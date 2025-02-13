Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Премьера танцевального спектакля на новой сцене Александринского театра: мистерия движения на грани реальности

Премьера танцевального спектакля на новой сцене Александринского театра: мистерия движения на грани реальности

13 февраля 2025 15:30 Проверено редакцией
Премьера танцевального спектакля на новой сцене Александринского театра: мистерия движения на грани реальности

26 и 27 февраля на Новой сцене Александринского театра — премьера спектакля-мистерии «Тело которое замерло, тело которое прекрасно» от танцевальной компании «Двадцать пять». Это хореография предчувствия, тело без границ, движение без истории. 

Маша Шешукова и Камиль Мустафаев, отобранные по итогам конкурса хореографов 2024 года, создали постановку, балансирующую между ощутимым и неосязаемым, воспроизведением и разрушением.

«Ресайкл-хореография» как метод

Спектакль был поставлен за 75 часов, строго следуя концепции, где повторение становится открытием, а копирование — актом осознания. Основой стала техника «ресайкл-хореографии»: присвоение, растворение, ритуальное возрождение ранее созданных движений.

Танцовщицы, разучивая фрагменты мировой хореографии — Hofesh Shechter dance company, NDT, Kidd Pivot и других — не копируют, а переходят за пределы телесной памяти. Через монотонность и бесконечные повторения они выходят к движению в чистом виде.

Как олень перед светом фар

Маша Шешукова находит аналогию в инстинкте, граничащем с мистикой:

«Возможно, это ощущение оленя, выбежавшего в темноту дороги, который еще не осознал, но уже предчувствует неминуемость. Возможно, это тот миг, когда он оборачивается и видит фару, несущуюся на него. Возможно, именно здесь и рождается сам танец: в осознании столкновения, в попытке изменить траекторию, в умении принять неизбежность и преобразовать ее в движение».

Постановка исследует момент броска — тело подчиняется физике, чтобы ее превзойти. Танец рвется за пределы себя, за границы видимого. Он возникает и исчезает, то замерзая, то обретая скорость, как брошенная вверх монета, которая уже летит, но ещё не упала.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Что идет в театрах Москвы
Машенька и Медведь
0+
Детский Кукольный

Машенька и Медведь

25 августа в 11:00 Московский открытый театр кукол
от 1200 ₽
Маскарад
12+
Драма

Маскарад

3 октября в 19:00 Театр Российской Армии
от 500 ₽
Новогодние приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева
0+
Детские елки Детский Цирк

Новогодние приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева

9 января в 12:00 КЦ «Строгино»
от 800 ₽
Скупаю в Fix Price и на «Авито» простые свечи: нашла дома 7 применений, о которых раньше даже не догадывалась
Стала мыть полы соленой водой — перемену в доме заметила вся семья: вот зачем добавляю соль в ведро
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
От любви до ненависти один шаг, а до теста еще ближе: угадайте 6 фильмов СССР по цитате об отношениях
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше