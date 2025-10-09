Рудольф Нуреев: кадры, сцены, па

Он всю жизнь прожил в движении — от первого дыхания в грохоте колёс до прощального взмаха рукой за дирижерским пультом. Его называли предателем, кумиром, безумцем и гением. Но каким на самом деле был Рудольф Нуреев?

Рудольф Нуреев — имя ставшее легендой. Ставшее синонимом артистической одержимости и безупречной отточенности. Он оставил на культурной карте XX столетия свою яркую метку. Даже перестав танцевать, он не ушел со сцены, ведь всегда о ней мечтал.

После триумфального отказа возвращаться в СССР с парижских гастролей он подал прошение о политическом убежище, тем самым войдя в историю как один из самых знаковых беженцев позднесоветского периода.

Детство и юность Рудольфа Нуреева

Жизнь Рудольфа началась в движении — он появился на свет в железнодорожном вагоне. Потому и в графе паспорта о месте рождения значится Иркутск.

Мальчик, издавший первый крик между станциями где-то в сибирских просторов, был четвёртым ребёнком в семье Нуреевых и единственным мальчиком. Мама — Фарида — и три старшие сестры — Роза, Розида и Лидия — окружили мальчика женским вниманием и заботились о нем. Отец — Хамет — был строгим и служил политруком Красной армии. Эвакуация военного времени забросила семью в Башкортостан. В Уфе прошли первые годы жизни Рудольфа Нуреева и первые шаги по сцене.

Рудольфа с детства тянуло к искусству. Как только научился ходить — пританцовывал. Вернувшийся с фронта Хамет, к тому времени майор, пытался привить сыну подходящие, на его взгляд, увлечения: рыбалку, охоту, выживание. Но Рудольф продолжал двигаться в такт музыке и своих интересов. Конфликты вспыхивали регулярно, и, как следствие, ремень в руках отца стал почти ритуальным атрибутом воспитательного процесса. Однако и телесные наказания, и насмешки, и родительское порицание не загасили искру в мальчике.

Знакомство с искусством балета произошло в местном уфимском театре, куда шестилетний Рудольф и вся его семья пришли смотреть «Журавлиную песнь». Грация, пластика, костюмы — этот мир захватил сознание ребёнка. Лет в десять он разучивает связки в танцевальном фольклорном ансамбле, а к 15 оказывается на подмостках театра оперы в составе кордебалета. Через год он вошёл в труппу на правах полноправного артиста.

Ленинградская глава в биографии Рудольфа Нуреева

Когда ему едва исполнилось семнадцать, он перебрался поближе к высокому искусству — в Ленинград.

Парень мечтал поступить в прославленное хореографическое училище имени Вагановой, но о не учёл — большинство приходят в эти классы много раньше, лет с двенадцати. Его приняли, но психологическая дистанция и издёвки со стороны однокурсников — всё это омрачало существование в стенах училища мечты и жизнь в общежитии. Однако мальчик, который рос в бедной семье, привык к насмешкам — ему приходилось донашивать вещи сестёр, а в первый класс его на руках отнесла мама — по кабинету и коридорам мальчик шлёпал босыми ногами, потому что денег на обувь не было. Рудольф старался не обращать внимание на то, что говорят за спиной и продолжал развивать своё мастерство.

Руку помощи протянул учитель, ставший проводником и другом — педагог Александр Пушкин, предложил ему кров и впустил в семью. В него — поверили. Его — поддержали. Этот жест изменил всю жизнь Рудольфа Нуреева, который до этого шёл к мечте через непонимание и сопротивление близких.

В 58-ом, окончив обучение, он получает приглашение: войти в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сегодня — Мариинского театра). Дебютом на большой сцене стал Фрондосо в спектакле «Лауренсия». И сразу же о нём заговорили, как об одно из лучших. С его приходом в театре началась “стилистическая революция” — он не стеснялся выходить на сцену в обтягивающих нарядах, а наоборот, старался подчеркнуть очертания мышц. Три года он посвятил Кировскому театру, исполнил больше десятка ярких ролей, а потом — бежал.

Балет, побег и безвозврат: Рудольф Нуреев покинул СССР

Он был одной из самых ярких молодых звёзд в театре. Конечно, его хотели показать всем! Так Рудольф вместе с труппой отправился на гастроли в Вену, где представлял страну на международном фестивале молодёжи и студентов. Золото! И о нём заговорил весь мир.

Молодой, талантливый и с безупречной репутацией — пока другие пополняли списки “невыездных”, в загранпаспорте Нуреева становилось всё больше штампов. И вот Рудольф оказался в Париже — выходит на сцену Гранд-Опера. Несколько сцен и звучит пугающее указание — Комитет госбезопасности требует немедленно вернуть артиста на родину. Официальной причиной было «нарушение условий заграничного пребывания». Однако близкие были уверены — дело в нетрадиционной ориентации Нуреева, что не соответствовало морально-идеологическим нормам страны.

В аэропорту Рудольф, при активном участии французских полицейских, попросил политического убежища. Он стал первым из тех, кто не вернулся с гастролей. За это его причислили к изменникам родины. В эпоху без интернета и тотального контроля, он искал обходные пути, чтобы связаться с родными. Однажды ему помогла арабская королева, которая отправилась с дипломатическим визитом в СССР. По просьбе артиста она включила в свою программу посещение Уфы. Там, на глазах у ошарашенных чиновников, она вручила Фариде Нуреевой письмо и собственное восхищение её сыном.

Вечный странник: как Нуреев искал своё место в мире

Он быстро стал звездой европейской сцены. Около полугода он жил во Франции, а позже его пригласили в Великобританию — стать артистом Королевского балета в Ковент-Гардене. Именно здесь, рядом с утончённой Марго Фонтейн, родился тандем, который вошёл в учебники мировой хореографии, как эталонный. Пара установила мировой рекорд, который не побит до сих пор — их партия в Лебедином озере так поразила зрителей, что занавес взмывал вверх более 80-ти раз.

Марго Фонтейн, Фред Астер и Рудольф Нуреев на выступлении в телешоу «The Hollywood Palace». 1965 год

Позднее он стал премьером Венской оперы, получив австрийское подданство, однако и это не стало для него пределом. Он существовал вне географии, вне графика, вне шаблонов. Были годы, когда он выходил на сцену более 300 раз за 365 дней.

Нуреев — из бедного мальчишки в сказочно богатого артиста

Он стал частью элитарного общества и глянцевой культуры. Его лицо не сходило с обложек: от художественных журналов до таблоидов. Он был близок с королевами и актрисами: Элизабет Тейлор, принцесса Диана, Жаклин Кеннеди. Последняя даже принимала участие в оформлении интерьера его манхэттенской квартиры.

Годы труда и сложной работы сделали его одним из богатейших людей мира искусства его эпохи. Состояние Нуреева оценивалось в 80 миллионов долларов. По всему миру у него были домики и квартиры. Он даже приобрёл небольшой архипелаг — место, почти невозможное для жизни: без водоснабжения, без электричества. Но именно там, среди природной дикости, он построил виллу с залом для балетных репетиций и бассейном.

Фильмы и дирижёрский пульт: чем ещё прославился Рудольф Нуреев

Свою первую кинематографическую пробу Нуреев прошёл ещё на родине — он появился на экране в фильме-хронике «Души исполненный полёт», приуроченном к Всесоюзному обзору хореографических школ. Эта лента стала лишь прологом к отношениям Нуреева и киноплёнки — позже он танцевал в изысканной киноверсии «Ромео и Джульетта», интимной истории «Я — танцовщик» и фантасмагорическом этюде «Юноша и смерть».

В его плотном графике нашлось место и для драматического кино: он перевоплотился в Рудольфа Валентино в байопике о легенде американских немых фильмов, а также исполнил партию партнёра юной Настасьей Кински в лирической драме «На виду».

Став признанным мастером в мире танца, Нуреев, конечно, начал пробовать себя и как балетмейстер. Он создал свои собственные, отличающиеся от канонических, прочтения классических балетных полотен: «Щелкунчик» предстал у него чуть более приземлённым, «Дон Кихот» — взрывным, «Спящая красавица» — почти готической. Помимо этого, он явил публике два самостоятельных сочинения — авторские балеты «Танкреди» и «Манфред», где столкнулись литература, эпос, музыка и хореография в одной плоскости.

В 80-х, став художественным руководителем парижской Гранд-оперы, Нуреев ввёл в обиход практику, нарушающую традиционную балетную иерархию: вместо того чтобы продвигать лишь первых солистов, он осознанно поднимал на авансцену молодёжь, не закреплённую титулами. Это вызвало бурю в академической среде, но в то же время открыло миру целое поколение танцовщиков, иначе так и не получивших бы шанса.

Когда тело начало отказывать из-за болезни — в 1983 ему диагностировали ВИЧ — прыжки стали недоступны. Но он не ушёл в тень. Напротив — взял в руки дирижёрскую палочку, превратив свою страсть к музыке в живую практику. Его даже пригласили на историческую родину: в 1989 он взошёл на сцену Казанского театра оперы, чтобы руководить оркестром. До этого ему позволили приехать в СССР лишь однажды — в 85-ом — вьехать на несколько дней, чтобы проститься с мамой, которую он, как не старался, не смог забрать с собой.

Наследие и память Рудольфа Нуреева

После того, как в крови Нуреева обнаружили вирус иммунодефицита, болезнь быстро забирала его силы. Стадия была уже серьезной. В первое время он ещё продолжал танцевать, а когда не смог — смотрел и руководил танцами других. Зимой 1993-го, в окрестностях Парижа артист ушёл из жизни. По его последней воле, тело было погребено на русском кладбище.

Хотя Нуреев бежал из СССР, его имя не исчезло из культурного поля. В Уфе его именем был назван хореографический колледж, одна из городских улиц, был открыт музей. В Казани ежегодно проводится фестиваль классического балета, посвящённый его наследию, а в 2018 появился бронзовый монумент — фигура, как будто готовая сорваться в прыжке, зависнув между прошлым и будущим.