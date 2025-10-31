После любви: «Бомба-Октябрь» выпустила самый личный альбом

Презентация нового альбома «Л’» состоится в декабре на сцене Александринского театра. Заглядываем внутрь пластинки, которая звучит как интимный монолог и стараемся понять гений автора.

Конец октября и новый альбом от Васи Михайлова. В «Л’» он отказывается от позы героя и выбирает позицию раненого свидетеля собственной жизни.

Вася Михайлов и «Бомба-Октябрь» — это…

Творческий декаданс-проект «Бомба-Октябрь» был создан в 2020 году, а уже через год на стриминговых площадках появился их первый альбом. Создатель, голос и лицо проекта — актер Вася Михайлов.

«Л’» или четвёртая пластинка группы

В новом альбоме «Бомба-Октябрь» продолжает играть в декаданс, однако тексты стали более личными. Каждый трек звучит, как философский жест, как акт обнажения души, как разрешение самому себе быть неидеальным.

В строках много размышлений о прошлом, выводов из него, сожалений о неслучившимся и отсылок к мечтам будущего, которым, возможно, тоже не суждено сбыться. Структура альбом напоминает личный (постапокалиптический) дневник. В каждой из 12 песен на альбоме скрытая отсылка к названию. Мягкая “Л” — это и любовь, и люди, и Люцифер. И много всего еще.

Поэтический герой «Л’» не скрывает, что переживает не просто разрыв идентичности — ощущение, что человек, которым он был, умер вместе с отношениями, разочарованиями, с его кумирами. Не случайны обращения к ушедшим гениям — Яну Кёртису, Виктору Цою. Во многих треках — саморефЛексия, анализ собственной Лирики и Личности.

Звучание музыки на альбоме то напоминает авангардный шум, то сжимается до камерной лирики. Подарком для поклонников жанра стал трек, «Дионис», записанный вместе с Лехой Никоновым из «Последних Танков в Париже».

Концерт-презентация пройдет на Новой сцене Александринского театра 10 декабря. В программе не только треки с новой пластинки, но и другие популярные песни проекта «Бомба-Октябрь».