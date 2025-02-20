Шаляпинский фестиваль в Казани: музыка, объединяющая поколения и страны

Уже больше сорока лет наступает момент, когда в Казани собираются лучшие исполнители и ярые поклонники оперы из разных концов планеты. Всех их привлекает Международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина.

Как был создан шаляпинский фестиваль в Казани?

В 1981 году Министерство культуры Татарской АССР издало постановление, которое открыло новую страницу в культурной жизни Казани: на сцене Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля должен был состояться грандиозный фестиваль, посвященный Ф. И. Шаляпину.

Почему Шаляпину? Все просто — Федор Иванович родился в Казани и в юном возрасте именно здесь впервые вышел на сцену, которая стала для него местом силы и самовыражения.

Федор Иванович Шаляпин. Источник: Legion-Media

Фестиваль был не только данью памяти великому артисту, но и важнейшим событием для развития оперного искусства Татарстана. В застойные 70-е театр находился в состоянии упадка, репертуар беднел, а все, что оставалось в афише не привлекало зрителей. Фестиваль нужен был оперному искусству Казани, как воздух, чтобы вдохнуть в искусство новую жизнь.

Для фестиваля выбрали исполнительский вектор. Долгое время традиционно на фестивале представляли спектакли, созданные на сцене театра оперы и балета им. М. Джалиля, а вот ключевые партии в спектаклях звучали голосами приезжих солистов. Эти исполнители — представители разных стран, а также ведущих театральных сцен России. В последнии годы в фестивале принимают участие и постановки других театров.

В фестивальной программе можно встретить, как свежие премьеры театра, так и бессмертные оперные произведения, неразрывно связанные с именем Ф. И. Шаляпина.

Завершается фестиваль, как правило, грандиозными гала-концертами, превращающимися в настоящие оперные шоу.

Необычные традиции шаляпинского фестиваля

С самого старта оперный фестиваль в Казани было принято проводить в феврале — месяце, когда родился Ф. И. Шаляпин. Этой традиции не изменяют уже больше сорока лет. И если первый фестиваль длился всего неделю, то сейчас артисты выходят на сцену в течение всего месяца: постановок в афише стало намного больше.

Во время проведения фестиваля театр оперы и балета имени М. Джалиля не спит: днем репетиции, вечером концерты, а по ночам меняют декорации.

Искусство всегда проявляет себя непредсказуемо, но на шаляпинском фестивале каждый год интригует одно необычное действо — сможет ли кто-то из вокалистов разбить хрустальный стакан силой голоса. Когда-то так удивлял своих зрителей сам Ф. Шаляпин, но за многолетнюю историю фестиваля повторить его фокус никому не удалось. Забавное состязание проводят в последний день фестиваля, когда в театре собираются все артисты, выходившие на сцену.

Гордое имя Федора Шаляпина придает фестивалю особую значимость: каждый артист понимает вклад великого баса в мировое искусство. В 1985 году на фестиваль была приглашена молдавская певица Мария Биешу, которую называют лучшей в мире Чио-Чио-сан (героиня оперы Д. Пуччини «Мадам Баттерфляй»). Биешу первой передала, полученный на фестивале гонорар, в фонд на установку памятника Федору Шаляпину в Казани.

С 2006 года у фестиваля появилась традиция — 13 февраля на сцене театра им. Джалиля показывают музыкальную драму «Борис Годунов». Дело в том, что этот день в 1873 родился Ф. Шаляпин. Благодаря Федору Ивановичу эта опера стала одной из самых узнаваемых в мире, прославив российское искусство. В лучших театрах мира артист исполнял сразу несколько партий: Бориса, Пимена, Варлаама — поэтому оперу стали называть самой «шаляпинской».

Отправная точка: каким был первый шаляпинский фестиваль

Открытие Первого фестиваля состоялось 8 февраля 1982 года. Атмосфера напоминала рождение новой эпохи. Главной миссией, как было торжественно объявлено, стала сохранность уникального оперного репертуара в Казани.

В программу первого фестиваля вошли лучшие постановки: «Борис Годунов», «Русалка», «Фауст», «Севильский цирюльник», «Князь Игорь», «Евгений Онегин».

Готовили каждый спектакль тщательно, с особым трепетом, ведь это был не просто фестиваль, а важная точка старта. Оперные артисты, съехавшиеся из Москвы, Минска, Риги, Улан-Удэ и других городов представляли как известных мастеров сцены, так и новые, еще неизвестные широкой публике, таланты.

После окончания фестиваля по стране стали говорить о ярком событии в мире искусства. Началась оттепель оперного театрального искусства в Казани.

Как удержали планку после успеха первого фестиваля

Уже на втором фестивале в 1983 году прозвучали новые произведения — «Кармен» Бизе и «Алеко» Рахманинова, а зрители встретили с восторгом партию Кончака в «Князе Игоре», исполненную легендарным басом Александром Ведерниковым. Программы расширялись, обогащались, набирали вес и значимость.

В 1984 году был небывалый ажиотаж — шаляпинский фестиваль стал визитной карточкой Казани. Зрители приезжали из разных городов ради того, чтобы услышать новые голоса и рассказывать всем, что им удалось заполучить билет. Тамара Синявская и Людмила Филатова блистали в «Кармен», а уникальный тенор Хайдар Бигичев в роли Хозе произвел фурор. Вскоре Бигичев станет символом татарской оперы, но, увы, слишком рано покинет этот мир.

В 1986 году фестиваль приобрел всероссийский статус. Теперь российские и зарубежные вокалисты считали за честь выступать на этой сцене. В тот год фестиваль посетили великие артисты: Ирина Богачева, Владимир Морозов, Юрий Марусин, Николай Охотников, каждый из которых оставил свой незабываемый след.

Со временем фестиваль обретал все большую популярность. Программа с каждым годом расширялась. В 1987 году состоялись постановки «Чио-Чио-сан» с Марией Биешу, «Севильский цирюльник» с Леонидом Сметанниковым. Публика с восхищением принимала концерты Артура Эйзена, Вячеслава Гринченко и Булата Минжилкиева.

Юбилейный Х (1991) шаляпинский фестиваль в Казани сиял с новой силой! Он получил международный статус и стал крупнейшим из всех предыдущих. В Казань съехались сорок исполнителей из разных городов и стран. Впервые в афише появились гости из США и Швейцарии: сопрано Б. Хилл, теноры Р. Кейпер и Ф. Манзони. Они были молоды, талантливы и стремились завоевать мировую оперную арену.

XII фестиваль (1993) был посвящен празднованию 120-летия со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. В программе — 10 шедевров оперной сцены, арии в которых исполнял маэстро: «Князь Игорь», «Демон», «Отелло» и другие. Присоединились новые зарубежные участники: Борис Стаценко (Германия) и дирижер Владимир Кираджиев (Австрия).

XIII фестиваль 1994 года запомнился премьерой «Тоски» в постановке швейцарского режиссера Кристофера Гроссера. Его интерпретация — это симбиоз драмы и музыки, спектакль, в котором эмоции предельно живые, а характеры словно взяты из реальной жизни.

Современная история шаляпинского фестиваля в Казани

Основные идеи фестиваля остаются неизменны: каждый спектакль на сцене — проверенная временем классика.

Однако время диктует свои правила и приходится привлекать зрителя новыми формами: организаторы добавляют к традиционному сценическому действу интеллектуальные лекции и круглые столы, которые помогают глубже понять искусство.

Суть остается неизменной: это праздник музыки, триумф исполнителей, которые собираются из разных уголков страны и мира, чтобы оживить классические оперные шедевры.

Программа неизменно охватывает спектакли, связанные с творческим наследием Шаляпина, а также ключевые произведения оперной классики. Для обладателей баса честь примерить на себя образ Бориса Годунова, а в афише неизменно присутствуют «Севильский цирюльник», «Пиковая дама», «Царская невеста», «Травиата» и «Кармен».

Сценическое оформление раньше соответствовало традициям: исторические декорации погружали зрителя в эпоху, создавая иллюзию непрерывности художественного процесса. Театр многие годы следовал академической манере, но искусство — это постоянное движение и в последние десятилетия каждый год для фестиваля ищут новые формы. Постепенно на сцене стали появляться свежие режиссерские прочтения, новаторские сценографические решения, неожиданные творческие коллаборации с зарубежными партнерами.

В 2012 году шаляпинский фестиваль в Казани впервые принимал Валерия Гергиева, представившего оперу Р. Щедрина «Очарованный странник» с Мариинским театром. Новая традиция — сотрудничество с лучшими российскими оркестрами, расширяющее горизонты фестиваля и приобщающее публику к многообразию исполнительских школ.

Фестиваль живет, меняется, но неизменно хранит свое ядро: здесь встречаются прошлое и будущее оперы, традиция и эксперимент, а голос остается главным героем сцены.

В 2025 году шаляпинский фестиваль проходит уже в 43 раз, его приурочили к 152-х летию со дня рождения великого баса.

Кроме того, весь театральный мир празднует 150-летие оперы «Кармен». В далеком 1885 году жители Казани впервые увидели эту постановку на сцене. И вот спустя много лет новое видение классики зрителям представил итальянский режиссер Марко Гандини. Режиссер впервые поставил «Кармен» в 1995 году в Вероне. В поисках вдохновения для постановки в Казани он отправился в Андалузию, где прожил две недели в семьях цыган, учась у них и проникнув в самую душу этого народа.

Завершится 43-й Шаляпинский фестиваль в Казани 2 марта 2025 года. Яркой точкой по традиции станет большой концерт, который объединит артистов и дирижеров из России, Италии, Беларуси, Азербайджана, Израиля и Узбекистана.

Так фестиваль, начавшийся с небольшой инициативы, разросся в грандиозное международное событие. Он стал не просто традицией — он превратился в символ возрождения оперного искусства в Казани, в живое воплощение памяти о Федоре Ивановиче Шаляпине, чье наследие продолжает вдохновлять поколения артистов и зрителей.