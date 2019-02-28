Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Российский Бизнес–Кинофестиваль пройдет 4 марта в Петербурге

Российский Бизнес–Кинофестиваль пройдет 4 марта в Петербурге

28 февраля 2019 17:30 Проверено редакцией
Российский Бизнес–Кинофестиваль пройдет 4 марта в Петербурге

4 марта в 18.00 в Санкт-Петербурге на площадке М-1 Арена состоится первый Российский Бизнес–Кинофестиваль.

Каждому участнику будет предоставлена возможность презентовать свой бренд и показать свои достижения в той или иной сфере деятельности компании, а также присутствовать на презентации других авторитетных компаний. И, конечно же, получить профессиональную оценку представленного видеоконтента своей компании от признанных экспертов в мире кинематографа и бизнеса. Каждому зрителю будет дана возможность окунуться в атмосферу настоящего кинофестиваля. Вы узнаете о последних тенденциях в области видеомаркетинга и использования видео-кинофильмов для продвижения бренда своей компании, насладитесь эффектной шоу-программой, фуршетом и обретете новые деловые знакомства.

Для участия в Бизнес–Кинофестивале необходимо заполнить форму на сайте или сообщить свое ФИО и контактный телефон, на который придёт QR код с пригласительным билетом.

Подробная информация об участии и представлении видеофильма о своей Бизнес-компании размещена на сайте.

Собранные средства от регистрационного сбора пойдут на поддержу благотворительного марафона #АРЕВИКМЫСТОБОЙ - на приобретение и установку лифтового оборудования для детей инвалидов в СПб Дворец творчества детей-инвалидов «Аревик».

Российский Бизнес–Кинофестиваль пройдет 4 марта в Петербурге
Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Старую пластиковую бочку режу по бокам — и получаю многоэтажную грядку: в магазине такой цены не сложат
В Fix Price скупаю нержавеющие миски по 199 рублей, но не для готовки: нашла им 3 шикарных применения в августе
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Этот британский мини-детектив зовут «ядерной смесью»: вышел 10 лет назад, но так крут, что можно осилить за день
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше