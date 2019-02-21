Программа XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»

20 февраля в Москве прошла пресс-конференция, во время которой объявили состав жюри основного конкурса, национального конкурса, а также конкурсные программы фестиваля.

Фестиваль «Дух огня» пройдет с 1-6 марта 2019 года в городе Ханты-Мансийске. В этом году на конкурс были предложены картины молодых режиссеров из России и 20 стран мира. Тема фестиваля в этом году «Театр и кино». В этом году в конкурс вошла бразильская картина в жанре магического реализма «Дождь – это пение в деревне мертвых» Жуау Салавизы и Рене Надер Мессоры, признанная одной из лучших авторских работ 2018 года, а также хит индийского проката «Тумбад» Рахи Анила Барве и Адеша Прасада.

Программа международного конкурса: — «Адам и Эвелин» (Adam und Evelyn), Андреас Гольдштайн (Andreas Goldstein), Германия, 2018 — «Дождь – это пение в деревне мертвых» (Chuva é cantoria na aldeia dos mortos), Жуау Салавиза (João Salaviza), Рене Надер Мессора (Renée Nader Messora), Бразилия-Португалия, 2018 — «Ещё раз снова» (De nuevo otra vez), Ромина Паула (Romina Paula), Аргентина, 2019 — «Мир полон тайн» (The World is Full of Secrets), Грэм Свон (Graham Swon), США, 2018 — «София Антиполис» (Sophia Antipolis), Виржиль Вернье (Virgil Vernier), Франция, 2018 — «Туманность мертвой лошади» (Dead Horse Nebula), Тарык Акташ (Tarik Aktas), Турция, 2018 — «Тумбад» (Tumbbad), Рахи Анил Барве (Rahi Anil Barve), Адеш Прасад (Adesh Prasad), Индия-Швеция, 2018 — «Последняя песня вечера» (This is the Last Song of the Evening), Евгений Гранильщиков (Evgeny Granilshchikov), Россия-Франция, 2019

В жюри этого конкурса вошли Патрисия Мазюк, французский режиссер, Матиас Пинейро, аргентинский режиссер, и Михаил Трофименков, российский критик и писатель.

Программа конкурса российских дебютов: — «Хон Юш. Путь от Оби», Зинаида Лонгортова, 2019 (мировая премьера) — «Лорик», Алексей Злобин, 2018 (российская премьера) — «Кастинг», Игорь Стам, 2018 — «Я вернусь», Дарья Шумакова, 2019 — «Назорей», Тимофей Дорогойченко, Иван Каданер, 2018 (российская премьера) — «Молодое вино», Петр Олевский, 2019 (мировая премьера) — «Артимизия», Антон Лукин, 2018 (мировая премьера) — «Призрачный Хомус», Петр Стручков, 2019 (мировая премьера) В жюри российского конкурса вошли художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов, художественный руководитель «Коляда-Театр» Николай Коляда, Максим Дунаевский (композиторское жюри), Илья Дёмин (операторское жюри), Наталья Негода, Игорь Ясулович, Юлия Пересильд (актерское жюри). Программа «Дебют – короткий метр»: — «Последствия любые» (2018, Россия, 21 мин.), Лада Черномашенцева — «Восьмой вид» (2018, Россия, 26 мин.), Лена Ланских (МШНК) — «Огонь» (Россия, 2018, 13 мин.), Мария Шульгина (СПБГУКиТ, сценарная мастерская Авдотьи Смирновой и Анны Пармас) — «Удивительные приключения Нильса» (2018, Россия, 26 мин.), Люся Матвеева — «Каэгха» (2019, Россия, 16 мин), Альбина Мохрякова (Московская школа фотографии и мультимедиа им.Родченко, мастерская видео-арта) — «Манифест» (2019, Россия, 14 мин.), Тихон Пендюрин, Даниил Зинченко — «Largo ma non tanto» (Россия, 2019, 27 мин), Александра Карелина (МШНК) — «Третья дверь слева» (2019, Россия, 12 мин.), Никита Грушин (СПбШНК), Нина Волова (МШНК) — «Раздвоенная жизнь» (2019, Россия, 20 мин.), Игорь Смола — «Русское стерео» (2019, Россия, 19 мин.) Сергей Сонин — «О закрой свои бледные ноги» (2018, Россия, 30 мин.), Евгений Дакот (МИР-5) — «Чертово колесо» (2019, Россия, 25 мин.), Роман Батаев (ВКСиР) — «Умри, Джульетта» (2018, Россия, 20 мин.), Максим Шабалин (Высшие режиссерские курсы, мастерская Александра Прошкина) — «Хорошо ловится рыбка-бананка» (2019, Россия, 18 мин.), Марина Донская (Санкт-Петербургского института культуры, кафедры кино- и фотоискусств, мастерская А. В. Киселёва) — «Эвридика возвращается» (2018, Россия, 7 мин.), Михаил Святогор (МИР-5, Hfbk Hamburg) — «Кайтлуп» (2019, Россия, 14 мин.), Петр Тимофеев (МНШК, мастерская Дмитрия Мамулии) — «Мишка» (2018, Россия, 16 мин.), Анастасия Павлова (СПбШНК, Мастерская документального и игрового кино Э.Бартенева и А.Савчука) — «Поехавший» (2018, Россия, 2 мин.) режиссер Ян Тамкович-Фриске (ИПСИ) Программа «Crème de la crème. Путеводитель синефила»: — «Монровия, Индиана» (Monrovia, Indiana), Фредерик Уайзман (Frederick Wiseman), США, 2018 (российская премьера) — «Волшебный фонарь» (Magic Lantern), Амир Надери (Amir Naderi), США, 2018 (российская премьера) — «Полупроводник» (Semiconductor), Олег Мавроматти (Oleg Mavromatti), Беларусь-Болгария-США, 2019 (мировая премьера) — «Поль Санчез вернулся!» (Paul Sanchez est revenu!), Патрисия Мазюи (Patricia Mazuy), Франция, 2018 (российская премьера) — «Португалка» (A Portuguesa), Рита Азеведу Гомеш (Rita Azevedo Gomes), Португалия, 2018 (российская премьера) — «Самая красивая страна на свете» (The Most Beautiful Country in the World), Желимир Жилник (Želimir Žilnik), Австрия–Хорватия–Словения–Сербия, 2018

Программа фильмов для детей и юношества «Твое кино»: — «Третье желание» (The Third Wish), Вит Карась, Чешская республика, 2017 (российская премьера) — «Сурикаты и лунный корабль» (Meerkat Moonship), Ханнеке Шутте, ЮАР, 2017 (российская премьера) — «За синей дверью» (Behind the Blue Door), Мариуш Палей, Польша, 2017 (российская премьера) — «Маленькая ведьма» (Little Witch), Михаэль Шерер, Германия, 2018 (российская премьера) — «Подкидыш», Сергей Васильев, Россия, 2019 (мировая премьера) — «Это не навсегда», Евгения Яцкина, Алена Рубинштейн, Россия, 2019 (мировая премьера) — «Амели бежит» (Amelie rennt), Тобиас Виманн, Италия-Германия, 2017 — «Гурвинек. Волшебная игра», Мартин Котик, Инна Евланникова, Чехия-Россия-Бельгия, 2018 год — «Музбалак» (Muzbalak), Турдыбек Майдан, Тлек Толеугаз, Казахстан, 2018 (российская премьера) В Дни фестиваля пройдет насыщенная культурно-просветительская программа: выставки, лекции, презентации, спектакли, конкурсные и внеконкурсные показы. Так, впервые зрителям после церемонии открытия будет предложен не фильм, а спектакль открытия. На сцену выйдут артисты: Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Анжелика Каширина, Павел Акимкин, Елизавета Арзамасова, Елена Николаева, Андрей Удалов в спектакле для семейной аудитории "СтихоВаренье".