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Республика Коми откроет эстафету Всемирного Фестиваля уличного кино в этом году

11 июня 2019 12:25 Проверено редакцией
Республика Коми откроет эстафету Всемирного Фестиваля уличного кино в этом году

С 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино в мире.

12 июня в 17:00 Всемирный фестиваль уличного кино объединит зрителей Сыктывкара на территории Кировского парка. Мероприятие станет премьерным и откроет эстафету смотра короткометражного кино молодых российских авторов по всему миру. В Республике Коми конкурсные кинопоказы также пройдут в течение июня в Воркуте, Инте, Печоре, Сосногорске, а также сёлах и посёлках – Визинга, Жешарт, Ижма, Нижний Одес и Объячево.

Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади, улицы своих городов, и, впервые в этом году - на закрытые киноплощадки, чтобы увидеть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. В рамках кинопоказов можно будет не только посмотреть, но и оценить представленные работы, отдав свой голос за лучшую. Организаторы проведут подсчет зрительских голосов и передадут итоги в главный штаб фестиваля. К сентябрю по результатам голосования будет определен фильм - народный фаворит. В этом году организаторы обещают ёмкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли. Вход свободный. Подробная информация на сайте.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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