«Разомкнутые объятия» Педро Альмодовара вновь покажут на большом экране
В мае по просьбам зрителей на большие экраны в Москве и Петербурге возвращается фильм Педро Альмодовара «Разомкнутые объятия», главную роль в котором сыграла бессменная муза режиссера Пенелопа Крус.
Матео Бланко — известный режиссер и сценарист, давно живет под псевдонимом Гарри Кейн. Четырнадцать лет назад в страшной автомобильной аварии он потерял зрение и любимую женщину. Теперь о нем заботится его давняя подруга Джудит и ее сын Диего, ставший незаменимым помощником в процессе написания сценариев. Эту размеренную жизнь нарушает смерть известного бизнесмена Эрнесто Мартеля. Кейн вспоминает прошлое и рассказывает Диего историю любовного квадрата, которая закончилась той страшной катастрофой. Картина будет показана на языке оригинала (испанский) с русскими субтитрами 11 мая в 21:00
к/ц «Родина» (Санкт-Петербург) к/т «Космос» (Москва)