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Рекордное число работ в Национальном конкурсе Beat Film Festival

17 июня 2022 14:54 Проверено редакцией
Рекордное число работ в Национальном конкурсе Beat Film Festival

В рамках фестиваля документального кино о новой культуре покажут 14 фильмов.

Beat Film Festival объявляет программу Национального конкурса, созданного для развития документального кино и поддержки молодых российских режиссеров, которые снимают фильмы о современности и культуре. Партнером Национального конкурса выступит фонд V–A–C, благодаря которому общий призовой фонд составит 300 тысяч рублей, а в кинотеатре «ГЭС-2: Кино» пройдут премьерные показы программы. В этом году в нее вошло рекордное число работ — 14 фильмов; еще 4 ленты будут показаны вне конкурса.

Среди них удивительные истории московского футбольного клуба «Асмарал» и советских пионеров медиа-арта, казанского КБ «Прометей», призер престижного фестиваля IDFA, фильм «Куда мы идем?» Руслана Федотова, картина Насти Коркии о становлении Дома культуры «ГЭС-2», новые приключения команды благотворительного проекта «ПОМОЩЬ» и портрет сообщества столичного бара Veladora от прошлогоднего лауреата Нацконкурса Пабло Рохаса.

XIII Beat Film Festival пройдет с 19 июня по 3 июля офлайн и онлайн. Фестиваль откроет картина «Джейн глазами Шарлотты», снятая Шарлоттой Генсбур о своей матери, актрисе Джейн Биркин.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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