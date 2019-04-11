Подведены итоги 9-го кинофестиваля «Капля»
С 25 по 31 марта в Москве прошел 9й кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «Капля».
Победителями в «Прокатной категории» за наибольшее число остросюжетных фильмов, привезённых на отечественный кинорынок в 2018 году стали компании «Экспонента» и «Вольга».
Обладателями нового «Приза зрительских симпатий» стали:
- фильм «Ржавые твари» - режиссер Михаил Бродский, Беларусь
- фильм «Двойник» (Doppelganger) – режиссер Миша Йемчек, Норвегия
- фильм «Однажды накануне дня всех святых» (Once Upon A Time On All Hallows’ Eve) – режиссер Ярослав Гоголин, Португалия
- фильм «Человек с мешком» (Papa-Figo) – режиссер Алекс Рейс, Бразилия
Победителями в конкурсной категории «Надежда на спасение» стали:
- Лучший сценарий - Manuel Gay Moreno «Red Arrow» («Красная стрела»), Испания
- Лучший короткометражный хоррор - фильм «Ужас и страх», Анна Троянская, Россия
- Лучший короткометражный триллер – фильм «Голоса», Спартак Лагкуев, Южная Осетия
- Лучший короткометражный саспенс – фильм «Вера и Глюча», Артур Виденмеер, Россия
- Лучший полнометражный хоррор – фильм «Финал» («FINALE»), Soren Peterson, Дания
- Лучший полнометражный триллер – фильм «Последний выход» («The Final Exit»), Mrunal Jhaveri, Индия
Обладателями приза в категории «Спец премия за отечественный вклад в развитие жанров остросюжетного кино» стали:
- Актрисы Маргарита и Полина Салионовы (за фильм «Проигранное место»)
- Режиссер Павел Сидоров и продюсер Дмитрий Литвинов (за фильм «Рассвет»)
- Продюсеры Михаил Курбатов, Анна Курбатова, Григорий Подземельный (за фильм «Проводник»)
- Режиссер Тигран Саакян и сценарист Ольга Рудь (за фильм «Отрыв») 5. Актер Дмитрий Кубасов (за фильм «ССД»)
- Российская актриса в Голливуде – Елена Корнилова (по совокупности работ)
- Киноактер Юрий Чурсин (за фильмы «Гости», «Изображая жертву», сериалы «Шакал», «Мафия», «Паук», «Молодая гвардия» и другие фильмы)
- Киноактер Александр Рапопорт («Закрытая школа», «Адмирал», «Жара», «Лектор» и другие фильмы)
Спец премией за международный вклад в развитие жанров остросюжетного кино удостоились:
- Erken Ialgashev, Казахстан (фильмы «Вне игры», «Пропавший воин», «Тени в раю» и другие)
- Elena Fokina, Швеция (фильм «Суспирия»)
- Jerker Fahlstrom, Швеция (фильм «Дом, который построил Джек»)
- Philip Ridout и Helen Crevel, Великобритания (фильм «Проклятие: Кукла ведьмы»)
- Richard Cutting, США (фильмы «Ужаслэнд 1-2», сериалы «Сокровище нации», «Карточный домик»)
- Larry Cohen (посмертно)