Премьера танцевального спектакля на новой сцене Александринского театра: мистерия движения на грани реальности

Маша Шешукова и Камиль Мустафаев, отобранные по итогам конкурса хореографов 2024 года, создали постановку, балансирующую между ощутимым и неосязаемым, воспроизведением и разрушением.

26 и 27 февраля на Новой сцене Александринского театра — премьера спектакля-мистерии «Тело которое замерло, тело которое прекрасно» от танцевальной компании «Двадцать пять». Это хореография предчувствия, тело без границ, движение без истории.

«Ресайкл-хореография» как метод

Спектакль был поставлен за 75 часов, строго следуя концепции, где повторение становится открытием, а копирование — актом осознания. Основой стала техника «ресайкл-хореографии»: присвоение, растворение, ритуальное возрождение ранее созданных движений.

Танцовщицы, разучивая фрагменты мировой хореографии — Hofesh Shechter dance company, NDT, Kidd Pivot и других — не копируют, а переходят за пределы телесной памяти. Через монотонность и бесконечные повторения они выходят к движению в чистом виде.

Как олень перед светом фар

Маша Шешукова находит аналогию в инстинкте, граничащем с мистикой:

«Возможно, это ощущение оленя, выбежавшего в темноту дороги, который еще не осознал, но уже предчувствует неминуемость. Возможно, это тот миг, когда он оборачивается и видит фару, несущуюся на него. Возможно, именно здесь и рождается сам танец: в осознании столкновения, в попытке изменить траекторию, в умении принять неизбежность и преобразовать ее в движение».

Постановка исследует момент броска — тело подчиняется физике, чтобы ее превзойти. Танец рвется за пределы себя, за границы видимого. Он возникает и исчезает, то замерзая, то обретая скорость, как брошенная вверх монета, которая уже летит, но ещё не упала.