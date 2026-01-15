«Сектор Газа» как феномен русской рок-культуры 90-х

Их не показывали по телевизору, не пускали на радио и называли маргиналами. Но именно «Сектор Газа» стал одним из самых громких голосов конца прошлого века. И кажется у этой музыки наступает эра перерождения!

Культурный феномен. Крик души. Сборище маргиналов. Как только не называли участников (да и слушателей) группы «Сектор Газа».

Их жизнь и творчество мало кого оставляла равнодушным — родители отбирали у детей кассеты с записями альбомов, а школьники искали возможность тайком послушать “запрещенку” и прятали в самые неприметные кейсы.

Эта музыка родилась на сломе времен и потому для многих — особенно для тех, кто боялся перемен — звучала непривычно, слишком вызывающе, отталкивающе.

История рождения группы «Сектор Газа»

К началу 90-х отечественная сцена нуждалась в “неидеальном” голосе, который говорил бы на том же языке, что и ребята во дворах, студенты в общежитиях и обитатели промзон. И этот голос зазвучал — сначала в Воронеже, но довольно быстро попал во все утюги страны.

Основал группу Юрий Клинских, которого все звали коротко, ясно и по-рокерски — Хой. Псевдоним родился из привычки Юрия все время повторять эту фразу на тусовках и концертах. Сначала Хой выступал один и под гитару. Его первый сольник — но уже с будущими хитами группы — состоялся зимой 1987.

В 1990 у «Сектора Газа» вышло целых два альбома. В составе команды к тому моменту появились басист и барабанщик. Первые концерты проходили в небольших залах, однако уже тогда формировался узнаваемый стиль: простые риффы, нарочитая грубость, фольклорные интонации и тексты, которые балансировали между анекдотом и социальной хроникой.

Успех пластинок, непохожих на все, что существовало в стране, был оглушительным. Настолько, что музыкантов пригласили в эфир на РТР. Это стало возможным благодаря тому, что телевидение сбрасывало оковы цензуры.

Конец 1980-х — начало 1990-х годов стал временем, когда провинциальная рок-сцена получила шанс говорить громко. В отличие от ленинградского или московского рока с его философичностью и интеллигентской рефлексией, региональная музыка тяготела к прямоте. Быт, бедность, абсурд, усталость, злость и смех как форма самозащиты.

Основатель группы «Сектор Газа» — Юрий Хой

Он родился в разгар лета 1964 в Воронеже. Его родители, как и многие тогда, трудились на заводе. Однако отец, хоть и был человеком из рабочего класса, свободное время посвящал творчеству — писал стихи. Именно отец и привил Юрию любовь к написанию текстов и музыке в целом — дома играли пластинки, в том числе и рок-альбомы исполнителей из разных стран.

В школе Юрий учился неохотно и в какой-то момент все свое свободное время посвящал музыке: образования не получил, но сам освоил гитару и начал писать песни. С каждым текстом в строках появлялось все больше колкостей. После окончания школы он не сразу начал выступать: успел поработать на заводе, встретить будущую жену, отслужить.

Вернувшись из армии (в 1984), Клинских — это всегда удивляет — на пару лет надел форму инспектора ГАИ. По воспоминаниям автомобилистов Воронежа, штрафы он выписывал всем подряд и был очень принципиальным. После он сменил еще не одно место работы и везде его верной спутницей была акустическая гитара, а еще страсть к фильмам ужасов и тяга к мистике.

Музыку он долго не воспринимал как профессию, но все же в начале 80-х записал домашний акустический альбом, а с появлением в городе рок-клуба начал выступать. Хой выстроил образ хулигана и одиночки, однако к каноническому панку себя не относил. Он интересовался рэпом, заимствовал интонации и ритмы, не признавая жанровых границ.

С середины 90-х образ трансформировался: кожанки и рваные джинсы уступили место спокойной, самой обычной одежде. Юрий говорил, что с возрастом ушла злость, а на ее месте появилось желание думать и развиваться.

Взлет популярности «Сектора Газа»

О них заговорили повсюду в 90-ом, после выхода альбомов «Зловещие мертвецы» и «Ядрена вошь». Перестройка, снявшая запреты, совпала с его интонацией: Хой пел о том, о чем раньше молчали. Записи расходились по рукам, концерты за пределами Воронежа были редкостью, а потому под именем группы нередко выступали самозванцы.

Первые гастроли охватили десятки городов и несколько стран, а сам Хой, оставаясь вне партийной политики, спокойно выступал на любых площадках, воспринимая это как работу, а не идеологию.

С ростом популярности «Сектор Газа» не стал мягче— наоборот, группа усилила свой радикальный язык. Альбомы выходили один за другим, песни расходились по стране с невероятной скоростью, а сценический образ строился на эпатаже, фольклорных мотивах, черном юморе и социальной сатире. За внешней провокацией скрывалась работа с архетипами: бытовыми страхами, народными сказками, дворовыми легендами.

«Сектор Газа» и цензура

Отношения группы с официальной культурой были предсказуемо сложными. Их неохотно пускали на телевидение, песни запрещали к ротации, концерты отменяли. Несмотря на это, Хой игнорировал цензуру. Именно из-за жесткого языка «Сектор газа» долго был в подполье. Парадокс: его песни знала вся страна, но он сам оставался почти мифической фигурой.

Для слушателей цензура лишь усиливала эффект: запрет становился знаком подлинности. Ненормативная лексика в песнях работала не как самоцель, а как речевая характеристика персонажей, из-за чего группу то боготворили, то отвергали. Фактически группа стала одним из символов неформальной свободы слова.

Смерть Юрия Хоя и завершение истории группы «Сектор Газа»

Юрия не стало 4 июля 2000. В этот день у группы была запланирована съемка клипа для одной из песен. Обстоятельства смерти так и остались не до конца ясными, породив еще больше слухов и тревожных совпадений с его песенными строками. Но он любил легенды.

Последним студийным релизом группы стал альбом «Восставший из Ада», который вышел уже после ухода их лидера. Неожиданная смерть Хоя стала точкой и в судьбе группы. «Сектор Газа» был неотделим от своего лидера.

6 июля Юрия Хоя похоронили на Левобережном кладбище в Воронеже, где со временем появилась «Стена Хоя» — исписанная цитатами и признаниями от тех, кто до сих пор хранит старые кассетные записи.

Наследие группы «Сектор Газа»

За время существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и два самиздатовских релиза на кассетах — сырых и полулегальных, которыми хотели обладать все. Однако их влияние измеряется не только количеством проданных кассет. Группа изменила саму интонацию допустимого в музыке, расширив границы возможного.

Тексты Хоя не укладывались в рамки одного жанра: панк соседствовал с тяжелым роком, рэп — с фольклорными интонациями. Сегодня влияние «Сектора Газа» заметно в самых разных видах искусства и культуры: их цитируют музыканты, создают мемы и печатают тексты на футболках. Группа стала частью коллективной памяти — своеобразным фольклором постсоветского времени.

«Сектор Газа» сегодня

После смерти появились коллективы-реинкарнации — «Ex-Сектор Газа», «Сектор Газовой Атаки», «С. Г.», в которых участвовали музыканты из разных составов оригинальной группы. Параллельно возникла волна подражателей, эксплуатирующих узнаваемую лексику и интонацию, но уже в собственных текстах.

Также в разных городах проходят трибьют-концерты группы «Сектор Газа», куда приходят слушатели разных поколений. В этих концертах участвует старшая дочь Юрия — Ирина Клинских. Когда Хоя не стало ей было 13. Девочка тяжело переживала потерю и в какой-то момент решила посвятить себя музыке: она организовывает концерты в память об отце и исполняет каверы на любимые песни из репертуара группы.

В 2026 году заявлен выход художественного фильма об истории группы. Главную роль в нем сыграет Никита Кологривый. Так группа, которая перестала существовать в 2000 году — продолжает жить.