Сергей Дягилев: отец Русских сезонов и антрепренер с мировым именем

Если Петр I открыл окно в Европу, то Дягилев — открыл Россию для европейцев. При нем и во многом благодаря ему балет, оперу и музыку с российским колоритом полюбили сначала парижане, а затем и жители других столиц. Как это удалось Сергею Дягилеву? Давайте разбираться!

Начало биографии Сергея Дягилева: детство — в столице, отрочество — в провинции

Его имя практически стало синонимом театру, но на сцене он был всего однажды: пятилетнему Сереже дали главную роль в семейной постановке по сказке Шарля Перро про мальчика, размером с пальчик.

На репетициях все шло хорошо, юный актер без труда и играючи справлялся со своей ролью. Однако, в день премьеры он так испугался своего дядю, который загримировался до неузнаваемости, что с криками убежал за кулисы. Зрители думали, что это игра и долго аплодировали, а маленький перепуганный мальчик долго плакал и актером быть уже никогда не мечтал.

Однако тяга и любовь к искусству все равно привели его в театр.

Родился Сергей Дягилев в 1872 году в деревушке под Новгородом. Его мама — Женя — умерла через пару дней после тяжелых родов. Отец — Павел Павлович — происходил из знатных дворян и служил в армии Российского государства в Петербурге. Кроме того, он был большим любителем искусства, прекрасно пел, любил музыку, даже иногда вставал у дирижерского пульта на балах.

Была у Павла Дягилева и темная сторона — он всегда был в долгах, при том его приближенные не понимали для чего ему деньги. Он не играл в карты, не злоупотреблял алкоголем, не был ловеласом, но все же в какой-то момент его долговые обязательства были близки к двумстам тысячам рублей — хлеб тогда стоил 5 копеек, а корову можно было купить за 3 рубля.

Отец Павла — старший из рода Дягилевых — Павел Дмитриевич согласился выплатить долг, но только если сын вместе с семьей переедет в родовое имение в Перми. К тому моменту Павел Павлович женился во второй раз и обзавелся еще двумя сыновьями. Его новой избранницей стала Елена Панаева — она была для Сергея Дягилева любящей матерью, мальчик не знал и не догадывался, что Елена не его родная мама, пока отец не рассказал ему уже в подростковом возрасте.

Когда семья Сергея Дягилева покидала Петербург, ему было десять. Путь из Петербурга в Пермь сегодня занимают пару часов на самолете и чуть больше суток на поезде. Дягилевым пришлось ехать больше недели каретами и пароходами, ночевать в крупных и мелких городках. Для детей это путешествие было очень захватывающим — Сергей Павлович помнил о нем всю жизнь, перебирая в памяти виды русских полей, церквей, лица крестьянских детишек, с которыми удалось подружиться на короткое время.

С приездом молодой многодетной семьи дягилевское имение на ул. Сибирской, 33 ожило. Довольно быстро этот дом стал “культурным центром” — горожане прозвали его «Пермскими Афинами». По четвергам хозяева устраивали вечера театра, музыки и литературы. Стены дома были увешаны картинами и репродукциями известных художников, в книжном шкафу стояли журналы о главных музеях мира, в главном зале располагался рояль — вечерами Сергей Павлович играл, а его родители пели. Дягилев с детства был окружен искусством и людьми, которое это искусство любили, осмысляли и, самое главное, чувствовали.

Еще одно место жизни Дягилевых, может быть даже более важное, чем пермский дом — усадьба в Бикбарде. Павел Дягилев старший владел большим хозяйством. На территории их имения в деревне, которая расположена в двухстах пятидесяти километрах от Перми, находились мельница, винокуренные и пивоваренные заводы, трактир, постоялый двор и множество других объектов. Вино, водку и прочие спиртные напитки отправляли во все города страны и даже в Европу.

Это имение любила вся семья, там они проводили много времени, особенно в летний период, когда съезжалась родня из разных стран. В такие моменты в доме могло быть около пятидесяти постояльцев — и все Дягилевы.

Те, кто лично знал Сергея Дягилева, говорили, что его детство, проведенное вдали от больших городов, в окружении лесов и полей, сильно повлияло на его восприятие мира, красоты, культуры. В основе его трепетного отношения к искусству всегда была любовь к русской природе.

Образы пермских просторов будут яркими вспышками всплывать в его памяти всю жизнь — даже в декорациях, созданных Александром Бенуа к опере «Гибель богов» в Мариинском, он узрит знакомые виды, которые окружали провинциальное имение Дягилевых, о чем он напишет в своих воспоминаниях.

По приезде в Пермь Сергея Дягилева отдали в гимназию, где он учился среди других мальчишек. Однако из всего подросткового племени он сильно выделялся: он хорошо говорил по-немецки, еще лучше — по-французски, знал занимательные истории о мировом искусстве, имел изысканные, не свойственные большинству подростков, манеры. Однако учился Сергей Дягилев не очень хорошо, ему попросту было не интересно. В воспоминаниях некоторых людей, знавших Дягилева-подростка, есть упоминания о вспыльчивости Сергея Павловича и склонности затевать драки на переменах. Учителя, которых часто приглашали в имение семьи Дягилевых, закрывали глаза на шалости ученика и даже помогали ему учиться на “отлично”, подсказывая темы будущих заданий.

В пермском крае Сергей Дягилев жил до самого своего совершеннолетия, а потом — уехал в Петербург.

Петербургские хроники: Сергей Дягилев и первое путешествие за границу

После окончания гимназии, Сергей Павлович, как и полагалось, отправился получать образование в Петербурге.

Его первоначальной целью было получить юридическое образование, а также заниматься своим вокалом и развивать музыкальные навыки.

Занятия начинались осенью. Прибывший летом 1890 в Петербург Дягилев, решил надолго не задерживаться и отправился в свое первое путешествие в Европу. Компанию ему составил двоюродный брат Дмитрий Философов.

Это было не очень долгое приключение, но путешественники успели посетить несколько стран и самые важные города: Вену, Париж, Берлин. Больше других Дягилева восхитила Италия, в частности, Венеция.

Вернувшись к осени в Россию Сергей Дягилев приступил к учебе. Но она его не слишком занимала. Диплом юриста он все-таки получил, но спустя шесть лет, вместо стандартных четырех. Сначала он с головой ушел в музыку, много посещал театр, уроки игры он брал у Николая самого Римского-Корсакова, пению обучался у итальянского преподавателя Антонио Котоньи.

Тогда он мечтал стать великим певцом и сочинять музыку — у него в портфеле имелась пара собственных творений. Однако, слушателям его произведения не слишком нравились, Римский-Корсаков даже сказал, что Дягилеву не быть музыкантом, что сильно задело самоуверенного и честолюбивого парня.

После этой сцены с композитором и еще пары не самых лестных отзывов о его “музыкальности” Дягилев в конце концов перестал грезить о музыкальной карьере.

Спустя пару лет жизни в Петербурге, одним из главных увлечений Дягилева стало художественное искусство. На это повлияло окружение — он дружил с молодыми художниками.

Снова в Европу: Сергей Дягилев становится коллекционером

В 1893 году Сергей Павлович отправился в заграничное путешествие во второй раз и привез оттуда антикварную мебель, которой восхищались его друзья-художники. Он был очень горд своим выбором.

Спустя два года Дягилев снова поехал в Европу, где купил несколько картин и стал мечтать о собственной галерее. После возвращения его все больше увлекала живопись, он стал публиковать статьи в газетах и журналах, выступая в качестве арт-критика. В это же время проявился его талант в качестве организатора разных творческих встреч, выставок, концертов.

В конце XIX века в печать отправился первый выпуск журнала «Мир искусства», где Дягилев выступал редактором, а директором был его друг — художник Александр Бенуа.

Журнал вырос из одноименного общества любителей искусства, которое было организовано Дягилевым и Бенуа. В него входили многие видные люди того времени: Григорий Калин, Лев Розенберг (Бакст), Вальтер Нувель. На своих собраниях молодые люди обсуждали художников и живопись, музыку и композиторов, они читали друг другу лекции на основе того, что прочли, увидели, услышали и осмыслили.

Дягилев почти не читал лекций, но организовывал выставки художников, его современников, тех, кого еще не признало высокое общество.

Здесь Дягилев полагался только на свое чутье, поддерживал тех, чьи имена еще не гремели. За такой подход на Сергея Павловича часто писали едкие фельетоны, но лишь в самом начале его пути. Но он быстро стал одним из самых значимых и уважаемых импресарио. Посмотреть на организованные им выставки приходили и знатные князья, и император с императрицей.

Тут Дягилева заметил князь Волконский, который в конце XIX века руководил Императорскими театрами. Тогда Сергей Павлович и заприметил балет, который, по его мнению, мог нравится любой публике — и образованной, и нет.

Сергей Дягилев и первые «Русские сезоны»

За сложный характер Дягилев довольно быстро лишился роли чиновника.

В 1906 году Сергей Павлович впервые организовал выставку в Париже, где представил шедевры русской живописи и скульптуры: Врубель, Юон, Рылов. Экспозиция занимала целых десять залов центра Гран Пале. Европейской публике понравилось искусство из тогда мало знакомой им страны. Пресса не уставала публиковать положительные отзывы.

Так стартовали «Русские сезоны».

Всего за несколько лет балет из России стал так популярен, что французские артисты, прибывшие в труппу Дягилева, брали славянские имена.

Вдохновленный этим успехом, на следующий год Дягилев вернулся во Францию уже с концертами и привез Шаляпина, Римского-Корсакова и других. «Сезоны» стали ежегодными.

Расходы на эти концерты превышали доходы, но организатора больше интересовал сам факт успеха у публики и его репутация.

Самым важным для Дягилева было — популяризировать русскую культуру, сделать ее узнаваемой, интересной. Культурный обмен между странами Европы был постоянным, но Запад не знал, чем живет искусство далекой России.

В 1907 Дягилев увидел в Мариинке «Павильон Армиды». Тогда в мире балете наметились перемены — уход от классической традиции. Тогда Сергей Петрович задумал “коротенькие балеты”.

Он заключил контракты с артистами главным театров России: Анной Павловой﻿, Вацлавом Нижинским﻿, Идой Рубинштейн﻿ и многими другими.

В следующем году Париж увидел дягилевского «Бориса Годунова». В этой постановке он был не только организатором, но и режиссером, перекроил полотно пьесы, сделал его более драматичным, подстроил под свою публику, которую он очень хорошо чувствовал. Успех был оглушительным. Именно к редакции Дягилева обращаются постановщики обращаются уже много лет.

В 1909 в Париже Дягилев окончательно решил сделать в «Русских сезонах» упор на балет. Эта затея привела к небывалому успеху. Парижане увидели «Павильон Армиды», «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» и другую отечественную классику. Парижане были в восторге, аплодировали стоя и только и делали, что обсуждали на светских раутах русский балет.

Дягилев каждый раз расширял репертуар, хотел, чтобы Европа увидела, как можно больше.

Сергей Дягилев открывает Европе новые имена

Переломным моментом в жизни «Русских сезонов» стало решение Дягилева приглашать молодых композиторов и артистов.

Для создания знаменитой «Жар-птицы» Сергей Петрович пригласил молодого Игоря Стравинского. Так началось их долгое и плодотворное сотрудничество.

В «Жар-птице» на сцену вышли живые лошади, а танцы ставил Михаил Фокин, объединив сразу несколько стилей.

Дальше была «Шахерезада» в постановке Михаила Фокина. Успех был таким огромным, что после весь Париж одевался на восточный манер. Так «Русские сезоны» стали задавать моду.

Позже детище Дягилева стало желанным гостем не только во Франции. Сначала «Русские сезоны» отправились из Парижа в Англию, потом отправились покорять Америку, а дальше и другие страны. Успех был повсеместным.

У Сергея Павловича был удивительный дар находить таланты.

Благодаря проектам Дягилева мир узнал о художниках, которые оформляли спектакли: Леоне Баксте, Александре Бенуа, Николае Рерихе. Стали знамениты танцоры, а потом и хореографы Вацлав и Браницлава Нижинские, Джордж Баланчин, Серж Лифарь; Повсюду играла музыка Игоря Стравинского, Николая Римского-Корсакова и многих, многих других.

Костюмы для постановок Дягилева создавали лучшие: Коко Шанель конструировала наряды для артистов к постановке «Аполлон Мусагет», а декорации для «Парада» строились по проекту Пабло Пикассо.

Не все спектакли «Русских сезонов» были приняты и успешны. Какие постановки выходили за все рамки и нашли своего зрителя лишь спустя несколько десятилетий. Такая судьба была, например, у «Весны священной» на музыку Стравинского — публика сочла его слишком бурным и сумасшедшим.

Наследие Сергея Дягилева. Память о великом импресарио

В 21-ом году XX века Сергею Павловичу поставили диагноз — сахарный диабет. Рекомендаций врачей Дягилев не соблюдал, продолжал есть сладости и выпивать.

Через несколько лет он подхватил инфекционное заболевание — фурункулез — лекарств, которые могли вылечить воспаления еще не было. Через два года Дягилев в очередной раз путешествовал по Европе, в Швейцарии ему резко стало хуже. Он уехал в Венецию, куда вызвал несколько близких друзей. Там, в его любимом городе на Земле, великий импресарио покинул мир живых. Ему было 57 лет.

Могила Сергея Дягилева на кладбище Сан-Микеле в Венеции

После смерти создателя балетная труппа «Русских сезонов» распалась, кто-то из артистов организовал свои команды, продолжив дело мастера и популяризацию российской культуры.

За свою жизнь Дягилев так и не смог привезти свои постановки на родину. В 2017 году Министерство культуры создало проект под брендом «Русские сезоны», который направлен в то же русло — популяризация культуры страны за рубежом.

Наследников у Сергея Дягилева не было, да и наследовать, в общем-то, было нечего — все, что было заработано балетом антрепренер тратил на артистов и новые проекты. Его братьев — Юрия и Сергея — репрессировали. Некогда огромная и процветающая семья стала очень маленькой.

Сегодня можно прогуляться по тем местам, где рос импресарио.

В год, когда Сергей Павлович перебрался в Петербург, хозяйство Дягилевых разорилось. Почти сразу после переезда семьи в Пермь умер Павел Дмитриевич — дедушка Сергея. Без его управления дело быстро пошло на спад, семья не справлялась, а потом еще и сгорел винокуренный завод — поговаривали, что его подожгли конкуренты.

В тех самых «Пермских Афинах» — доме, где взрослел и влюблялся в культуру Дягилев — сегодня находится детская гимназия и единственный в стране мемориальный музей Сергея Павловича. Кстати, традицию творческих четвергов в учебном заведении сохраняют.

Имение в Бикбарде заброшено, но его хотят восстановить. От винокуренного завода остались одни руины, а в церкви, которую строил дедушка Сергея Дягилева — сельский Дом культуры.

Лишь природа в деревушки все так же прекрасна, какой до самых последних дней в памяти хранил ее великий импресарио, подаривший русскому балету мировое величие.

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