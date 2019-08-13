«Реальные упыри» вновь на большом экране

Проект #ARTPOKAZ представляет — новозеландский фильм «Что мы делаем в тени», известный в России, как «Реальные упыри» на больших экранах Москвы и Петербурга. Настоящий праздник для ценителей horror-комедий без пошлостей и «плоского» юмора.

«Что мы делаем в тени» — история вампирского клана, показанная в формате «реалити-шоу». Виаго — очаровательный и сентиментальный вампир-денди, Владислав — «классический» граф из Трансильвании, Дикон — вампир-мачо, а Петир — самый настоящий Носферату!

Они живут вместе в полузаброшенном замке-общежитии, решают бытовые проблемы, пытаются подстроиться под окружающий мир и ужиться на одной территории. Никакого пафоса или трагедии — обычные соседи, но только вампиры. С перепалками о том, кто будет мыть посуду, и подкладыванием газетки под жертву, чтобы не испачкать диван.

Режиссёрами выступили исполнители главных ролей в фильме - Тайка Вайтити и Джемейн Клемент, которые смогли создать псевдодокументальный фильм с самоиронией и высмеиванием штампов про вампиров, с отмыванием крови на кухне и темой самоопределения. Ведь вампиры имеют право на нормальную жизнь и стоматолога?

29 августа в 19:30 — кинотеатр «Космос» (Москва)

28 августа в 21:00 — киноцентр «Родина» (Санкт-Петербург)

Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.