили родители, приходят за ручку с внуками. Это один из старейших цирков страны, который постоянно поднимает планку в своем жанре искусства. О судьбе основателя цирка - Юрии Никулине - мы рассказали в отдельной статье. Здесь - собрали самые яркие абзацы из летописи его детища.

Для кого-то это место ассоциируется с ароматом свежеструганных опилок, которыми присыпали арену перед выходом животных, а следом шли - яркие эмоции детский восторг. Сегодня под куполом Цирка Никулина самые передовые технологии, которые номера более зрелищными. Восторг - все еще составляющая каждого шоу. Несмотря на реконструкции, смену поколений и новую эстетику, он по-прежнему остается пространством живого чуда.

История цирка Никулина на Цветном бульваре — история легендарного цирка Москвы

История цирка началась еще в XIX столетии. В 1880 дальновидный предприниматель и искусный наездник Альберт Саламонский решил, что Москве необходим стационарный цирк. В те годы для города это было очень важным событием: цирковое искусство уже любили, но постоянную профессиональную площадку открыть никто не решался.

Саламонский решил собрать на своей арене “сливки” мира циркового искусства: акробатов, эквилибристов, дрессировщиков, клоунов. На манеж выходили самые знаменитые артисты своего времени: братья-клоуны Дуровы, сестры-эквилибристки Кох, семья акробатов-прыгунов Сосиных и многие другие. Представления собирали полные залы. Цветной бульвар приобретал статус одного из самых оживленных культурой районов Москвы. Цирк стал не просто местом зрелищ для народа, а городской достопримечательностью. Посмотреть на яркие шоу приезжали аристократы и купцы из разных городов.

После революции цирк, как и многие другие культурные пространства, переживал сложные этапы трансформации. Однако именно в советские годы цирк обрел огромное количество поклонников, а залы никогда не пустовали. На эту арену стремились попасть с гастролями лучшие артисты со всей страны страны, здесь рождались номера, которые транслировали по телевидению и обсуждали по всему СССР. Именно в XX веке в этом цирке начали формироваться легендарные цирковые школы и династии - о них мы рассказали ниже.

В советские годы клоунада стала восприниматься, как высокое искусство. К артистам относились с уважением, как к мастерам, которые могут не только рассмешить до слез, но и заставить задуматься. В послевоенные десятилетия популярность цирка только росла. Билеты было трудно достать, а поход в цирк воспринимался как важный ритуал. Сегодня у редкой московской семьи не найдется в семейном альбоме снимка из фойе Цирка на Цветном.

Почему цирк носит имя Юрия Никулина

Многие знают Никулина как киноактера и звезду советского кино. Однако сам он всегда говорил, что главным делом его жизни был цирк. После войны - Никулин прошел через финскую и Великую Отечественную - он поступил в студию клоунады при Московском цирке на Цветном. Довольно быстро он освоил все навыки и стал выступать - вместе с легендарным Михаилом Шуйдиным. Публика практически была готова драться за то, чтобы достать билеты на выступления их дуэта. Они работали совершенно по-разному: Никулин - медлительный, немного растерянный; Шуйдин - более резкий и темпераментный. В контрасте и возникал искренний смех.

Со временем Никулин стал не просто символом цирка, а его главным хранителем, а в 80-е XX века - руководителем. После смерти артиста в 1997 году цирку официально присвоили его имя.

Архитектура и атмосфера цирка

Первое здание было построено по задумке Альберта Саламонского и служило цирковым артистам творческим домом целую сотню лет.

Когда цирк возглавил Юрий Никулин, он сразу же амбициозно взялся за обновление здания: оно уже не соответствовало современным требованиям.В 1989 историческое строение закрыли, а спустя несколько лет на его месте закончилось строительство нового современного здания. Для самого Никулина это был очень личный проект: Юрий Владимирович стремился сохранить атмосферу прежнего цирка (архитекторы даже сохранили фасад), сделать площадку технически готовой к новой реальности и, что очень важно, безопасной.

Современная арена спроектирована так, чтобы сохранять эффект близости между артистом и публикой. Это одна из причин, почему даже масштабные программы здесь одинаково эмоциональны как для зрителя с первого ряда, так и для тех, кто забрался подальше. Внутри многое работает на чувство преемственности. Фотографии артистов, афиши прошлых лет, портреты Никулина - пространство дает понять, что в этом месте очень ценят историю.

Знаменитые артисты Цирка Никулина и представления

За десятилетия на арене цирка выступали десятки легендарных артистов. Здесь работали представители известных династий, которые прославились благодаря самым разным жанрам циркового искусства.

Важное место в истории цирка занимают клоуны. Публика обожала выступления Олега Попова, которого называли «солнечным клоуном» и «карандаша» - Михаила Румянцева. Кстати, именно Румянцев вывел клоунаду на уровень отдельного шоу и с его подачи Никулин и Шуйдин стали выступать вместе. Особое положение в афише цирка занимали выступления мастера пантомимы Леонида Енгибарова.

Этот цирк начался с лошадей и они всегда были частью программы. Одним из самых ярких и харизматичных артистов-дрессировщиков был Александр Буше. Однако номера с животными обычно молчаливы. Харизма Буше была настолько яркой, что он стал “ведущим” цирковых шоу, а иногда даже подыгрывал клоунам - словно подсказывая публике, когда смеяться. Позже эта практика закрепилась в цирковом искусстве.

Представители цирковой династии братья Кох - Эмиль и Игорь - вместе с женами создавали уникальные номера, которые словно нарушали законы физики. Великие иллюзионисты умели “обмануть” публику, а их шоу не имели аналогов.

На арену этого цирка выходили и представители других знаменитых династий: Запашные, Дуровы, Багдасаровы и многие другие. С годами арена на Цветном стала площадкой международного уровня. Здесь проходили гастроли зарубежных артистов, фестивали, совместные проекты с европейскими коллективами. При этом площадка сумела сохранить собственный стиль и характер.

Цирк Никулина сегодня

В наши дни Цирк Никулина на Цветном бульваре остается одним из самых популярных и известных манежей страны. Руководит площадкой сын Юрия Никулина - Максим.

Современный цирк активно обновляет программы, использует новые технологии, световые решения и сложные конструкции. При этом он старается не терять связь с классической цирковой традицией. Это место притягивает не только семьи с детьми. Многие взрослые зрители воспринимают поход в цирк как способ вернуться в собственное детство, посмеяться и удивиться.

Цирк постепенно меняет сам формат представлений. Все чаще программы строятся как цельные шоу с общей историей, атмосферой и визуальной концепцией. Это уже не просто набор отдельных номеров, а полноценный спектакль.

Что посмотреть в Цирке Никулина

Особой популярностью традиционно пользуются сезонные программы и новогодние шоу. Именно такие выступления становятся самыми масштабными - с большим количеством артистов, сложной сценографией и яркими визуальными эффектами - и вызывают интерес публики.

Судя по отзывам в открытых источниках, многие зрители выбирают цирк на Цветном из-за номеров, где классические цирковые жанры сочетаются с современной режиссурой: где воздушная акробатика и клоунские репризы соседствует с мультимедийными декорациями.

Для многих семей поход именно на праздничное шоу в Цирк Никулина давно стал обязательной зимней традицией. Билеты на такие программы обычно раскупаются еще до первого снега. Кроме того, цирк регулярно обновляет репертуар, приглашает гастролирующие коллективы и экспериментирует с новыми форматами.

Почему Цирк Никулина остается культурным символом Москвы

Цирк на Цветном бульваре бережно хранит память о старом советском цирке и о своем еще более давнем прошлом: великих клоунах и легендарных артистах других жанров. При этом арена продолжает жить в настоящем, всегда готова к экспериментам и новому уровню самоотдачи. Все ради того, чтобы, как и более чем 150 лет назад дети замирали перед сложными трюками, взрослые - старались разгадать секреты иллюзий, а после - все вместе смеялись над номерами клоунов.