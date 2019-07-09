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Киноафиша События С 25 по 31 июля в Москве пройдет закрытие Moscow Shorts

С 25 по 31 июля в Москве пройдет закрытие Moscow Shorts

9 июля 2019 10:53 Проверено редакцией
С 25 по 31 июля в Москве пройдет закрытие Moscow Shorts

Международный фестиваль Moscow Shorts ISFF – это первый российский кинофестиваль с ежемесячными показами.

С 25 по 31 июля 2019 года Moscow Shorts совместно с кинокомпанией Legio Felix, генеральным спонсоров фестиваля, организует масштабное закрытие первого фестивального года: 7 дней показов фильмов-победителей по месяцам и церемония награждения лучших фильмов года во всех категориях. На мероприятие приглашены создатели картин со всего мира, российские знаменитости, пресса.

Вход для зрителей свободный по предварительной регистрации.

Фестиваль короткого метра основан в марте 2018 года румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Ежемесячно на рассмотрение экспертной комиссии фестиваля поступает до 90 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира. Отбор фильмов проходит в несколько этапов: • жюри выделяет номинантов по 10 категориям в рамках Official Selections (официальных выборов) каждого месяца • из данных фильмов происходит отбор победителей месяца. Миссия фестиваля – знакомить московскую публику с лучшими короткометражными картинами режиссеров со всего мира.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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