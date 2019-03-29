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Киноафиша События Продолжается прием заявок на Международный фестиваль короткометражного кино «ОКНО»

Продолжается прием заявок на Международный фестиваль короткометражного кино «ОКНО»

29 марта 2019 11:30 Проверено редакцией
Продолжается прием заявок на Международный фестиваль короткометражного кино «ОКНО»

Международный фестиваль короткометражного кино «ОКНО» в этом году состоится с 24 по 27 апреля. В рамках фестиваля запланированы: конкурс экранных работ, творческие уроки, практические мастер-классы, обмен творческим опытом, обсуждение конкурсных работ, внеконкурсный показ фильмов, специальные показы.

Свое участие в фестивале в качестве почетного гостя и председателя жюри подтвердил известный актер театра и кино Александр Рапопорт. На фестиваль уже поступило более 150 заявок со всех регионов нашей страны, а также из Казахстана, Армении, Китая, Америки, Белорусии им ногих других стран. Принять участие в фестивале могут все желающие: отдельные авторы, участники любительских и профессиональных кино-, теле-, видеостудий, участники творческих объединений и групп, студенты и выпускники высших и средних учебных заведений в возрасте от 18 лет. Работы принимаются по основным номинациям: игровое кино, неигровое кино, анимация, сюжетный музыкальный клип, а продолжительность работы не должна превышать 30 минут. Работы участников принимаются через файлообменник на электронный адрес festokno@mail.ru. К фильму необходимо приложить заполненную заявку на участие.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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