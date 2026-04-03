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Киноафиша События Скорость, звук и стиль: фестиваль GROUNDED в Сочи

Скорость, звук и стиль: фестиваль GROUNDED в Сочи

3 апреля 2026 14:10 Проверено редакцией
Скорость, звук и стиль: фестиваль GROUNDED в Сочи

Автомобили, музыка и искусство снова сходятся в одной точке: фестиваль GROUNDED возвращается, превращая пространство в живой перформанс скорости и стиля.

Кажется, мы знаем, каким будет самое громкое событие лета 2026. Фестиваль GROUNDED возвращается. И без того яркий Сочи, озарят сотни фар: среди горных пейзажей встретятся автомобили и их владельцы, визуальное искусство и экшн-спорт. Это не просто заезды, а многогранное событие, где диджеи играют сеты в бит с ревом моторов, а дым из-под колес становится частью перформанса.

Где и когда?

GROUNDED пройдет с 7 по 9 августа на площадке автодрома «Сириус» - это гоночная трасса, которую построили к Олимпийским играм, а позже на ней принимали гонки Формулы-1. Билеты уже в продаже. Многие детали организаторы держат в секрете - тем интереснее.

В чем особенность фестиваля «Граундед»?

В отличие от классических автосоревнований, на GROUNDED нет привычных заездов на время: здесь все решают стиль, синхронность и дерзость. Участники выходят на трассу не за победой, а за впечатлением - своим и зрительским.

Программа фестиваля включает несколько направлений.

  • одиночные и парные заезды, демонстрационные выступления и дрифт-такси, где зритель становится частью происходящего;
  • музыкальная сцена дополняет действо, превращая площадку в полноценный open-air
  • арт-зоны и экшн-спорт делают фестиваль частью городской современной культуры и искусства.

Фестиваль GROUNDED существует уже более десяти лет. Он менял форматы и локации, но остается верным себе в главном - он дарит ощущение свободы и чувство единения. Именно за этим сюда возвращаются участники и зрители.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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