Полина Гагарина — от серебра на Евровидении до санкций ЕС

Полина Гагарина заняла второе место на Евровидении и стала наставником в шоу «Голос», где её признали лучшей в одном из сезонов. Её музыка популярна среди людей разных возрастов, а концерты всегда проходят с полными залами. Кавер на песню «Кукушка» Виктора Цоя, исполненный Полиной, завоевал популярность среди уличных музыкантов. Тем не менее, её карьера требует значительных усилий: стресс и постоянные вызовы отразились на её здоровье и личной жизни, включая два развода. В статье рассматривается путь артистки от участия в «Фабрике звёзд» до роли доверенного лица президента Путина, а также объясняется, почему её выступления всегда вызывают интерес. В завершение будут представлены свежие новости о Полине Гагариной.

Детство Полины Гагариной

Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года. Мама Екатерина Мучкаева была балериной, а отец Сергей Гагарин — врачом. Да, Гагарина, это не псевдоним, а настоящая фамилия Полины. Мать танцевала балет, а отец был доктором, к сожалению, скончался, когда Полине было всего 6 лет. Из-за выгодного контракта матери семья переехала из Москвы в Афины, где Мучкаева получила работу в театре «Алсос». С Грецией связано начало жизни Полины, здесь она ходила в детский сад и закончила первый класс. Когда летом она поехала к бабушке, та убедила её остаться с ней, и так Полина переехала из Афин в Саратов. Прямо история Павла Санаева. Она прожила с бабушкой до истечения контракта матери, после чего семья вновь собралась в Москве. В 14 лет Полина окончила музыкалку и поступила в училище, что стало началом её карьеры в эстрадной музыке.

Полина Гагарина. «Фабрика звёзд»

К 14-летней Полине подходит учительница и предлагает принять участие во втором сезоне «Фабрики звёзд». Есть одна особенность — педагог лично знакома с продюсером Максимом Фадеевым, что явно сыграло Полине в плюс на кастинге. Однако 16-летняя Гагарина явно не только благодаря прошла дополнительный кастинг и ворвалась в проект.

Хотя у неё не было залетевших шлягеров во время участия в «Фабрике», Полина заняла первое место, что впервые привлекло к ней внимание публики. Казалось, дверь в мир музыки открыта. Но после завершения шоу Полина решила не подписывать контракт с продюсерским центром Фадеева и несколько лет посвятила учебе, продолжая развивать свои вокальные способности. Однако на вопрос о том, чем она хочет заниматься в жизни, у неё уже был чёткий ответ.

Полина Гагарина. Начало карьеры

Гагарина заключила свой первый контракт позже, через два года. Продюсер Игорь Крутой стал партнёром певицы и создал для неё песню «Колыбельная», которую Гагарина исполнила на «Новой волне». Взяла только бронзу, но популярность резко возросла.

Первые альбомы Гагариной не заставили себя ждать: «Попроси у облаков», «О себе». Появился первый шлягер — «Кому, зачем?». Дуэт Гагариной и Ирины Дубцовой получил награду телеканала Муз ТВ.

Настоящий карьерный прорыв произошёл, когда Гагарина начала работать с Константином Меладзе. Он создал для главный шлягер Полины — «Спектакль окончен». После получения премий «Прорыв года» от «Муз ТВ» и двух «Золотых граммофонов» её талант был признан на высоком уровне. В 2015 году Гагарину выбрали в качестве певицы от России на популярном конкурсе Евровидение.

Полина Гагарина. Евровидение

Певица решила выбрать композицию на английском языке. Песня «A Million Voices» и талант Гагариной принесли ей серебро. После возвращения на родину певице предложили исполнить песню Цоя «Кукушка». Композиция сыграла в фильме «Битва за Севастополь». Её кавер неожиданно стал невероятно популярным в соцсетях. Популярность и талант Гагариной стали причиной, по которой её пригласили стать наставником в шоу «Голос», а позже и в «Голос. Дети».

В 2019 году Китай организовал свой песенный конкурс, который транслировался на главных телеканалах страны. Россию на нём представляла Полина Гагарина. Она исполнила несколько песен, которые уже обеспечили ей успех на родине — «Кукушка», «Катюша», «A Million Voices». По итогам ей присудили пятое место.

Сегодня альбомы Полины Гагариной, которых сейчас четыре, активно тиражируются. В 2023 году она отправилась в масштабный тур с шоу «Навсегда», где исполнила все свои хиты, как новые, так и старые. Концепция шоу заключалась в рассказе о её творческом пути, включая все испытания и радости, которые она пережила.

Карьера Полины Гагариной в кино

У певицы есть актёрское образование. Она дебютировала в фильме «Одной левой». В 2018 году Полина появилась в комедии «Заповедник», основанной на произведении Довлатова. В 2021 году Гагарина исполнила роль в сериале «Бывшие», певица была в роли писательницы Лены Берн. В том же году она также появилась в ленте «Летучий корабль», исполнив роль ведьмы по имени леди Джейн.

В 2024 году на платформе Start запустился сериал «Красные линии», в котором Гагарина сыграла главную героиню — писательницу, стремящуюся вырваться из абьюзивного брака, чтобы достичь успеха. Однако, покинув одну зависимость, она оказывается в другой.

Кроме того, Полина активно занимается озвучиванием. Её голос можно услышать как в наших, так и в зарубежных мультфильмах.

Полина Гагарина. Новости

Полина Гагарина сейчас находится под санкциями ЕС и Канады из-за своей поддержки президента России. У неё было два развода, и ходят слухи о её романтических отношениях со Станиславом Миковым - танцором из её команды. Хотя официальных подтверждений этому нет, пару видели вместе на вечере, посвящённом юбилею театра МХТ имени Чехова.

Рост Полины составляет 164 см, а вес — 48 кг, что удивляет многих из-за её худобы. Некоторые поклонники восхищаются её фигурой, в то время как другие считают, что такая худоба может быть следствием стресса. Однако сама Гагарина утверждает, что поддерживает свою форму благодаря диете и занятиям спортом. Ранее она имела крупное телосложение и весила почти 80 кг.

Полина Гагарина сегодня

Полина Гагарина «Женщина года» по версиям GQ, Glamour и Cosmopolitan. Она сотрудничает с Ozon, Lenor, Laparet и Совкомбанком. Она даёт концерты по всей стране. Это одна из самых успешных и, по комментариям зрителей, самых талантливых артистов на российской эстраде. Умение выкладывать на концертах и быть в ладах со звёздной болезнью обеспечили ей проданные билеты на концерты и просмотры на клипах.