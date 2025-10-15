Предновогодние гала-вечера с Дианой Вишнёвой в БДТ им. Товстоногова

За несколько дней до Нового года в Петербурге пройдёт очередной этап фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Почему это стоит увидеть (и почувствовать)? Рассказываем!

Есть артисты, которые танцуют, и есть те, кто проживает танец. Диана Вишнёва (прима Мариинки, народная артистка России) относится к последним. И вокруг себя она объединяет тех, кто схож с ней по духу.

Диана не только покорила мировые сцены и сердца самых разных зрителей, но и создала международный фестиваль Context. Diana Vishneva, который сегодня считают одной из важнейших в России площадок для демонстрации и осмысления современной хореографии. Это место встречи: классики и эксперимента, разных школ и взглядов. Балет превращается в бесконечный поиск ответов на языке бессознательного, где-то на границе между традицией и экспериментом, между чувствами и смыслами.

Площадкой для поисков в декабре 2025 — с 22 по 24 — станет главная сцена БДТ им. Товстоногова. Программа трёх дней фестиваля объявлена частично, но билеты на гала-концерты уже доступны к покупке.

Известно, что в один из дней состоится показ отрывка из спектакля «Созерцание. Вариации». В этой истории артисты передают в танце переживания, свойственные каждому: увядание красоты, затухание огня любви, страх перед неизбежностью. Огромное значение здесь играет музыка — в выбранном фрагменте будут звучать композиции Стива Райха. Также зрители смогут увидеть хореографические номера, созданные под руководством знаменитого тандема хореографов — Павла Глухова и Кирилла Радева. Украсит программу и премьерные сольные выступления Дианы Вишнёвой, а также её выходы с труппой Context.