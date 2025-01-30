Премьера оперы «Ванесса» Сэмюэла Барбера в Новой Опере
19 января 2025 года на открытии Крещенского фестиваля в Новой Опере состоялась долгожданная премьера оперы «Ванесса» американского композитора Сэмюэла Барбера. Это важное событие приурочено к 115-летию со дня рождения мастера, который стал известен как один из представителей американского неоромантизма. Барбер не следовал экспериментальным течениям XX века, предпочитая традиционные формы, что принесло ему признание среди выдающихся музыкантов, в том числе и Артуро Тосканини, который сделал его произведение невероятно популярным.
Опера «Ванесса», впервые представленная в 1958 году в Метрополитен-опере, была воспринята как знаковое событие. В своей постановке композитор совместил элементы готического романа и американской драматургии, что привлекло внимание музыкальных критиков и зрителей. Сюжет произведения строится вокруг главной героини Ванессы, которая двадцать лет ждала возвращения своего возлюбленного Анатоля. Вскоре она оказывается втянутой в сложные отношения с его сыном и племянницей, что приводит к трагическим последствиям. Мастера оперы удачно соединяют психологическую драму с камерностью, что позволяет создать напряженную атмосферу, характерную для лучших произведений европейской оперы.