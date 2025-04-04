Сцена под солнцем: история становления Краснодарского театра драмы имени Горького

Чтобы занять место в его зрительном зале, нужно постараться достать билет. Краснодарский театр драмы — центр культурной жизни города. Собрали для вас самые интересные факты из его биографии.

Первые любительские театральные труппы на Кубани

Присаживайтесь поудобнее, вас ждет увлекательное путешествие в историю. Историю искусства Кубани: самобытного, яркого и отражающего особенности региона.

Начнем издалека. Казаки ступили на эти земли несколько столетий назад. С развитием территорий росла и потребность людей в людей в культурном досуге. Точками притяжения стали своды импровизированных сцен гастролирующих театров.

Странствующие артисты впервые побывали на Кубани с гастролями в начале XIX века. Они удивляли и радовали публику комедийными пьесами, романсами и танцами. Казачий характер — жизнерадостность и любовь к юмору — находил отражение в выборе репертуара.

Уже к концу девятнадцатого столетия Екатеринодар (так до революции назывался Краснодар) прослыл городом заядлых театралов. Страсть к сценическому с каждым новым спектаклем только увеличивалась.

В сороковые годы XIX века офицеры казачьего войска стали первыми местными артистами. На создание постановок их вдохновляли легкие водевили, комедии и музыкальные пьесы.

Спустя пару деятелей публика стала более искушенной и требовала от артистов усложнения репертуара. Места офицерских собраний стали чем-то вроде клубов, где актеры-любители пробовали себя уже в драматических ролях.

Записи из исторических архивов свидетельствуют, что роли слуг (самые простые, без большого количества текста) в постановках исполняли рядовые, многие из которых были неграмотными. Однако сцена была местом, где стирались границы чинов и званий.

К концу XIX века из любительских постановок и небольших кружков театр переродился в Общество любителей изящных искусств. Местная интеллигенция заговорила о необходимости возведения настоящего театра, чтобы не отвлекаться на непогоду и холод. Точки, где показывали спектакли мало походили на храмы искусства. Они были сколочены на скорую руку: в холод зрители сидели в пальто, а в дождь — прикрывались зонтами. Однако посадка всегда была полной.

Строительство первого театра из камня в Краснодаре, где зрителям и артистам были не страшны капризы погоды, завершилось в 1909 году. Такие театры по всей стране называли Зимними. Открыли сцену актеры Мариинского театра с оперой Д. Верди «Аида». Позже на сцене этого театра арии исполнит Федор Шаляпин и станцует Айседора Дункан.

Театр стал неотъемлемой частью жизни Кубани, воплощением её культурного и духовного богатства.

Как в Краснодаре появился драматический театр и причем тут Максим Горький

День рождения Краснодарского театра драмы празднуют 29 апреля. В этот день, в 1920 году, труппа театра имени товарища Луначарского открыла свой первый сезон пьесой Максима Горького «Мещане». Позже театр несколько раз менял название, а имя великого писателя, которое он гордо носит по сей день, ему присвоили в 1932.

Домом для артистов стал тот самый Зимний театр, где когда-то выступали казаки. Это было четырехэтажное здание, проект которого создал Федор Шехтель — знаменитый московский архитектор, академик, кавалер ордена Святой Анны и один из величайших зодчих своего времени. Строительством театра занимался ученик и верный помощника Ф. Шехтеля — А. Козлов.

Величественное кирпичное здание будто парило в воздухе. Такого эффекта удалось достичь благодаря особенностям конструкции и гладкой штукатурке на его фасаде.

Вход в театр начинался роскошным фойе с мраморной парадной лестницей, по которой зрители поднимались в светлые коридоры, ведущие к залу на 1300 кресел. Сцена, расположенная на подвижных конструкциях, позволяла беззвучно сменять декорации, что, конечно, поражало публику, еще совсем недавно кутавшуюся в теплые одежды во время представлений.

К возникновению этого театра и формированию его труппы приложили руку многие значительные фигуры российской культуры, среди которых, например, поэт Самуил Маршак, прозаик Дмитрий Фурманов и режиссер Всеволод Мейерхольд.

В годы строительства здания Мейерхольд руководил командой, отвечающей за развитие искусства на Кубани. Благодаря его тяге к экспериментам и новаторским взглядам театр и принял свою уникальную форму.

Переломный момент в истории мира и театра

В роковые для всего мира годы Великой Отечественной труппу театра эвакуировали в Сочи. Артисты продолжали находить площадки даже в условиях боевых действий: фронтовые и тыловые зоны, деревушки — играли везде, где была возможность поддержать мир искусством. В этот период театр возглавлял режиссер Виктор Ипатов. Каждый сезон труппа выдавала минимум семь премьер.

Вернувшись в Краснодар после освобождения города от захватчиков, артисты увидели на месте своего творческого дома лишь руины — в 1943 оккупанты взорвали театр. Актеры больше десяти лет жили без постоянной сцены.

Как труппа краснодарского театра имени Горького обрела новый дом

В конце пятидесятых годов прошлого века Краснодарский драматический театр укрепился в статусе одного из ведущих драматических коллективов страны. Одна из причин — появление в его рядах Михаила Куликовского. Он был талантливым режиссером и гениальным актером, получившим звание народного артиста СССР.

При нем началась эпоха формирования репертуара, в который попали лучшие пьесы всех времен. Артисты стали постоянными гостями столицы, где их гастрольные визиты были настоящим культурным событием.

Триумфом стал «Маскарад» Лермонтова, поставленный Куликовским (он же исполнил и главную роль). О спектакле ходили легенды, его хотели увидеть все любители искусства.

Перешагнем на целый век вперед: отдавая дань памяти великому режиссеру, сотый сезон в театре открыли «Маскарадом».

Еще при Куликовском шли разговоры о необходимости построить для артистов новый дом, но после войны средств и возможностей для этого было немного. Несколько лет пристанищем для труппы служил бывший кинотеатр «Колосс», сцену и “закулисье” которого перестроили под задачи театра.

Новоселье в собственном театре команда праздновала весной 1973. Здание на площади Октябрьской революции построили по проекту Александра Титова — он же создал и чертежи здания театра оперетты и несколько жилых домов.

Место Краснодарского театра на творческой карте России

В 1980 году театру был вручен Орден Трудового Красного Знамени. Это стало свидетельством признания его культурного вклада.

В 1988 Краснодарские театральные деятели организовали региональный фестиваль «Кубань театральная», который оживает в стенах театра драмы. В 2010 году он приобрел статус биеннале, продолжая свою миссию собирать каждые два года лучшие театры своего края и Адыгеи.

Девяностые стали одним из ярчайших периодов в истории театра. Новые эксперименты, переосмысление классики и успешные показы на крупнейших сценах столицы и масштабных фестивалях сформировали театральную репутацию в России.

Особое место среди выдающихся постановок занял спектакль «Евангелие от Воланда», созданный Рудольфом Кушнаревым по мотивам бессмертного романа Михаила Булгакова. Эта постановка обрела статус одной из лучших в репертуаре театра. Билеты на него сложно поймать в каждый театральный сезон. Но мы советуем постараться — это того стоит.

Одним из ярких событий нового времени стал спектакль «Легенда о великом инквизиторе» по «Братьям Карамазовым» Достоевского.

Выездные показы в рамках Краснодарского края важная часть в жизни коллектива, что, в свою очередь, способствует росту его популярности и значимости на культурной карте России.

Сегодня Краснодарский театр драмы продолжает оставаться крупнейшей театральной площадкой на юге страны. Ежесезонно более ста тысяч зрителей посещают его постановки, а репертуар включает более тридцати постановок.

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