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Премьера фильма «Коридор бессмертия» пройдет в «Ленинград Центре»

18 апреля 2019 12:32 Проверено редакцией
Премьера фильма «Коридор бессмертия» пройдет в «Ленинград Центре»

22 апреля в кинозале «Ленинград Центра» актеры Артем Алексеев, Светлана Смирнова, Александр Обласов, а также режиссер и продюсер Федор Попов и соавтор сценария Дмитрий Каралис представят публике фильм «Коридор бессмертия». 

Прототипами многих героев фильма, созданного творческой студией «Стелла», являются реальные участники событий. Историческим и литературным консультантом фильма стал Даниил Гранин, писатель, фронтовик, Почетный гражданин Санкт-Петербурга.

27 января 2019 года вся страна и Санкт-Петербург отметили 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Однако до сих пор эти трагические события открывают нам множество неизвестных фактов. Одним из таких фактов является строительство железнодорожной магистрали, построенной в тяжелейших условиях за 17 дней под огнём противника сразу после прорыва блокады в январе 1943 года. Эту дорогу строили, защищали и водили по ней поезда вчерашние школьницы. Опытных машинистов доставляли спецрейсами с фронта. Один состав провозил грузов как 1000 полуторок по Ладожской дороге жизни. В сутки в Ленинград проходило до 35 поездов, что позволило накопить силы и разбить врага у стен города. Работать в «коридоре смерти» было так же опасно, как воевать на фронте.

Фильм снимался при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда Кино, Российского военно-исторического общества, Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Детали мероприятия:

22 апреля, «Ленинград Центр»

Пресс подход и фуршет в 18.30

Начало фильма в 20.00

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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