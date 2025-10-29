«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге: где посмотреть главную новогоднюю сказку

Переносимся в сказку и снова верим в чудеса! Где круче балет «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге? И какую версию этой бессмертной истории выбрать для похода с ребёнком? Подборка от Киноафиши к зиме 2025-2026.

Новый год — это традиции: «Оливье» на столе, сияние шаров на ёлке и… «Щелкунчик» на сцене. Многие семьи со всего мира не представляют зимних праздников без похода в театр и погружения в магию мира, где забавная игрушка сражается с Королем Мышей под музыку Чайковского.

Каждый уважающий себя театр создают свою вариацию истории. Рассказываем о самых разных спектаклях по мотивам сказки Гофмана в Санкт-Петербурге, чтобы вы могли выбрать своего идеального Щелкунчика.

Балет «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге

«Щелкунчик» с оркестром в исполнении Театра балета им. П. И. Чайковского

Где: Колизей, Эрмитажный театр

Когда: 5 – 29 декабря 2025

Почти весь декабрь в Петербурге будет наполнен волшебством: под чарующие звуки симфонического оркестра консерватории им. Римского-Корсакова оживёт «Щелкунчик».

Сюжет — классический: в уютном доме доктора Штальбаума, где готовятся к Рождеству, собираются гости, смеются дети, разными огнями сияет ёлка. Девочка Маша получает в подарок странную куклу и начинается волшебство.

Этот балет «Щелкунчик» понравится как тем, кто делает первые шаги на встречу этому виду искусства, так и тем, кто может без труда отличить пируэт от фуэте. Спектакль — чувство в каждом движении, а музыка Чайковского словно расписывает невидимыми красками всё вокруг. Приходите всей семьёй — и позвольте этой музыке и танцам напомнить, что волшебство существует, стоит лишь поверить.

Классический «Щелкунчик» в постановке Театра русского балета им. Анны Павловой

Где: Театрально-концертный комплекс «Карнавал», Концертный зал отеля «Санкт-Петербург»

Когда: 6 – 31 декабря 2025 — 3 – 7 января 2026

Сколько бы лет не прошло с момента мировой премьеры «Щелкунчика» (а это уже более 130) — эта сказка всё ещё объединяет поколения: взрослые вновь чувствуют себя детьми, а дети, прям как взрослые, прикасаются к искусству. Секрет этого балета в том, что он дарит ощущение праздника, тепла и чуда — того самого, которое возвращает веру в добро и красоту. Не упустите шанс увидеть эту историю вживую и поверить в магию Рождества!

Перед началом спектакля в «Карнавале» маленькие (и большие) зрители могут пообщаться с Дедом Морозом и его помощниками, загадать желание и попросить в подарок счастья в будущем году.

Балет «Щелкунчик» с видеоэффектами

Где: Эрмитажный театр

Когда: 7 – 29 декабря 2025

Встреча разных эпох на одной сцене! В этой вариации классика встречается с чудом технологий, а грация танца объединяется с современными визуальными эффектами.

В основе — всё те же гениальные партитуры Чайковского, либретто Петипа и хореография Вайнонена. Исполняет спектакль труппа «Санкт-Петербургский Балет» в сопровождении симфонического оркестра Olympic Symphony Orchestra.

Декорации — это симбиоз живописи и технологий: на сцене свои роли “играют” свет и тени, а ритм задают анимированные иллюзии, превращая стены Эрмитажного театра в движущееся полотно.

«Щелкунчик» с мультимедиа эффектами

Где: ДК им. Ленсовета

Когда: 8 и 9 января 2026

Этот «Щелкунчик» создан командой театра «Санкт-Петербургский Классический Балет». В их вариации классическая хореография переплетается с современными мультимедийными чудесами.

Этот проект объединяет хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Андрея Плоома. Спектакль предстает в новом современном (во всех смыслах) прочтении — действо дополнено цифровыми проекциями и световыми эффектами. Создаётся ощущение, будто над сценой всеми цветами сияет огромная ёлка, а герои живут где-то среди её ветвей. Балет длится два часа с антрактом и подходит для всей семьи.

«Щелкунчик» (и другой балет) при свечах

Где: Дом Архитектора

Когда: 13 и 30 декабря 2025 — 4 и 6 января 2026

Театральная компания StageMagic приглашает зрителей на особенное событие — балет при свечах «Щелкунчик и не только». В дни показов слияние музыки и танца превратят старинный особняк Половцова в пространство сказки и волшебства.

Великолепный Бронзовый зал с его позолотой, зеркалами и бархатом станет сценой для избранных номеров из легендарных балетов — «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Жизель». Танцевать будут артисты ведущих театров Санкт-Петербурга, а сопровождать их — камерный ансамбль Four Seasons.

Каждого зрителя встретят бокалом игристого. Есть два варианта билета: с экскурсией и без. Те, кто выберет первую вариацию смогут смогут войти в пространство почти на час раньше начала спектакля и пройти по разным залам Дома Архитектора, прежде чем зазвучит Чайковский и вспыхнет пламя свечей.

«Щелкунчик» с испанских характером

Где: Михайловский театр

Когда: 16 - 31 декабря 2025 — 6 - 9 января 2026

На сцене Михайловского театра — новая, удивительно тонкая версия «Щелкунчика» Чайковского. Эту версию поставил испанский хореограф Начо Дуато. В его интерпретации классический балет приобретает иное дыхание. Спектакль всё ещё хранит дух Рождества, но рассказывает не столько о празднике, сколько о неожиданном взрослении.

У Дуато Щелкунчик — не просто герой сказки, а символ пробуждения, начала пути к себе, к своему взрослому началу. Костюмы и декорации создал французский сценограф Жером Каплан. Его визуальный мир наполнен светом, полутоном и нотками юмора. Этот «Щелкунчик» подойдёт тем, кто готов к переосмыслению классики.

«Щелкунчик» в свете свечей и сиянии звезд

Где: Планетарий

Когда: 18 и 25 декабря 2025

Этот новогодний спектакль в планетарии — перенесёт зрителей между мирами, ведь искусство способно окрылять. В канун праздников Петербургский планетарий превратится в сцену, где классика танца встретится с безмолвной красотой космоса.

Представьте: мягкий полумрак, сотни мерцающих свечей, звёздный купол, раскинувшийся на двадцать пять метров, и северное сияние, окрашивающее зал в цвета Вселенной. Всё это будто пускается в пляс вместе с артистами — и все они танцуют об одном: о хрупкости и красоте. На фоне космоса оживают фрагменты из бессмертных балетов — «Щелкунчика», «Жизели» и других. Исполняют роли танцовщики ведущих театров Санкт-Петербурга.

«Щелкунчик» в сказочных декорациях

Где: Концертный зал отеля «Санкт-Петербург», Эрмитажный театр, ДК железнодорожников

Когда: 19-31 декабря 2025, 8 января 2026

Этот «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге — не просто балет, а путешествие сквозь детские воспоминания.

Игрушка оживает, мыши бросаются в бой, а рождественская ёлка превращается в гигантское дерево сказки. На фоне чарующих мелодий Чайковского это превращение кажется вполне естественным. Разве может быть иначе? Танцовщики (участники труппы Театра русского балета им. А. Павловой) передают чувства, которые не выразить словами: хрупкость надежды, тепло любви, восторг перед неизвестным.

«Щелкунчик» по мотивам постановки далекого 1934

Где: Особняк Серебрякова

Когда: 2 - 8 января 2026

В первые дни Нового года в сердце зимнего Петербурга — под сводами старинного особняка Серебрякова — оживёт «Щелкунчик» Петра Чайковского, исполненный солистами ведущих театров города.

Голубой зал особняка превратится в сказочную декорацию, где встречаются Маша, Щелкунчик и зрители. В колыхании пламени сотен свечей танец словно станет продолжением пространства, а гости вечера — частью действия, ведь границы между сценой и залом будут размыты как никогда.

Хореограф Олеся Гапиенко создала изысканную версию легендарной постановки Вайнонена, сохранив её классическую основу и добавив камерную интимность. Зрители попадут на сказочный бал — с шампанским, красивыми нарядами. Рекомендуемый дресс-код — cocktail attire.

Балет Щелкунчик на льду и с симфонической музыкой

Где: СК «Юбилейный»

Когда: 6 и 7 декабря 2025

Ледовое шоу «Щелкунчик» — сочетание фигурного искусства и симфонической музыки. Эта постановка превращает классику в завораживающее зрелище, где каждый скрежет коньков звучит в унисон с оркестром, а ледовая “сцена” переливается всеми цветами праздника.

Организаторы обещают нетипичный сюжет: тайна желания, которое загадала девочка Маша станет главной интригой этой постановки. «Щелкунчик на льду» — спектакль, после которого кажется, будто даже снежинки за окном падают под музыку, а на любом городском катке происходят чудеса.

Детские спектакли «Щелкунчик»

Кукольный спектакль «Щелкунчик, Мари и Мышиный Король»

Где: Фонарик. Театр для детей в старинном замке

Когда: 7 - 21 декабря 2025 — 3 - 9 января 2026

В уютных стенах «Фонарика» оживает знакомая история, но в неожиданном прочтении. Спектакль «Щелкунчик, Мари и Мышиный Король» приглашает зрителей от шести лет погрузиться в тайны превращения игрушки в принца.

Перед началом представления гостей будут ждать Смотритель замка и Прекрасная Дама — проводники в мир чудес. Начнётся действо уютной сценой у камина: две пожилые леди вспоминают старую историю, но их рассказ постепенно оживает — пряжа забыта, и фантазия сплетается с реальностью. Мари, Щелкунчик, Мышиный Король — все появляются на глазах зрителей.

Эта постановка — не просто пересказ сказки Гофмана, а её переосмысление. Режиссёр сохраняет верность первоисточнику, добавляя лёгкий абсурд, игру с формой и временем. После спектакля юных зрителей ждёт мини-фуршет и возможность сфотографироваться с артистами.

Интерактивный балет-сказка «Щелкунчик» для маленьких эстетов

Где: Особняк Серебрякова

Когда: 20 - 30 декабря 2025

Эта версия Щелкунчика в Санкт-Петербурге — балет-сказка для детей и взрослых, жаждущих волшебства. Это праздник воображения, где зрители становятся гостями Дроссельмейера и попадают в эпицентр рождественских приключений.

Маленькие зрители не просто наблюдают — они участвуют в интерактивах, отгадывают загадки, помогают героям в их волшебных испытаниях. Под музыку Чайковского солисты ведущих театров Петербурга воплощают знакомые образы — изящную Фею Драже, цветочный бал, снежный вальс. Костюмы сверкают, словно ледяные кристаллы в свете гирлянд.

После финала гостей ждет особый подарок — миниатюрное представление от Театра марионеток им. Игоря Фокина, где оживут куклы.

Цирковой «Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек»

Где: Дом Молодёжи

Когда: 20 декабря 2025

Цирк Чудес приглашает маленьких зрителей в мир, где оживают сказки. Спектакль «Щелкунчик: Приключения новогодних игрушек» — это блестящее (во всех смыслах) шоу, в котором соединяются энергия цирка, магия театра и радость детского воображения.

Перед зрителями развернётся история отважной девочки Мари, вступающей в борьбу с Мышиным Королём ради спасения деревянного Щелкунчика. Добро одержит победу, напоминая, что истинная красота живёт в сердце. Яркие акробатические трюки, световые иллюзии, клоуны и актёры погрузят в атмосферу чуда.

Мультимедийный спектакль-сказка «Щелкунчик» в Планетарии

Где: Планетарий №1

Когда: 24, 29 и 30 декабря 2025

На этот раз петербургский Планетарий №1 подготовил особую версию «Щелкунчика» — с космическим размахом и трепетным уважением к классике. На огромном куполе планетария развернётся мультимедийное действие. Рассказывать историю будет Фея Драже, а ожившие 3D-декорации и анимационные герои создадут иллюзию путешествия по самому сердцу фантазии. «Щелкунчик» в Планетарии Петербурга — это не история на сцене, а волшебство, происходящее вокруг зрителя.

Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук»

Где: Дом Молодежи Василеостровского района

Когда: 25 декабря 2025 и 6 января 2026

Это Новогоднее чудо, в котором всё решат сами маленькие зрители. Сцена превратится в живое пространство, где игрушки оживают, мороз играет снежинками, а загадочный орех Кракатук выбирает — кому достанется победа. Едва вы переступите порог, праздник уже начнётся: Дед Мороз и Снегурочка встречают гостей, Фея Драже поёт, а вокруг — фотозоны и самые разные игры. Для детей до 4 лет вход бесплатный. Подарите себе и детям возможность стать частью самой доброй сказки этой зимы.

Мюзикл «Щелкунчик и Мышиный король»

Где: У Финляндского

Когда: 25 декабря 2025

Мюзикл «Щелкунчик и Мышиный король» — музыкальная постановка, которая превращает классическую историю в живое театральное полотно. В этой версии сказки реальность мягко переплетается с грёзами — так, что граница между реальностью и сном растворяется. Здесь добро сталкивается со злом, храбрость — со страхом, а любовь становится единственной настоящей магией. Н Несмотря на глубину подтекста эта постановка остаётся лёгкой и доступной для зрителей любого возраста — от малышей до тех, кто каждый раз ждёт наступления зимних праздников с улыбкой и верой в настоящее чудо.

«Щелкунчик и Королева мышей»

Где: Дом Кочневой

Когда: 27 и 28 декабря 2025

В старинных стенах древнего замка пробуждается история. Хитроумная и зловредная Королева Мышильда скользит по ночным залам. Под её чарами оказывается юный принц Фредерик — превращённый в деревянного Щелкунчика. Но сможет ли он вновь обрести человеческий облик?

«Щелкунчик и Королева мышей» — это не просто спектакль, а светлая история о том, как добро неизменно побеждает зло, а вера в чудо делает сердце сильнее. Подарите себе и близким незабываемое путешествие в мир музыкальной сказки о смелости и чудесах.

Интерактивный «Щелкунчик» с песочной анимацией

Где: Концертный зал в здании Екатерининского собрания

Когда: 28 декабря 2025

Эта музыкально-песочная сказка «Щелкунчик» — покорит сердце даже самых привередливых маленьких зрителей.

Постановка предназначена для детей от 4 до 12 лет, но организаторы уверены, что она покорит и взрослых. Ведь этот интерактивный спектакль — необычное сочетание живой музыки, песочной анимации и театра.

Постановка, созданная Ольгой Пикколо при участии артистов Мариинского театра, проходит на уютной сцене камерного зала «Вокзал. Озёрки» и входит в цикл «Музыка песчаных сказок». На фоне чарующей музыки и живых песочных картин сказка превращается в волшебное путешествие, где добро побеждает зло. Погрузитесь в атмосферу волшебства, где песок, музыка и свет создают живую сказку!

«Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум»

Где: Большой театр кукол

Когда: 30 и 31 декабря 2025 — 2 - 4 января 2026

Под тихие переливы фортепиано оживает история, в которой рождественская ночь становится порогом между сном и явью.

Перед зрителями развернутся волшебные волшебные кукольные, прозвучат легенды о Твёрдом орехе, музыка и свет сольются в единую симфонию. В финале — бал, где Мари танцует со своим принцем под мелодию Моцарта. В этот миг исчезает грань между театром и жизнью, напоминая, что настоящие чувства — верность, нежность, любовь — не теряют силы со временем. Этот новогодний спектакль в Большом театре кукол создан для всех, кто верит в чудеса!

Кукольный спектакль «щелкунчик и Мышиной король»

Где: Театр сказки

Когда: 5 - 7 января 2026

Этот кукольный спектакль — настоящий праздник фантазии и волшебства. Режиссёр, художник, композитор и актёры создают уникальный мир, где оживают куклы, а декорации меняют масштаб, превращая обычные сцены в сказочные пейзажи.

Зрителей ждут праздничный рождественский город, гостиная Штальбаумов, поле игрушечной битвы и сладкое Марципановое королевство. Стоит посетить, чтобы окунуться в необычную, поэтичную и визуально завораживающую сказку, где реальность переплетается с мечтой и чудо становится осязаемым.

Концертные версии сказки «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге

«Прекрасная музыка на Новой сцене. Щелкунчик!»

Где: Новая сцена Александринского театра

Когда: 19 декабря 2025

Этот вечер — как короткий сон накануне Нового года: полный грёз, светлых ожиданий и надежд. Новогодний концерт «Прекрасная музыка» в Александринском театре: волшебство, переложенное на ноты. В программе множество произведений, задающих тон праздникам: «Маленькая сюита на Рождество» Джорджа Крама, «Новогодняя музыка» Георгса Пелециса и «Детские игры» Хельмута Лахенмана. Финалом вечера станет фортепианная сюита из балета «Щелкунчик».

На сцене встретятся пианист Герман Мархасин и ведущий Богдан Королёк — тандем, превращающий концерт в диалог.

«Щелкунчик в джазе»

Где: Imperial Hall

Когда: 20 декабря 2025

Такого Щелкунчика в Петербурге вы ещё не слышали! Музыка Петра Чайковского зазвучит неожиданно — в лёгком и искрящемся ритме джаза. Пианист и композитор Александр Маслов, представит свою новую интерпретацию легендарного балета — «Щелкунчик в джазе». Сюита объединяет самые узнаваемые темы Чайковского.

На сцену вместе с Масловым выйдут другие виртуозы Павел Чижик (вибрафон, ударные) и Иван Мясников (контрабас): фортепиано рисует сюжет, контрабас добавляет глубины, а вибрафон создаёт хрустальный блеск, будто отражение света от новогодних гирлянд. В программе — не только «Щелкунчик», но и другие музыкальные метаморфозы. Подарите себе мгновение тепла и вдохновения.

«Магия свечей. Щелкунчик в джазе»

Где: Дом Архитектора

Когда: 26 и 30 декабря 2025 — 5 и 7 января 2026

В старинном особняке Половцова прозвучит «Щелкунчик в джазе» при свечах. Здесь — не строгая симфония, а игра, в которой рояль спорит с саксофоном, а танцующая балерина придаст музыке форму. Перед концертом гостей ждёт экскурсия по Дому архитектора — прогулка по залам, где переплетены искусство и история.

Концерт продлится 75 минут, но воспоминание о нём останется надолго. А перед началом — бокал игристого, как лёгкий знак грядущего праздника.Билеты на этот спектакль можно приобрести в нескольких категорий, часть из них включает экскурсию по особняку.

«Новогодний орган при свечах. Времена года и королевство Щелкунчика»

Где: Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского

Когда: 31 декабря 2025

Этот новогодний концерт — одно из событий фестиваля органной музыки «Венок Рождества». Этот проект наполняет залы храмов и концертных залов дыханием истории и силой музыки. Всего в фестивале будет задействовано семь площадок, главной из которых будет Дом голландской церкви — здание, чьи стены были возведены в XVIII веке. Его ротонду украшает редкий голландский орган 1910 года, восстановленный и перенесённый в Петербург всего несколько лет назад.

Программа концерта в канун главного праздника зимы — «Времена года и королевство Щелкунчика» — объединит музыку четырёх великих композиторов: Вивальди, Баха, Чайковского и Пьяццолла. Этот вечер — не просто концерт, а возможность услышать, как зимний Петербург поёт голосом органа.