Продолжается прием заявок на Международный фестиваль короткометражного кино «ОКНО»

Свое участие в фестивале в качестве почетного гостя и председателя жюри подтвердил известный актер театра и кино Александр Рапопорт. На фестиваль уже поступило более 150 заявок со всех регионов нашей страны, а также из Казахстана, Армении, Китая, Америки, Белорусии им ногих других стран. Принять участие в фестивале могут все желающие: отдельные авторы, участники любительских и профессиональных кино-, теле-, видеостудий, участники творческих объединений и групп, студенты и выпускники высших и средних учебных заведений в возрасте от 18 лет. Работы принимаются по основным номинациям: игровое кино, неигровое кино, анимация, сюжетный музыкальный клип, а продолжительность работы не должна превышать 30 минут. Работы участников принимаются через файлообменник на электронный адрес festokno@mail.ru. К фильму необходимо приложить заполненную заявку на участие.