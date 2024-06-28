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Киноафиша События Сергей Безруков рассказал про планы фестиваля «Фабрика Станиславского»

Сергей Безруков рассказал про планы фестиваля «Фабрика Станиславского»

28 июня 2024 16:30 Проверено редакцией
Сергей Безруков рассказал про планы фестиваля «Фабрика Станиславского»

Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков организовал презентацию VI Летнего фестиваля региональных театральных коллективов под названием «Фабрика Станиславского». Данное культурное мероприятие запланировано к проведению в период с 16-го по 29-е июня текущего года.

 

Открытие фестиваля не задалось. Из-за неблагоприятных погодных условий первое действие пьесы Чехова «Чайка» было перенесено с открытой сцены Лефортовского парка на театральные подмостки Губернского театра, где спектакль был продемонстрирован в видеоформате. По словам самого Безрукова, было бы крайне затруднительно наблюдать за тем, как артисты, воплощая образы чеховских персонажей, делают вид, будто им комфортно при температуре близкой к нулевой отметке.

В программе фестиваля заявлены «Мудрецы» и «Лес» Александра Островского, «Дон Кихот», «Фото на развалинах», «Дом Бернарды Альбы» Гарсии Лорки и другие.

Жюри фестиваля возглавляют театральный критик Павел Руднев, журналист Ксения Аитова и театровед Ирина Алпатова. Как отметила арт-директор Алена Карцева, основной акцент будет сделан на работе актеров и их способности вызывать эмоциональный отклик у зрителей.

Также во время фестиваля пройдут программы для студентов-актеров с мастер-классами и лекциями от театральный экспертов.

Илья Голубев
Илья Голубев
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