Сергей Зверев помешал зрителям на «Щелкунчике» в Мариинском театре

На спектакле «Щелкунчик» в Мариинском театре , где выступали ученики Академии русского балета имени Вагановой, зрители столкнулись с неудобствами из-за головного убора Сергея Зверева.

Шоумен пришел на постановку с широкой шляпой, которая мешала обзору сцены, что вызвало жалобы со стороны других посетителей театра. Зрители пятой ложи пытались обратиться к капельдинеру, но администрация театра заявила, что не имела права разговаривать с Зверевым.

В пресс-службе Мариинского театра подтвердили, что жалоба была оперативно решена – зрителю предложили пересесть, и других жалоб не поступало. Сергей Зверев и его представители не прокомментировали инцидент.

А мы напоминаем, как важно соблюдать театральный этикет, о котором можно прочитать в нашей статье о правилах поведения в театре.