Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Как Библия стала музыкальным хитом

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — это легендарное произведение, которое уже стало одним из мощных столпов театральной культуры XX века. Произведение в своё время поразило всех, так как было непонятно, как к нему относится. Библейский текст всегда был окутан особым пиететом, люди с огромным уважением относились к истории Христа в Новом завете. И вдруг они видят, как Иуда и Иисус тянут высокие ноты в театре. Это как? Сегодня мы расскажем, как рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» Уэббера и Райса появилась и взорвала Бродвей. Почему она стала культовой, как она помогла карьере одного актёра и почему её запрещали в России.

Сюжет рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

Сюжет начинается с прихода Иисуса Христа в Иерусалим, это его последняя неделя. Он окружён самыми близкими апостолами, его имя радостно кричит многотысячная толпа, он чуть ли не на руках въезжает в столицу еврейского государства. Однако руководителям местной церкви не нравится, что новый проповедник забирает их паству и баламутит народ. Тем более, что Иисус прямо говорит о том, что слово Бога сегодня подаётся неправильно, современная вера — это ложь. Напуганные и раздражённые отцы Церкви ищут способ, как избавиться от проповедника, и узнают об одном апостоле, который сомневается в деле Христа — Иуде.

Иуда боится, что Христос может вызвать конфликты с Римской Империей, которой не нравится новое религиозное движение. Ему предстоит решить, готов ли он пожертвовать одним человеком, чтобы спасти тысячи. Причём оба решения потенциально приведут к катастрофе.

История возникновения «Иисуса Христа — суперзвезда»

Она начинается с дуэта двух молодых и талантливых людей — Тима Райса и Эндрю Ллойда Уэббера. Первому было 26, второму 22. Как-то раз Райс слушал песню знаменитого Боба Дилана, которую можно перевести, как «Бог на нашей стороне», и ему пришла идея — что если создать рок-оперу, где главным героем будет Иисус Христос, но не сын бога, а простой человек, который испытывает страх и сомнения в себе? Менеджер Райса пришёл сначала в ужас, но после уговоров он дал добро — Райс написал тексты, а Уэббер сочинил музыку. Вот так из одной случайной песни родился культурный хит.

Изначально произведение называлось проще — «Иисус Христос». Но молодые люди чувствовали, что не хватает реплики, которая бы очеловечила героя. И так решили добавить «суперзвезда». Поэтому слово — не провокация, а художественный ход. Но тогда люди это не поняли. Когда в свет вышла ария Иуды «Superstar» — христианская общественность возмутилась. Такой взгляд на Библию поразил всех. Однако продюсерам удалось снять конфликт, и в итоге мюзикл «Иисус Христос — Суперзвезда» дошёл до Бродвея.

Музыкальные особенности оперы

Несмотря на название, главный герой здесь не Иисус, а Иуда. Он начинает действие, и он его заканчивает. Иуда здесь показан не злобным предателем, каким принято его считать, а умным сомневающимся человеком. Он боится за своих друзей. Но все находятся в таком экстазе, что слабый голос недовольного Иуды тонет в радостных возгласах. Последняя неделя жизни Христа показана через переживания и страхи Иуды. Его решение предать учителя даётся тяжело, это единственный выход из той запутанной ситуации. Но не только этот смелый подход обеспечил ей успех. Сочетание религиозного сюжета с мощной рок-музыкой и драматичным вокалом поразили главным образом молодёжь — и она принесла авторам деньги и успех.

Премьера рок-оперы

Первая премьера состоялась в 1971 года в постановке режиссёра Тома О'Хоргана, который был известен по работе с мюзиклом «Волосы». В театре раздавались протесты, и возле здания собрались сотни недовольных религиозных активистов, критикующих интерпретацию евангельской истории. Однако это не помешало успеху, и спектакль прошёл с полными залами. Во многом ещё и благодаря актёрам «Иисуса Христа — Суперзвезды». Главную роль исполнил солист группы Deep Purple Иэн Гиллан — представьте, сына Бога спел потный рокер.

Премьера прошла довольно неоднозначно. В рецензиях было много холода, но всё сработало совсем не так, как критики планировали. Их фразы о том, что «Иисус Христос — суперзвезда» — кощунственная вещь только способствовали росту её популярности. Тем более что сделана она была отлично. Центральное событие рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» — ария Иисуса — поразила зрителей своей проникновенностью, как такой сложный эпизод в Гефсиманском саду можно показать легко и завораживающе.

Такой взгляд на Священное писание быстро принёс авторам славу и деньги. Хотя консерваторы их творчество не оценили, молодёжь быстро показала, что такой взгляд ей нравится. Опера стала модной, и постепенно все критики были вынуждены замолчать. Финальным аккордом, который вывел рок-оперу в статус культурного феномена, стала её экранизация.

Экранизация

Через два года после театральной премьеры вышел фильм по рок-опере. Съёмки проходили в Израиле, и в фильме участвовали как звёзды оригинального мюзикла, так и новые актёры. Интересный случай произошёл с Иэном Гилланом. Хотя рок-опера тогда уже была культовой, бюджет фильма был очень скромным. Режиссёр предложил ему 1000 долларов в день. Иэн рассмеялся и попросил 25 000. Разумеется, в кино он не снимался. Роль Иисуса сыграл не особо известный артист Тед Нили, и эта картина дала ему работу на всю жизнь. Фильм вышел в 1973 году, Тед Нили до сих пор играет Христа в театральной версии рок-оперы.

В экранизации «Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойд Уэббер не принимал участия. Музыкой занимался Андре Превина, который по сути ничего не поменял, а только сделал аранжировки. Фильм закрепил успех мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» на мировой арене и обогатила его визуальными и музыкальными деталями, которые до сих пор используются в театральных версиях.

Скандалы в РФ

В нашей стране у рок-оперы был непростой путь. В СССР по понятным причинам её не ставили. В наше время православные активисты несколько раз срывали её премьеры. В 2012 году даже Дмитрий Медведев ответил на споры вокруг рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» и заявил, что ничего не нарушает прав верующих. Но это не спасло питерский театр «Рок-опера» в 2016 году, когда в Омске их гастроли отменили после обращения активистов, требовавших запрета спектакля. Но, несмотря на споры и протесты, мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда» продолжают ставить в России, где она сохраняет популярность.

Где в России можно посмотреть рок-оперу «Иисус Христос — Суперзвезда»

Москва:

Санкт-Петербург

Пермь

Сегодня «Иисус Христос — суперзвезда» — это не только спектакль, но и явление, символизирующее силу музыки, готовой исследовать вопросы морали, религии и человеческой психологии. Рок-музыка «Иисус Христос — суперзвезда» можно слушать даже в отрыве от сцены, настолько прекрасно они сделаны. Если вы ещё не видели этот спектакль, или боитесь, что жизнь Христа здесь показано пошло — не бойтесь. Пусть форма вас не смущает, ведь главное — это всегда суть. А суть здесь такая же, как в Библии, просто подана чуть по-другому.