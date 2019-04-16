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Киноафиша События «Разомкнутые объятия» Педро Альмодовара вновь покажут на большом экране

«Разомкнутые объятия» Педро Альмодовара вновь покажут на большом экране

16 апреля 2019 12:54 Проверено редакцией
«Разомкнутые объятия» Педро Альмодовара вновь покажут на большом экране

В мае по просьбам зрителей на большие экраны в Москве и Петербурге возвращается фильм Педро Альмодовара «Разомкнутые объятия», главную роль в котором сыграла бессменная муза режиссера Пенелопа Крус.

Матео Бланко — известный режиссер и сценарист, давно живет под псевдонимом Гарри Кейн. Четырнадцать лет назад в страшной автомобильной аварии он потерял зрение и любимую женщину. Теперь о нем заботится его давняя подруга Джудит и ее сын Диего, ставший незаменимым помощником в процессе написания сценариев. Эту размеренную жизнь нарушает смерть известного бизнесмена Эрнесто Мартеля. Кейн вспоминает прошлое и рассказывает Диего историю любовного квадрата, которая закончилась той страшной катастрофой. Картина будет показана на языке оригинала (испанский) с русскими субтитрами 11 мая в 21:00

к/ц «Родина» (Санкт-Петербург) к/т «Космос» (Москва)

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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