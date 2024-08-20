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Киноафиша События Сколько зарабатывает певец Шаман?

Сколько зарабатывает певец Шаман?

20 августа 2024 09:01 Проверено редакцией
Сколько зарабатывает певец Шаман?

На официальном портале Госзакупок появилась информация о стоимости контракта на выступление певца Шамана.

Цена одного концерта - 15,3 млн рублей. Заказчиком выступает филармония города Ставрополя, в стоимость входит и выступление певца, и его концертной команды .

Ещё заказчик опубликовал тендер на техническое обеспечение всех мероприятий, стоимость - 4,6 миллионов рублей. В сумму входит и набор услуг для коллектива Ярослава Дронова.

В 2024 году Ставпропольский край справялет столетний день рождения. Власти региона опубликовали праздничную программу, которая начнётся в августе и пройдёт до октября этого года. Запланированы больше ста мероприятий как в Ставрополе, так и по всей территории края.

Илья Голубев
Илья Голубев
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