Сергей Безруков рассказал про планы фестиваля «Фабрика Станиславского»

Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков организовал презентацию VI Летнего фестиваля региональных театральных коллективов под названием «Фабрика Станиславского». Данное культурное мероприятие запланировано к проведению в период с 16-го по 29-е июня текущего года.

Открытие фестиваля не задалось. Из-за неблагоприятных погодных условий первое действие пьесы Чехова «Чайка» было перенесено с открытой сцены Лефортовского парка на театральные подмостки Губернского театра, где спектакль был продемонстрирован в видеоформате. По словам самого Безрукова, было бы крайне затруднительно наблюдать за тем, как артисты, воплощая образы чеховских персонажей, делают вид, будто им комфортно при температуре близкой к нулевой отметке.

В программе фестиваля заявлены «Мудрецы» и «Лес» Александра Островского, «Дон Кихот», «Фото на развалинах», «Дом Бернарды Альбы» Гарсии Лорки и другие.

Жюри фестиваля возглавляют театральный критик Павел Руднев, журналист Ксения Аитова и театровед Ирина Алпатова. Как отметила арт-директор Алена Карцева, основной акцент будет сделан на работе актеров и их способности вызывать эмоциональный отклик у зрителей.

Также во время фестиваля пройдут программы для студентов-актеров с мастер-классами и лекциями от театральный экспертов.