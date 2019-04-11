Подведены итоги 9-го кинофестиваля «Капля»

С 25 по 31 марта в Москве прошел 9й кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «Капля».

Победителями в «Прокатной категории» за наибольшее число остросюжетных фильмов, привезённых на отечественный кинорынок в 2018 году стали компании «Экспонента» и «Вольга».

Обладателями нового «Приза зрительских симпатий» стали:

фильм «Ржавые твари» - режиссер Михаил Бродский, Беларусь фильм «Двойник» (Doppelganger) – режиссер Миша Йемчек, Норвегия фильм «Однажды накануне дня всех святых» (Once Upon A Time On All Hallows’ Eve) – режиссер Ярослав Гоголин, Португалия фильм «Человек с мешком» (Papa-Figo) – режиссер Алекс Рейс, Бразилия

Победителями в конкурсной категории «Надежда на спасение» стали:

Лучший сценарий - Manuel Gay Moreno «Red Arrow» («Красная стрела»), Испания Лучший короткометражный хоррор - фильм «Ужас и страх», Анна Троянская, Россия Лучший короткометражный триллер – фильм «Голоса», Спартак Лагкуев, Южная Осетия Лучший короткометражный саспенс – фильм «Вера и Глюча», Артур Виденмеер, Россия Лучший полнометражный хоррор – фильм «Финал» («FINALE»), Soren Peterson, Дания Лучший полнометражный триллер – фильм «Последний выход» («The Final Exit»), Mrunal Jhaveri, Индия

Обладателями приза в категории «Спец премия за отечественный вклад в развитие жанров остросюжетного кино» стали:

Актрисы Маргарита и Полина Салионовы (за фильм «Проигранное место») Режиссер Павел Сидоров и продюсер Дмитрий Литвинов (за фильм «Рассвет») Продюсеры Михаил Курбатов, Анна Курбатова, Григорий Подземельный (за фильм «Проводник») Режиссер Тигран Саакян и сценарист Ольга Рудь (за фильм «Отрыв») 5. Актер Дмитрий Кубасов (за фильм «ССД») Российская актриса в Голливуде – Елена Корнилова (по совокупности работ) Киноактер Юрий Чурсин (за фильмы «Гости», «Изображая жертву», сериалы «Шакал», «Мафия», «Паук», «Молодая гвардия» и другие фильмы) Киноактер Александр Рапопорт («Закрытая школа», «Адмирал», «Жара», «Лектор» и другие фильмы)

Спец премией за международный вклад в развитие жанров остросюжетного кино удостоились: