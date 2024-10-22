Сергей Безруков отметил день рождения

Как всегда, главным источником поддержки для него стала супруга Анна Матисон. Праздник прошёл дома, где жена актера устроила ему приятный сюрприз. Имениннику принесли торт, на котором были изображены рисунки его детей — восьмилетней Марией, пятилетним Степаном и трехлетним Василием.

Сергей Безруков и Анна Матисон, источник: Legion-Media

Поклонников актёра растрогали кадры, где артист с улыбкой принимает торт и задувает свечи. Они оставили много комментариев в его соцсетях о том, как они восхищаются уютной атмосферой его дома. Фанаты отметили, что, несмотря на свой активный график и руководство театром, артист находит время на то, чтобы отпраздновать свой день рождения вместе с любимой семьёй.