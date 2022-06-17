Рекордное число работ в Национальном конкурсе Beat Film Festival

Beat Film Festival объявляет программу Национального конкурса, созданного для развития документального кино и поддержки молодых российских режиссеров, которые снимают фильмы о современности и культуре. Партнером Национального конкурса выступит фонд V–A–C, благодаря которому общий призовой фонд составит 300 тысяч рублей, а в кинотеатре «ГЭС-2: Кино» пройдут премьерные показы программы. В этом году в нее вошло рекордное число работ — 14 фильмов; еще 4 ленты будут показаны вне конкурса.

Среди них удивительные истории московского футбольного клуба «Асмарал» и советских пионеров медиа-арта, казанского КБ «Прометей», призер престижного фестиваля IDFA, фильм «Куда мы идем?» Руслана Федотова, картина Насти Коркии о становлении Дома культуры «ГЭС-2», новые приключения команды благотворительного проекта «ПОМОЩЬ» и портрет сообщества столичного бара Veladora от прошлогоднего лауреата Нацконкурса Пабло Рохаса.

XIII Beat Film Festival пройдет с 19 июня по 3 июля офлайн и онлайн. Фестиваль откроет картина «Джейн глазами Шарлотты», снятая Шарлоттой Генсбур о своей матери, актрисе Джейн Биркин.