Пятнадцать лет искусства: юбилейный Платоновский фестиваль в Воронеже

Этот проект был задуман как площадка для встречи разных видов искусства. Уже пятнадцать лет он придерживается выбранного маршрута, расширяясь и масштабируясь. Платоновский фестиваль 2026 уже запущен - рассказываем о главных событиях в афише.

Платоновский фестиваль, который ежегодно проходит в Воронеже, - событие совсем не регионального масштаба. За годы существования он превратился в один из самых заметных подобных проектов в России. В его программе - театр, музыка, литература, современное искусство и уличные проекты. В 2026 в Воронеже проходит уже XV Платоновский фестиваль. Юбилейный сезон похож на праздник - собирает на одной площадке известных режиссеров, музыкантов, писателей и тысячи зрителей.

История и концепция Платоновского фестиваля

Фестиваль носит имя Андрея Платонова - писателя, драматурга, инженера, военного корреспондента. Он родился в Воронеже в 1899, где спустя 112 лет создали фестиваль его имени. Вот уже 15 лет участники и гости ежегодно переосмысляют наследие автора. При жизни Платонов не был признан, часто подвергался критике со стороны власти. Ему приходилось много работать, чтобы хватало на хлеб, но он продолжал писать. Часть произведений были напечатаны уже после смерти писателя - их к публикации подготовила дочь.

Платонова называют создателем уникального литературного стиля. В его текстах граница между мирами - реальным и выдуманным - стерты, сложные предложения будто бы заставляют думать только о тексте, затягивая в историю, абсурд и символизм усиливают эти эффекты. В его прозе никогда не бывает одного вывода - слишком уж она запутана и непрозрачна. Активная включенность читателя - обязательная для понимания. И это делает его тексты особенно ценными в эпоху быстрого дофамина и распыления внимания.

Платоновский фестиваль в Воронеже в 2026 году

В 2026 году Платоновский фестиваль искусств стартовал 30 мая, а закрытие состоится 28 июня. Не спешите расстраиваться, что уже пропустили несколько дней программы - многие события (спектакли и музыкальные выступления) повторяются или длятся в течение всего периода проекта (выставки).

В 2026 году в программе четыре направления: театр, музыка, литература и выставки.

В рамках блока «Театр» проходят показы спектаклей, которые покорили критиков и зрителей. Это постановки как по произведениям Платонова («Цветок на земле», «Фро»), так и работы, созданные по текстам других авторов («Повести Пушкина» по циклу «Повести Белкина»).

«Литература» - это обсуждение и обмен читательским/писательским опытом. Это встречи с современными авторами, творческие вечера и дискуссии. Одним из событий сезона стал вечер прозы с писательницей Анной Баснер, а впереди встречи с Юлией Лукашиной, Владимиром Варавой, а также дискуссии с исследователями литературы Платонова из РАН.

Особое место в программе занимает книжная ярмарка, которая ежегодно собирает издательства, авторов и читателей со всей страны. В 2026 году она открылась 12 июня на Советской площади Воронежа. В рамках XV фестиваля Платонова проходит выставка работ Анатолия Любавина - художника, который посвятил многие полотна женщинам и женственности.

Музыка, как важнейшее из искусств, тоже звучит на фестивале. Два концерта уже позади. Но в конце июня прозвучит музыка от Большого симфонического оркестра им. Чайковского (20 июня), а также состоится большой опен-эйр на берегу озера «Музыка мира в белом колодце», с участием артистов из разных стран.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте. Часть событий отмечены особой подписью - «Платоновская программа». Это значит, что проект или встреча созданы по произведениям писателя, осмысляют его жизнь и помогают понять творчество.

Платоновская премия

Неотъемлемой частью фестиваля остается Платоновская премия - одна из наиболее значимых наград в российском культурном пространстве. В 2026 году ее лауреатом стал писатель Евгений Водолазкин. Премия вручается деятелям культуры, чье творчество созвучно гуманистическим идеям Андрея Платонова и продолжает традиции глубокого осмысления человека и времени.

Для организаторов этот фестиваль не просто серия мероприятий, а своеобразное признание в любви к творчеству автора-земляка. Связь с литературным наследием определяет особую атмосферу фестиваля, за что его и любят постоянные гости и участники.