Секреты «Пикника Афиши»: полный гид по программе фестиваля в Петербурге

Уже 8 августа Елагин остров превратится в один бесконечный праздник. Гостей ждут часы звучания любимых песен, полное погружение в творчество и море гастрономических открытий. Рассказываем о всех точках на карте Пикника Афиши x Сбер 2026.

Летние праздники должны быть яркими! Эту аксиому давно приняли организаторы фестиваля «Пикник Афиши». Каждый год их проект удивляет не только звездными именами в лайнапе, но и наполненностью программы.

В 2026 году они превращают пространство в огромный луна-парк с концертами, музейными экспозициями, самой разнообразной едой, спортивными активностями и локациями для отдыха. Киноафиша уже рассказывала, как прошел московский фестиваль, а теперь ждем открытия петербургской главы.

Насыщенность программы помогает гостям прожить один день, как полноценный отпуск. Чем выше концентрация событий - тем больше воспоминаний. Именно поэтому завсегдатаи «Пикников» приезжают на площадку задолго до выхода на сцену хедлайнеров. (Простите, если мы раскрыли чью-то тайну). Итак, рассказываем, чего ждать от похода на Елагин остров 8 августа.

Какая концепция у Пикника Афиши в 2026 году?

На этот раз фестиваль погрузит участников в атмосферу большого городского луна-парка, такого, как показывают в кино: со сверкающими огнями и аттракционами, с разливающимся ароматом горячей кукурузы и непроизвольными улыбками. Прогуливаясь по территории можно будет проверить меткость в тире, сразиться с игровыми автоматами или узнать судьбу у загадочной гадалки. В общем, веселиться на все 200%.

А что с музыкой?

Чтобы вместить всех артистов потребовалось возвести четыре сцены. Все они расположены так, чтобы не “перекрикивать” друг друга. Программа собрана так, чтобы охватить множество стилей и жанров: от хип-хопа до инди, от рока до современной поп-музыки.

В лайнапе основной сцены много известных имен. FEDUK захотел поддержать атмосферу луна-парка и обещает выйти к публике в образе Пьеро. ЛСП тоже решил принарядиться по случаю и наденет костюм шпрехшталмейстера - распорядителя цирковых шоу. SLAVA MARLOW исполнит свои хиты под живую музыку, а любой выход Ёлки - всегда особенный. Компанию им составят «Бонд с кнопкой», , Сергей Бобунец, Минаева, «Озёра» и многие другие.

Для тех, кто хочет пополнить свою фонотеку - сцена «Заря». Здесь выступят молодые исполнители, которых редакция «Афиши Daily» считает восходящими звездами локальной сцены. Это Marytale, «Соня хочет танцевать», Ния и не только.

Отдельную площадку (впервые в Петербурге) посвятили электронной музыке, где будут играть известные диджеи: SP4K, участники объединения «Станция метро Горьковская», ЛАУД БОЙЗ и ДОБРО.

Звук будет сопровождать гостей даже во время еды - на центральном фудкорте запланирована отдельная музыкальная программа с сетами от Euka, texture, Tacidelli, Banana Split и Creepy T.

Чем заняться или десятки невозможностей заскучать

Отдельной задачей для гостей будет выбрать из всего многообразия развлечений. Любителей активного отдыха могут освоить новый для себя вид спорта: потренироваться в набивании мяча, попытаться устоять на балансбордах и даже отвесить (или пропустить) хук слева на открытом боксерском ринге. У подножия электронной сцены пройдет спортивный рейв - тренировка под DJ-сеты вместо привычного похода в спортзал.

Тем, кто предпочитает отдых поспокойнее, понравятся пространства с экспресс-массажем, флористическими мастер-классами и бьюти-зонами. Здесь же можно будет обновить фестивальный образ, сделать необычные фотографии или попробовать себя в роли тату-мастера, набив знак бесконечности на искусственной коже.

Заглянуть в музей - прямо на фестивале

Одной из самых необычных для фестивального формата станет музейная зона «Остров впечатлений», которую подготовил Фонд Потанина. В одном пространстве представят интерактивные проекты от Музея советских игровых автоматов, РОСФОТО, Российского этнографического музея, музея ОБЭРИУ и музея-заповедника «Царское Село».

Продолжить культурную программу можно в творческих мастерских. Гостей научат расписывать одежду, создавать собственный мерч, предложат пройти игровые квесты и командные викторины. На память о фестивале можно будет забрать портрет, который художник нарисует всего за несколько минут.

Какой же пикник без фудкорта?

В разных точках Елагина острова разместят сразу несколько гастрономических зон с кухнями разных стран, авторскими блюдами и открытыми станциями приготовления еды. Можно будет попробовать блюда от всех известных заведений города. В меню некоторых из них появятся уникальные позиции, созданные специально для фестиваля. Одно из самых удобных решений - удаленный заказ. Если не хочется стоять в очереди, можно выбрать блюдо через приложение и забрать в пункте выдачи.

Как найти эти пункты и не потеряться?

Ориентироваться в пространстве поможет карта фестиваля, которую лучше скачать заранее. А еще можно будет использовать интерактивную карту фестиваля от 2ГИС.

Для тех, кто приходит с детьми

Отдельную программу подготовили для семейной аудитории. Детская зона объединит спектакли, мастер-классы, игровые пространства, маркет локальных брендов и собственный фудкорт. Юных гостей ждут интерактивные постановки, творческие занятия, спортивные активности и образовательные воркшопы, а для родителей оборудуют комнату матери и ребенка, где будет все необходимое: от подгузников до средств гигиены.