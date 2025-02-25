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Премьера спектакля-кабаре «Торговцы резиной» на сцене МТЮЗа

25 февраля 2025 13:00 Проверено редакцией
Премьера спектакля-кабаре «Торговцы резиной» на сцене МТЮЗа

10 и 11 марта сцена МТЮЗа станет местом, где время свернется в спираль, а реальность растворится в гротеске постановки Петра Шерешевского по пьесе Ханоха Левина «Торговцы резиной». Роли в спектакле исполнят Игорь Верник, Виталий Коваленко и Полина Кутепова.

Ханох Левин один из столпов израильской драматургии прошлого века. У Петра Шерешевского уже был успешный спектакль по произведению Левина — «Крум» на сцене Камерного театра Малыщицкого в Петербурге и вот мастер снова берется за произведение Ханоха.

В основе новой постановки пьесы «Торговцы резиной» — история, балансирующая на грани абсурда и человеческой драмы, пропитанная сарказмом и печалью. Режиссер не повторяет знаменитую пьесу, а разрывает ее ткань энергией кабаре, подсвечивая парадоксальность происходящего. Он создает не просто спектакль, а мир, где актеры живут в зыбком пространстве между театром и реальностью. Абсурд, преломленный сквозь призму страха перед вечностью. Гротескность и смех, рождающиеся из боли. Это пьеса о страхе доверия, о том, что поиск близости наталкивается на собственные барьеры, а потребность в любви ломается о предубеждения. Жанр кабаре позволяет сохранить остроту, сочетать театральную условность с музыкальной экспрессией.

Таков театр Шерешевского — место, где смех смешивается с трагедией, где сцена превращается в зеркало, заставляющее заглянуть в самую суть человеческой сущности.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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