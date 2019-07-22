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Показы в рамках фестиваля «Французские каникулы» 23-25 июля

22 июля 2019 16:33 Проверено редакцией
Показы в рамках фестиваля «Французские каникулы» 23-25 июля

В Москве продолжается кинофестиваль «Французские каникулы».

Французские каникулы продолжаются! На следующей неделе под открытым небом гости фествиаля смогут увидеть три картины:

23 июля - история неожиданного соседства, фильм «Пока все хорошо». Показ пройдет в Летнем Пионере в парке Сокольники. 24 июля в Летнем Пионере в Парке Горького состоится спецпоказ комедии «Невидимые» о женском приюте для бездомных со сбором средств в поддержку фонда «Нужна помощь». 25 июля в Летнем Пионере в Музеоне пройдет показ фильма «Вилла», участника основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2017 года.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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