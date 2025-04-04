Рэпер Паша Техник умер в Тайланде

Рэпер Паша Техник , настоящее имя — Павел Ивлев, скончался в одной из таиландских клиник.

После длительной борьбы за его жизнь медики были вынуждены отключить его от систем жизнеобеспечения — смерть была официально зафиксирована. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на проект «Выжившие», занимавшийся сбором средств на лечение артиста.

Артисту было всего 40 лет. На прошлой неделе его состояние резко ухудшилось — врачи ввели его в медикаментозную кому. Диагноз оказался крайне тяжелым: сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.

В конце марта Паша Техник был срочно госпитализирован — он оказался без сознания после сильного отравления, предположительно вызванного употреблением запрещённых веществ. Представитель музыканта тогда сообщал, что ситуация критическая, и шансы на восстановление минимальны.

Светлая память Павлу Ивлеву — человеку с яркой, непростой судьбой, оставившему заметный след в российском андеграунд-рэпе.