Сквозь кулисы времени: история Русского драматического театра в Уфе

Русский драматический театр в Уфе — место, где культурная жизнь региона вышла на новый уровень, вписавшись яркими красками в драматургическую карту России. Киноафиша собрала интересные факты из истории этого театра Башкортостана.

Летопись развития театральной среды Уфы — это список ярких событий, вплетенных в плотную ткань культурной памяти. Театры горели и возрождались из пепла; артисты уезжали и возвращались; спектакли собирали аншлаги и их запрещали.

Именно в этом контексте следует рассматривать появление и развитие одного из старейших театров региона — Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан.

Как появился Русский драматический театр в Уфе

Истоки Русского драматического театра в Уфе восходят к 61-му году XVIII века, когда, по инициативе Софьи Александровны — жены уфимского губернатора Григория Аксакова и невестки известного писателя Сергея Тимофеевича — в городе появилось первое здание, которое предназначалось для театральных представлений. Играть спектакли можно было даже зимой, что в те годы мог позволить себе далеко не каждый город — часто здания театров не имели толстых стен и отопления.

До появления этого театра постановки чаще всего носили частный характер, были не регулярными, а попасть на них могли только по приглашению устроителя сцены. Со дня возведения Зимнего театра все (кто мог себе позволить) посещали театр, а театр стал жить, привычными современному зрителю, сезонами.

Однако судьба театральных построек в Уфе, как часто бывает, полна трагедий и возрождений. Зимнее здание не раз сгорало, но каждый раз — упрямо, с удивительной преданностью делу — его восстанавливали: покровители, люди сцены и зрительного зала.

Позже купцом Василием Видинеевым был организован Летний театр: он выкупил сад у другого уфимского “бизнесмена” и построил там красивое двухэтажное здание с колоннами и террасами. На эту сцену с гастролями приезжали артисты из столичных театров, знакомя жителей города с лучшими классическими постановками. Здание театра просуществовало до 91-го года XX века и, не смотря на протесты горожан, было снесено.

Видинеев и другие купцы, которые хотели видеть культурное развитие Уфы и Башкирии, приглашали в город знаменитых артистов: приезжали, например, Гликерия Федотова и братья Адельгейм.

Как формировался коллектив Русского драматического театра

Пока уфимские зрители рукоплескали приезжим артистом, (очень) медленно, но верно шло становление местных профессиональных коллективов. Затягивался процесс из-за нехватки кадров и политических бурь. Не смотря на усилия меценатов сцен в городе не хватало — артистам разных театров приходилось делить одно пространство.

Труппа Русского драматического театра организовалась из трех разных коллективов: фронтовых артистов, самоучек и дарований, профессионалов из столицы. Эта смесь дала особый характер сцене: живой и эмоциональный. У них не было общей школы и это придавало особенный колорит каждой репетиции и постановке. К 30-м годам XX века театр оформился как полноценная стационарная труппа.

Постепенно театр креп, становился зрелым. Его ряды пополняли выпускники столичных вузов, Уфимского училища искусств, позднее — Академии им. З. Исмагилова. Труппу отличали профессионализм, разнообразие, неподражаемость. Постановки стали значимыми не только для Башкортостана, но и для России в целом.

К сороковым годам XX века у театра появилось собственное здание, которое было расположено на улице Гоголя. Место сразу стало очень популярным у горожан, тяготеющих к культуре. В здании была прекрасная акустика, но плохое техническое оснащение, из-за архитектурных особенностей переделать сцену было практически невозможно. Больше сорока лет Российский драматический театр Уфы провел в своем первом помещении, но труппа росла, расширялся репертуар, режиссерам и артистам хотелось экспериментов.

И вот в 1982 театру предоставили новое — просторное, технически современное, отвечающее амбициям коллектива — здание на Пр. Октября, 79.

Жизнь Русского драматического театра Уфы от переезда до наших дней

Спустя шесть лет после переезда в названии театра появилось важное слово — «академический». Это стало свидетельством высокого профессионализма и значимости творчества коллектива.

На протяжении долгих лет, насыщенных как блеском культурных начинаний, так и рутинной борьбой с административной текучестью, архитектором этого театрального организма выступал Леонид Левитин. Эстафетную палочку он передал Вячеславу Стрижевскому — не менее заслуженному и закаленному.

В 84-ом году, сначала как режиссер, а затем и как художественный руководитель, театр возглавил Михаил Рабинович — деятель искусств получивший признание и звание заслуженного деятеля искусств.

Театральный организм, будучи не замкнутым на себе, а напротив — жадно поглощающим внешние импульсы, приглашал к сотворчеству как художников юной стези, так и мэтров, чьи имена эхом разносятся в кулуарах сценических школ.

Гастрольная география, некогда ограниченная рамками соседних городков, с течением времени превратилась в масштабное приключение, маршруты которого пересекали культурные меридианы от Вильнюса до Средней Азии.

Все это формировало театр и соединяло драматическую ткань Башкортостана с мировой театральной мифологией.

Особенности репертуара Государственного русского драматического театра в Уфе

Афиша Русского театра Уфы включает множество самых разных спектаклей. В художественной палитре театра соседствуют величественная русская классика и пронзительно острые пьесы современников, лирические сказки для детей и масштабные музыкальные постановки, в которых сцена превращается в многослойное пространство звука, света и движения.

Ядро афиши неизменно отдано великим именам — Достоевскому, Толстому, Пушкину: их произведения становятся не просто драматургическим материалом, но и философским основанием для сценического разговора с публикой.

Наряду с этим театр смело открывает двери в мир современной драмы, представляя, к примеру, «Фабричную девчонку» Александра Володина или «Любовь людей» Дмитрия Богославского — пьесы, где будничная реальность звучит громче вымысла, а внутренний конфликт становится действием.

Не забывают уфимские артисты и о своем доме. Например, создают постановки по произведениям местных авторов.

Один из таких спектаклей «Луна и листопад» по мотивам повести «Помилование» башкирского поэта и писателя Мустая Карима. Это история о любви во время Великой отечественной войны, которая могла привести к гибели.

В 2024 году в театре показали необычную премьеру «#Уфа, я люблю тебя!» — спектакль, как ода городу, созданная к 450-летию столицы Республики Башкортостан. Постановка стала результатом творческой лаборатории молодых режиссеров, которые аккумулировали собственные мысли и случайно подслушанные разговоры прохожих, мифы и легенды, письма знаменитых уфимцев и газетные заметки.

Отдельное направление в театре — детский репертуар. На уютной малой сцене оживают самые разные сказочные персонажи: то Элли с Тотошкой ищут путь домой из Изумрудного города, то любящий отец хочет исполнить мечту дочери и привезти ей Аленький цветочек. Эти и множество других историй превращают первые театральные впечатления юных зрителей в настоящее чудо.

И, наконец, мюзиклы — жанр, в котором соединяются драматургия, вокал, хореография и сценография в едином художественном порыве. Над такими постановками трудится расширенная команда: наряду с актерами труппы — приглашенные солисты и танцоры, превращающие каждый показ в событие.

В актуальном репертуаре Русского драматического театра Уфы две таких постановки: детский мюзикл «Снежная королева» по сказке Ганса-Христиана Андерсена. И «Голубая камея» — история о жизни России второй половины XVIII века.

Такой репертуар — это, в сущности, портрет театра, отражающий не только его художественные приоритеты, но и душу зрителя, ради которого все это создается.

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