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Киноафиша События Премьера в Петербурге: моноспектакль Елизаветы Боярской

Премьера в Петербурге: моноспектакль Елизаветы Боярской

9 октября 2025 12:07 Проверено редакцией
Премьера в Петербурге: моноспектакль Елизаветы Боярской

В середине октября актриса выйдет на сцену Дома Радио в одиночку, чтобы открыть зрителям дверь в тайны судьбы Марины Цветаевой.

Сцена станет мостом. Между жизнь и вечностью. Между реальностью и фантазией. Между мыслями и чувствами Марины Цветаевой. Она превращала и любовь, и боль, и все-все свои чувства в строчки.

Спектакль «137. Сны о страсти и смерти» это почти мистическое путешествие по чертогам разума одного из величайших поэтов XX века. Проводником, экскурсоводом станет одна из главных актрис современной России — Елизавета Боярская. Об особенностях её таланта читайте в нашем материале о том, как женщины влияли на искусство сцены.

Режиссёр спектакля — Алла Дамскер — уже обращалась к личности Марины Ивановны: в 2019 состоялась премьера постановки «1926», основой для которой стали письма — от Цветаевой к Пастернаку и обратно. Главную женскую роль тогда также исполняла Боярская. Но если в прошлый раз в центре повествования была любовь, то новый спектакль построен на более философских началах.

Героиня этой истории, как понятно из названия, находится во сне — месте, где всё может быть реально и все — вымысел. Там нет времени и пространства, нет контроля, но есть чувства, мысли, эмоции. Граница между понятным и ирреальным стёрта. По этому миру бродит сама душа! Это не биографичный рассказ о судьбе и жизни. Это скорее притча: о цене творчества и о страшной, но неизбежной дилемме — между существованием и уходом, между страстью к жизни и жаждой покоя.

Какой путь выберет душа Цветаевой? Узнать можно уже в дни премьерных показов: 18 и 19 октября. Моноспектакль войдёт в постоянный репертуар Дома Радио и будет регулярно появляться в афише корпуса на Невском, 62.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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