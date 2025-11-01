Щелкунчик на самых разных сценах Москвы: подборка спектаклей для детей и взрослых

Щелкунчик — главная новогодняя сказка и почти каждый театр или концертный зал предлагает свою вариацию. Но какой же спектакль выбрать из всего многообразия? В этом поможет подборка от Киноафиши!

Впервые Щелкунчик ожил на сцене в декабре 1892. Сложно представить, что чувствовали зрители, которые прикоснулись к этому новогоднему чуду самыми первыми. Однако, хоть с того дня и прошло более полувека, эта история по-прежнему остаётся поводом для предпраздничного похода в театр публики со всего мира.

Заснеженная Москва — идеальная декорация для этой волшебной истории. Кажется, стоит сделать шаг — и вот уже дом Штальбаумов, где зажигается ёлка и под покровом ночи оживает деревянная игрушка.

Балет «Щелкунчик» в Москве

Подарить билет на балет о приключениях Щелкунчика — значит привнести в жизнь близкого человека чудо. Поэтому мы собрали подборку постановок в столице, чтобы каждый мог выбрать свой вариант сказки.

«Щелкунчик» с классическими балетными партиями

Где: Москонцерт-холл

Когда: 6, 30 и 31 декабря 2025 — 2 - 7 января 2026

«Щелкунчик» — это фейерверк эмоций, который рождается при взгляде на идеальное сочетание хореографии и музыки. Под сверкающими огнями ёлки оживают игрушки, на сцене появляются Маша, её загадочный крестный, гордый Принц и коварный Мышиный Король.

Каждый танец в этой постановке, как отдельная глава волшебной книги с оживающими объемными картинками. На сцене коллектив, который знает весь мир — Театр классического балета La Classique под руководством Элика Меликова. Этот спектакль способен тронуть сердце любого зрителя. Не упустите шанс увидеть эту историю вживую и снова поверить в магию Рождества.

Классический балет «Щелкунчик» адаптированный для детей

Где: Москонцерт-холл

Когда: 14, 30 и 31 декабря 2025 — 2 - 7 января 2026

Резкое погружение в мир классического балета для малышей может быть сложным — даже взрослым часто приходится морально готовиться к походу в театр.

Команда La Classique и Элик Меликов решили адаптировать свой известный спектакль для юной публики. Праздник здесь начинается ещё в фойе, где детей и взрослых встречают волшебные персонажи. Продолжительность постановки сократили вдвое — так малыши точно смогут досидеть до конца. Подарите своему ребенку первое знакомство с волшебством «Щелкунчика».

Балет «Щелкунчик», где взрослеют и артисты, и зрители

Где: КЦ ЗИЛ

Когда: 18 - 20 декабря 2025

Этот балет создал легендарный хореограф Геннадий Ледях. Его вариацию знаменитой сказки впервые показали в Польше полвека назад, а чуть позже — на сцене Дворца Культуры ЗИЛ.

Особая природа этой постановки — в том, что она магию на сцене создают дети для детей в зале. В постановке задействованы дети от 10 до 18 лет, и для каждого роль становится ступенью к новому уровню мастерства. Кто-то впервые выходит на сцену в образе крошечной мышки, а кто-то уже готовится к сольной партии — все они растут как профессионалы на одной сцене. Это ли не волшебство? Подарите близким возможность увидеть изящную пластику, сказочные костюмы и ощущение погружения в сказку.

«Щелкунчик» от команды Кремлёвского балета

Где: Кремлёвский дворец

Когда: 20 и 21 декабря 2025 — 11 января 2026

В середине 90-х Андрей Петров создал эту вариацию знаменитой сказки для Кремлёвского балета. Его «Щелкунчик» представляет собой тонкое соединение классического наследия с обновлённым взглядом на привычный сюжет.

Опираясь на фантастическую многослойность Гофмана, Петров показывает «Щелкунчика» не только как праздничное чудо, но как путь взросления души: историю о первых проблесках любви, хрупкой надежде и смелости идти навстречу счастью. На фоне волшебных сражений и оживших игрушек разворачивается внутренняя драма преодоления страха и борьба с внутренними демонами.

Так «Щелкунчик» Андрея Петрова продолжает находить отклик у зрителей разных возрастов — как сказка о любви, взрослении и тихом, но решительном стремлении к свету.

«Щелкунчик» с воздушными акробатами и 3D декорациями

Где: Окружной общественный центр им. Моссовета

Когда: 21 декабря 2025

Гофмановская сказка разворачивается в формате иллюзионного балета. Сцена становится пространством, где классический танец встречается с воздушной акробатикой, трюками и объемными 3D-декорациями.

Классическая балетная хореография переплетается с эффектными полётами под куполом. Особая интрига — участие иллюзиониста Артёма Щукина: его присутствие насыщает действие загадочностью и динамикой.

Национальный русский балет «Возрождение» превращает повествование в живую фантазию, созданную для семейного просмотра — от малышей до взрослых, скучающих по настоящему чуду.

«Щелкунчик» от Русского классического театра балета

Где: РАМТ

Когда: 23 - 31 декабря 2025 — 1 января 2026

Эта версия знаменитой сказки — идеальный выбор для тех, кто хочет перенестись во времени. На балеринах прекрасные платья, расшитые сияющими нитями, а на их партнерах — камзолы из бархата. В основе спектакля классическое либретто Мариуса Петипа и музыка Петра Чайковского. Приходите в РАМТ, чтобы на два часа погрузиться в теплую сказку с удивительными декорациями и образами.

Щелкунчик и другие: гала-балет с яркими новогодними спектаклями

Где: Останкино

Когда: 24 и 25 декабря 2025

Это спектакль для тех, кто хочет увидеть всё и сразу. Новогодний гала-балет — это путешествие по самым ярким страницам мировой хореографии. В программу входят фрагменты из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Шехеразады» и «Спящей красавицы».

На сцене танец сплетается со звучанием оркестра и песочной анимацией. Так движение, свет и музыка превращается в единую ткань постановки. Сияющие костюмы, грациозность танца, пластичность песочных картин — всё это создаёт теплое новогоднее настроение. Идеальный вариант для семейного посещения — чтобы разделить волшебство вместе.

«Щелкунчик» от Николая Цискаридзе

Где: КЦ «Меридиан»

Когда: 24 и 25 декабря 2025

Перед зрителями разворачивается рождественская история, вдохновлённая гофмановской сказкой, но рассказаная с особым трепетом. Режиссёр этого спектакля «Щелкунчик» — Николай Цискаридзе — подчёркивает мягкость и поэтичность хореографии Василия Вайнонена. Изящные движения, роскошные костюмы, мягкие краски декораций и музыка, будто переплетённая с дыханием зимнего вечера. Это не просто спектакль — а семейный праздник, который возвращает веру в чудо и желание снова с нетерпением ждать наступления праздника.

Балет-феерия «Щелкунчик»

Где: Театр на Мельникова

Когда: 7 января 2026

Одно из главных отличий этой вариации Щелкунчика от прочих — звездный состав артистов-исполнителей. Солисты — звёзды российских театров, чьи партии наполняют действие силой, эмоциями и эмоциональной точностью. Яркие декорации и костюмы превращают сцену в место, где точно должны происходить чудеса. После спектакля зрители будто просыпаются ото сна, как и главная героиня гофмановской сказки. Были ли это лишь грёзы или всё происходило в действительности? Приходите на спектакль всей семьей, чтобы разгадать эту загадку.

«Щелкунчик»: детские спектакли в Москве 2025-2026

Мы подобрали самые сказочные постановки Москвы, которые увлекут ваших малышей в мир волшебства и останутся светлым детским воспоминанием на всю жизнь.

Волшебный «Щелкунчик» в старинном особняке

Где: Центральный дом архитектора

Когда: 7 декабря 2025 — 4 и 5 января 2026

«Щелкунчик» словно мягкое, как пуховое одеяло, погружение в волшебную рождественскую атмосферу, где есть место чуду, а элегантные движения переплетаются с музыкой. Это мир, где среди зеркальных часов Дроссельмейера и елочных игрушек, внезапно сошедших с веток, разворачивается история Мари и её деревянного защитника. Два века эта сказка уже бродит по миру, находя путь к сердцам — от мала до велика.

Режиссёр Арина Мороз выстраивает на сцене хрупкую, но ощутимую магию — не громкую, но такую, после которой невозможно остаться прежним. Приходите за волшебными переменами и вы.

«Волшебный орех, или История Щелкунчика»

Где: Московский театр кукол

Когда: 5, 21 и 23 декабря 2025

В тихих предрождественских сумерках малышка Мари получает странный подарок — фигурку Щелкунчика, деревянного солдатика в нарядном драгунском мундире. И за этим образом скрыта тайна, волшебство, которое вот уже сотни лет зачаровывает зрителей всего мира. Вместе со своей новой игрушкой девочка шагает в иной мир — туда, где оживают тени, сверкают чудеса, и каждый поворот ведет к новым открытиям. Кто знает, может быть после этого спектакля и вам посчастливится получить волшебный подарок на Новый год?

Кукольный спектакль «Щелкунчик»

Где: Камерный театр «Точка Ру»

Когда: 14 - 28 декабря 2025 — 2 - 7 января 2026

В этой постановке Щелкунчик и даже сама девочка Мари — игрушки! Это создаёт неожиданный эффект для зрителей — будто смотришь все ту же накомую с детства историю, но в другой вселенной.

Спектакль наполнен танцами, песнями и звучанием музыки Эдварда Грига. Звуки словно проходят через волшебное стекло: классические мотивы переливаются современными оттенками. Особое место отведено легенде о волшебном орехе — тому самому «Кракатуку», в котором спрятана разгадка судьбы Щелкунчика. Эта история раскрывается не просто как приключение, но как повод задуматься, удивиться и увидеть за знакомым сюжетом новые глубины. Подарите детям (и себе тоже) не просто поход в театр, а возможность на мгновение войти в мир, где чудо всё ещё возможно.

Цирковое шоу «Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек»

Где: КЦ «Зодчие», КЦ «Меридиан», ДК «Нагорный», ДК «Прожектор» и ДК «Мосрентген»

Когда: 14, 27 и 28 декабря 2025 — 3 - 5 января 2026

Шоу Цирка Чудес объединяет магию театра с блеском цирковых номеров и интерактив с юными зрителями. На сцене — обаятельные клоуны и талантливые театральные исполнители, создающие волшебную атмосферу. Вместе с героями зрители переживают приключения и понимают: главное в жизни — доброе сердце, а не картинная внешность.

Фантастические цирковые номера и лазерное и световое шоу отличают эту постановку от других историй о Щелкунчике в Москве. Подарите себе и близким незабываемые мгновения и волшебство зимнего праздника!

Музыкальная сказка «Щелкунчик»

Где: Театр «Поколение»

Когда: 19 - 31 декабря 2025 — 2 - 10 января 2026

Под живой аккомпанемент и музыку Александра Журбина история Щелкунчика и Мари будто становится частью окружающего мира. Каждая сцена приглашает семью в атмосферу рождественской сказки, где смех, музыка и тепло объединяют поколения, а вера в необыкновенное становится почти осязаемой. Не упустите возможность стать свидетелями этого волшебного превращения и погрузиться в сказку всей семьёй.

Музыкальный «Щелкунчик» для детей

Где: ЦДКЖ

Когда: 20 - 31 декабря 2025 — 2 - 10 января 2026

Спектакль приглашает погрузиться в мир снов, фантазий и волшебства, где оживают чудеса, разворачиваются удивительные превращения и сражения армий света и тьмы. Главным оружием становится — доброе сердце. Это история о том, как свет внутри даже маленького ребенка способен менять мир, даря надежду и радость. Этот «Щелкунчик» точно станет ярким воспоминанием для всей семьи.

«Волшебный Кракатук»

Где: Драматический театр «Бенефис»

Когда: 21 - 30 декабря 2025 — 2 и 3 января 2026

Это современное прочтение знаменитой сказки. Театр переносит зрителей в мир детства, где фантазии переплетаются с капризами, страхами и радостями новогодних чудес.

Темы любви, искреннего веселья и наивной гармонии пронизывают постановку, создавая атмосферу, которая напоминает о детстве и о том, как важно хранить в себе способность мечтать. На сцене оживают волшебные образы, а история о магическом орехе Кракатук приглашает загадать желание в канун Нового года. Погрузитесь в сказочный мир Гофмана и вновь ощутите очарование детских мечтаний!

Необычный готический «Щелкунчик»

Где: Театр на Таганке

Когда: 21, 27 и 28 декабря 2025

Режиссёр Георгий Смирнов предлагает свою необычную интерпретацию классической сказки «Щелкунчик», вплетая в неё атмосферу России начала XX века и готические мотивы, вдохновлённые эстетикой фильмов режиссера Тима Бертона.

Музыка Чайковского, знакомая каждому, обретает здесь новые краски, а адаптация Ринаты Ташимовой придаёт пьесе современный ритм и актуальные вопросы, заставляющие зрителей размышлять. Постановка ставит философские вопросы, раскрывая глубокие размышления о добре и зле и их влиянии на судьбы героев.

Команда спектакля создает мир, где куклы оживают не только ночью, но прямо перед глазами зрителей. Сценические приемы и фантазия режиссёра погружают детей и их родителей в атмосферу чудес, а представление превращается в магический диалог между героями, публикой и игрушками.

Детский мюзикл «Щелкунчик»

Где: Новый драматический театр

Когда: 23 - 31 декабря 2025

Московский Новый драматический театр приглашает зрителей в мюзикловую интерпретацию сказки Теодора Гофмана. Герои оживают в неожиданном формате: Мария, Щелкунчик и Мышиный король поют, танцуют и вовлекают публику в вихрь сказочных приключений. Музыкальное путешествие раскрывает тайны Щелкунчика и помогает понять, что позволяет побеждать зло. Приходите на этот спектакль, чтобы всем залом подпевать артистам и открывать мир чудес и фантазий.

Рождественский баттл: Щелкунчик vs Мышиный король

Где: Театр на Юго-Западе

Когда: 25 - 31 декабря 2025 — 2 - января 2026

Это волшебное представление завораживает не только детей, но и всех, кто продолжает верить в сказку и настоящие чудеса. «Щелкунчик» здесь предстает не просто рождественской сказкой, а историей о храбрости, дружбе и магии, раскрывающейся через уникальное сочетание балета, циркового искусства и оперных элементов. Постановка погружает зрителей в атмосферу новогоднего чуда и дарит незабываемые эмоции.

Интерактивный спектакль «Щелкунчик»

Где: Центр Вознесенского

Когда: 25 и 26 декабря 2025

В этом необычном спектакле зрители становятся полноправными участниками сказки. Шапито превращается то в парк аттракционов, то в таинственную мастерскую волшебника Дроссельмейера, в зависимости от выбранной роли. Каждый может почувствовать себя храброй Мари или отважным Щелкунчиком.

Интерактивные сцены не просто развлекают — они проводят маленьких зрителей по пути взросления, позволяя почувствовать себя благородным принцем или доброй принцессой. Спектакль погружает в магический мир, где каждый становится частью сказки.

«НЕбалет Щелкунчик: Игра начинается»

Где: Москонцерт-холл

Когда: 27 - 31 декабря 2025 — 2 - 8 января 2026

Это захватывающее цифровое приключение соединяет мистическую сказку Гофмана с вдохновляющей музыкой Чайковского, впервые воплощённой в формате 2.0.

Действие все также разворачивается в рождественскую ночь, но в (не слишком) далеком будущем. Во времена, когда обычный экран компьютера в прямом смысле становится порталом в игровой мир. Главный герой этой вселенной — Щелкунчик, который ведёт Мари через невероятные испытания, а каждый встречный персонаж — уникальный аватар со своим лором.

Зрители не просто наблюдают, а становятся частью эпического противостояния между магией и виртуальной реальностью, путешествуя по уровням игры — от Леденцового луга до дворца Щелкунчика. Подарите своему ребенку возможность отправиться в это приключение вместе с героями!

«Щелкунчик» с симфоническим оркестром

Где: Симоновская сцена театра Вахтангова

Когда: 30 декабря 2025

«Щелкунчик» продолжает цикл «Сказка и музыка», задуманный для театра несколько лет назад. Идею жанра Наталья Сац предложила ещё в начале XX века, а мы поддерживаем её традиции, добавляя современные элементы.

Детские спектакли играют особую роль: Театр Вахтангова всегда славился гармонией музыки и слова, а постановки для юной аудитории помогают воспитывать новых зрителей. «Щелкунчик» рассчитан на зрителей от 5 до 100 лет. Это волшебство, величественная музыка и авторская инсценировка сказки, которые подарят радость и новогоднее настроение всей семье.

Интерактивная постановка для детей «Щелкунчик»

Где: Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева

Когда: 30 декабря 2025

Особенность постановки — возможность зрителей стать частью действия. Дети вовлекаются в происходящее на сцене, превращаясь из наблюдателей в участников сказочного мира. Роли солдатиков, мышат и елочных игрушек исполняют воспитанники младших и средних студий театра. Их энергия и игра вовлекают маленьких гостей в захватывающую историю. Элементы акробатики, фехтования и жонглирования в сочетании с волшебной музыкой создают праздничное настроение, оставляя яркие впечатления, которые дети запомнят надолго.

«Щелкунчик и Мышиный король»

Где: Театр сатиры. Детская сцена

Когда: 30 и 31 декабря 2025 — 2, 4 и 8 января 2026

В основе спектакля «Щелкунчик и Мышиный король» — классический сюжет, написанный прусским писателем Гофманом в далеком 1816. Здесь рождественская игрушка юной Марии — Щелкунчик — оживает, сражается с коварным Мышиным королем и уносит героиню в волшебное королевство, населённое куклами.

Почему именно эта невзрачная кукла привлекла внимание девочки, хотя гости праздника приготовили ей сотни других — более ярких и красивых — подарков? Может быть девочка почувствовала, что это заколдованный принц? В этой постановке зрителей ждет не только магическое превращение, но чарующие песни и возможность стать частью истории.

Волшебный «Щелкунчик» с мультимедийными 3D-проекциями

Где: Губернский театр

Когда: 5 - 11 января 2026

Московский Губернский театр приглашает своих маленьких и больших зрителей окунуться в волшебную интерпретацию классической сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». В мир, где игрушка может стать прекрасным принцем, а игрушечный замок становится волшебным миром, где живут добрые и злые куклы. Так начинается история, где границы между игрой и чудом стираются.

Яркие костюмы, сказочные декорации и мультимедийные 3D-проекции переносят зрителей в чарующий мир Гофмана. Героям предстоит сразиться с армией Мышиного короля, преодолевая испытания и открывая для себя и публики, что смелость, доброта и любящее сердце способны разрушить любые чары. Рождественская история о девочке и заколдованном юноше станет волшебным подарком для детей и родителей.

Концерты по мотивам сказки «Щелкунчик» в Москве

Для многих история о Щелкунчике оживет музыкой — волшебной, чарующей, полной ярких эмоций. Предлагаем вам подборку самых сказочных предновогодних концертов в Москве. Торопитесь — многие их них будут звучать всего лишь раз.

Интерактивный концерт «Щелкунчик»

Где: Концертный зал «Зарядье»

Когда: 7 декабря 2025

Это интерактивный концерт от проекта Mozart for kids, который проведёт своего слушателя по вселенной Чайковского. Трио из скрипки, флейты и виолончели наполняет пространство звуками, которые будто вспыхивают и исчезают, оставляя в сердце тёплый след. А ведущая в образе Снегурочки бережно проводит зрителей сквозь историю балета.

Слушатели становятся участниками происходящего: прислушиваются к шороху мышиного войска, помогают героям пережить решающую битву, кружатся в вальсе, который уносит в сказку. Если хотите подарить себе или ребёнку чувство приближающегося праздника — это ваш идеальный вариант.

Щелкунчик при свечах с песочной анимацией

Где: Дом музыки

Когда: 13 декабря 2025 и 3 января 2026

Этот концерт погрузит вас в атмосферу старинной усадьбы, где залы освещены мягким светом сотен свечей. В один миг пространство заполнит музыка Чайковского, которую исполнит знаменитый струнный квартет «Мелодион».

Актёр Алексей Жиров оживляет историю голосом, а художник Алла Филиппова выводит на свет экрана хрупкие линии песком — они появляются и исчезают синхронно музыке. Подарите себе и близким возможность волшебного музыкального путешествия во времени!

Щелкунчик, звучащий рассказами Феи Драже

Где: Дом музыки

Когда: 20 декабря 2025

Здесь музыка соединяется с живым участием юных зрителей: можно подпевать, играть, отвечать на вопросы и чувствовать себя частью сказки. В программе также фрагменты из балета — от лёгкого «Китайского танца» до сияющего «Вальса цветов».

Яркий рассказ, движение музыки и возможность участвовать в происходящем создают естественный мост между классикой и детским восприятием, превращая знакомство с искусством в игру.

Музыкальная сказка «Щелкунчик»

Где: Особняк Прове

Когда: 27 и 28 декабря 2025

В основе — концертная сюита из балета «Щелкунчик» в аранжировке Михаила Плетнёва. Живое звучание рояля и английского рожка переносит зрителей в уютную гостиную, где Фриц и Мари ещё не подозревают: в эту ночь обычные игрушки под елкой вдруг оживут. Нежные тембры рожка, блеск клавиш, свет и тени — всё вместе складывается в настроение настоящего Нового года.

Новогодняя песочная сказка «Щелкунчик»

Где: Малый зал Консерватории

Когда: 27 и 28 декабря 2025 — 2 - 5 января 2026

В предрождественские дни ансамбль «Эрмитаж» приглашает зрителей на музыкальный спектакль с песочной анимацией, где история «Щелкунчика» раскрывается неожиданных ракурсов.

Классическая повесть Гофмана звучит здесь иначе: музыка, слово и светящиеся песочные образы соединяются в единое волшебное действо. Актёр театра и кино Вадим Норштейн своим чтением создаёт атмосферу тихого рождественского вечера, будто все собрались у камина. Приходите, чтобы увидеть, как из россыпи песчинок рождаются герои, дворцы, снежные поля.

Концерт «Чайковский. Щелкунчик. Времена года»

Где: Соборная палата

Когда: 27 и 28 декабря 2025

Музыку в этом концерте исполняет Академия Русской Музыки — молодой, но уже заметный на отечественной сцене коллектив. В составе оркестра и хора талантливые выпускники и студенты ведущих московских консерваторий. Коллектив работает на стыке эпох и стилей — от изящных барочных линий до современной партитурной драматургии. Эта музыка напоминает о чуде, которое всегда рядом, стоит только прислушаться к звуку и своему сердцу.

«Щелкунчик в ритме свинга»

Где: Концертный зал им. Архиповой

Когда: 28 декабря 2025

Этот концерт-спектакль создают джазовая певица Людмила Сваровская и её ученики — юные вокалисты, участники проекта «Голос. Дети». Они приглашают отправится с ними в музыкальное путешествие. Рождественская сказка зазвучит голосами детей. Мотивы Чайковского переосмыслены в джазовых ритмах: в них слышен свинг и мягкий блюз. Приходите всей семьёй, чтобы убедиться, что даже знакомая всем сказка, может звучать совершенно иначе.

Утренник «Щелкунчик. Орган в четыре руки»

Где: Храм Святого Людовика

Когда: 30 декабря 2025

Приходите, присаживайтесь и слушайте сказку, которую читает аритист Детского музыкального театра Антон Варенцов. На фоне строк гофмановской истории будет звучать величественная музыка в исполнении сразу двух органисток — Ксения Свириденко и Анна Никулина. Органное звучание добавит уже знакомым мелодиям глубины и оригинальности. Это утренник для тех, кто хочет на час забыть о суете декабря и вспомнить, что чудо — вещь интимная.

«Christmas Classics при участии балета : Щелкунчик, Спящая красавица и другие шедевры»

Где: Крыша универмага «Цветной»

Когда: 3 и 6 января 2026

Рождественский вечер с камерным оркестром Gloria — событие, созданное для тех, кто хочет услышать сразу несколько знаковых произведений, чтобы настроиться на Новый год. В программе изобранные произведения из «Щелкунчика», «Спящей красавицы» и «Лебединого озера». Важный акцент этого вечера — участие балерин. Их танец станет не дополнением, а продолжением музыки: легкие жесты, мягкие линии, плавные переходы. Количество мест ограничено — вечер задуман камерным и тёплым.

«Камерная елка с балериной. Щелкунчик»

Где: Концертный зал «Зарядье»

Когда: 8 января 2026

В мягком сиянии концертного зала, оживет история, которая уже более века является символом новогоднего волшебства. Залы наполнит звучание волшебных тем из балета «Щелкунчик» — музыки, сопровождающей зимние праздники по всему миру. История Маши и её отважного деревянного героя будет звучать на языке музыки, а “рассказчиками” станут скрипка, флейта, фортепиано и виолончель. Тёплый голос ведущей поможет детям следить за ходом истории, а прекрасная балерина создаст на сцене движение музыки.

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