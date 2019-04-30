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Киноафиша События Последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение» в кино с 1 мая

Последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение» в кино с 1 мая

30 апреля 2019 14:16 Проверено редакцией
Последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение» в кино с 1 мая

Компания «Иноекино» возвращает на большие экраны страны «Жертвоприношение», шедевр выдающегося русского режиссера Андрея Тарковского, который стал финалом его творческого пути. Фильм будет выпущен на языке оригинала (шведский) с русскими субтитрами. Копия отреставрирована и предоставлена Шведским институтом кино.

«Жертвоприношение» – завещание, искупление и прощание великого мастера; апокалиптическая притча с библейскими мотивами; размышление о духовности современного человека и его ответственности за все, что происходит в мире. Это предельно личное высказывание художника, предчувствующего смерть и через своих героев выражающего страх, боль и надежду на спасение.

О фильме: В уединенном доме на живописном острове Готланд живет Александр, журналист, писатель, бывший актер. У него жена Аделаида, дочь Марта и сын, маленький немой мальчик. У главы семейства день рождения, но мир внезапно оказывается на пороге ядерной войны. В отчаянии Александр обращается к Богу, предлагая принести в жертву все, что он имеет и любит, лишь бы мир не постигла катастрофа.

«Фильм и делается специально таким образом, чтобы быть истолкованным по-разному», – писал о нём сам Тарковский. – «Я хотел показать, что человек может восстановить свои связи с жизнью посредством обновления тех оснований, на которых зиждется его душа… Жертвоприношение – это то, что каждое поколение должно совершить по отношению к своим детям: принести себя в жертву».

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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