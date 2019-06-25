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Проект «КАРО.Арт» открывает сезон итальянских комедий

25 июня 2019 10:51 Проверено редакцией
Проект «КАРО.Арт» открывает сезон итальянских комедий

«Итальянское лето» — это три месяца лучшего итальянского кино на летних площадках сети «КАРО». 

По вторникам в «КАРО ВДНХ» и по средам в «КАРО Эрмитаж» можно будет увидеть фильмы современных итальянских режиссеров: романтическую комедию «Из Неаполя с любовью», комедию с Марко Джаллини «Я — миллиардер», новинку этого лета «Добро пожаловать в Рим», лучшие картины популярных комиков Фикарра и Пиконе, и не только. Все показы на итальянском языке с русскими субтитрами.

Итальянские фильмы поражают зрителей особой атмосферой. Красавицы актрисы и харизматичные актеры, тщательно продуманные детали и страстные диалоги, яркие итальянские пейзажи и увлекательные сюжетные линии приковывают внимание и вызывают бурю эмоций. Смотреть итальянские фильмы – одно удовольствие. Как никто другой, режиссеры-итальянцы умеют снимать легко, красиво и с позитивным «послевкусием», даже если говорят со зрителем на глобальные и серьезные темы.

Также в программе показов:

Фильм «Стажёр» Валерио Аттаназио с Серджо Кастеллитто и Гульельмо Поджи подбодрит и развеселит зрителей, ведь комедия – тот жанр, в котором эмоциональные итальянцы с их фирменным юмором творят буквально чудеса. Одна только их экспрессивная жестикуляция – это уже смешно! Картина рассказывает о том, как «выжить на работе». Главному герою придется выбирать — пойти на сделку с совестью или лишиться теплого местечка в мире, где все решают личные связи.

Комедийный блокбастер «Захочу и соскочу» уже покорил зрителей многих стран мира. Картина является дебютом итальянца Сиднея Сибилии в полнометражном кино. Тем не менее, режиссёр довольно уверенно, будто играючи, создаёт прочный жанровый каркас для своей истории. Автор совершенно не боится использовать клише криминальной комедии. Герои «Захочу и соскочу», рассуждая на тему «как порядочному человеку жить в коррумпированной стране», не стали отчаиваться и пустили весь научный багаж на производство наркотиков.

«Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен» режиссера Лука Миньеро — история контрастов между тремя религиозными сообществами, которые вынуждены сосуществовать на небольшом островке в Средиземном море. Католики из-за очень низкой рождаемости не могут найти ребёнка для воспроизведения сцены Божественного рождения. Они вынуждены обратиться за помощью к мусульманам и буддистам, что повлечёт за собой классическую комедию ошибок.

Картина «Из Неаполя с любовью» режиссера Джанлука Ансанелли полностью снята на улицах города при участии местных жителей. Она раскрывает зрителю всю красоту «души Италии», а ее главный герой – сам Неаполь.

Ознакомиться с полным расписанием летних кинотеатров «КАРО» и приобрести билеты на показы можно на сайте.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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