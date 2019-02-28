Российский Бизнес–Кинофестиваль пройдет 4 марта в Петербурге

4 марта в 18.00 в Санкт-Петербурге на площадке М-1 Арена состоится первый Российский Бизнес–Кинофестиваль.

Каждому участнику будет предоставлена возможность презентовать свой бренд и показать свои достижения в той или иной сфере деятельности компании, а также присутствовать на презентации других авторитетных компаний. И, конечно же, получить профессиональную оценку представленного видеоконтента своей компании от признанных экспертов в мире кинематографа и бизнеса. Каждому зрителю будет дана возможность окунуться в атмосферу настоящего кинофестиваля. Вы узнаете о последних тенденциях в области видеомаркетинга и использования видео-кинофильмов для продвижения бренда своей компании, насладитесь эффектной шоу-программой, фуршетом и обретете новые деловые знакомства.

Для участия в Бизнес–Кинофестивале необходимо заполнить форму на сайте или сообщить свое ФИО и контактный телефон, на который придёт QR код с пригласительным билетом.

Подробная информация об участии и представлении видеофильма о своей Бизнес-компании размещена на сайте.

Собранные средства от регистрационного сбора пойдут на поддержу благотворительного марафона #АРЕВИКМЫСТОБОЙ - на приобретение и установку лифтового оборудования для детей инвалидов в СПб Дворец творчества детей-инвалидов «Аревик».