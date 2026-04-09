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Киноафиша События Покрас Лампас устроит перформанс в Александринке под оркестровую музыку

Покрас Лампас устроит перформанс в Александринке под оркестровую музыку

9 апреля 2026 09:02 Проверено редакцией
Покрас Лампас устроит перформанс в Александринке под оркестровую музыку

Уже этой весной на Новой сцене Александринки - вторая часть эксперимента художника Покраса Лампаса и SPB Blind Orchestra. Звук и краски объединятся в перформансе «Пишу — слышу — вижу 2».

29 апреля на Новой сцене Александринского театра состоится показ перформанса «Пишу — слышу — вижу 2». Это продолжение совместного проекта художника Покраса Лампаса и SPB Blind Orchestra. Первый “акт” проекта можно было увидеть в феврале 2026.

Идея этой творческой коллаборации в сокрытом объединении разных видов искусств: музыка и изображение создаются параллельно, но участники не видят друг друга. Музыканты играют с завязанными глазами, ориентируясь исключительно на тактильные сигналы дирижера и внутреннее чувство ритма. Художник - двигает кисть в такт музыке, следуя за собственными ощущениями. Итог: звук превращается в изображение.

Вторая часть перформанса вдохновлена эстетикой нью-йоркского андерграунда конца 80-х. Временем, когда каждый день на стенах появлялись новые граффити, а уличное искусство стало частью окружающего мира. И, конечно, это время поиска нового звучания джаза. Каллиграфические линии Лампаса вступают в диалог с визуальным языком Баскии и Харинга, а музыка оркестра приобретает урбанистическое звучание.

«Пишу — слышу — вижу» - это исследование и попытка понять уровень доверия между представителями разных видов искусств и желание найти общий ритм. Перформанс - неповторим.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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