Показы в рамках фестиваля «Французские каникулы» 23-25 июля
В Москве продолжается кинофестиваль «Французские каникулы».
Французские каникулы продолжаются! На следующей неделе под открытым небом гости фествиаля смогут увидеть три картины:
23 июля - история неожиданного соседства, фильм «Пока все хорошо». Показ пройдет в Летнем Пионере в парке Сокольники. 24 июля в Летнем Пионере в Парке Горького состоится спецпоказ комедии «Невидимые» о женском приюте для бездомных со сбором средств в поддержку фонда «Нужна помощь». 25 июля в Летнем Пионере в Музеоне пройдет показ фильма «Вилла», участника основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2017 года.