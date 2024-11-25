Премьера тревожного мюзикла-антиутопии «НУР эскадрилья» в Санкт-Петербурге

7 и 8 декабря в Петербурге состоится премьера спектакля «НУР эскадрилья» — мюзикла-антиутопии, в котором отразятся тревожные размышления о будущем.

Постановка, привезенная московским театром «Пространство Внутри», создана режиссерами Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской, которые перед зрителями раскрывают мир, где люди общаются стихами, но сталкиваются с проблемами и кризисами в обществе.

Спектакль рассказывает о государстве будущего, в котором слова приобретают особое значение. Однако несмотря на поэтический язык общения, это общество на грани распада. В рамках постановки зрители смогут увидеть необычные хореографические и музыкальные решения, которые делают спектакль особенно привлекательным для поклонников новых театральных форм.

Перед премьерами, 6 декабря, состоится музыкальный вечер в баре «Кабаре Шум», где зрители смогут не только насладиться живой музыкой, но и пообщаться с участниками постановки, включая драматурга и поэта Андрея Родионова, а также актеров, таких как Родион Долгирев и Мирослава Лашкевич. Вечер обещает стать важным культурным событием.