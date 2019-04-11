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Подведены итоги 9-го кинофестиваля «Капля»

11 апреля 2019 14:26 Проверено редакцией
Подведены итоги 9-го кинофестиваля «Капля»

С 25 по 31 марта в Москве прошел 9й кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «Капля».

Победителями в «Прокатной категории» за наибольшее число остросюжетных фильмов, привезённых на отечественный кинорынок в 2018 году стали компании «Экспонента» и «Вольга».

Обладателями нового «Приза зрительских симпатий» стали:

  1. фильм «Ржавые твари» - режиссер Михаил Бродский, Беларусь
  2. фильм «Двойник» (Doppelganger) – режиссер Миша Йемчек, Норвегия
  3. фильм «Однажды накануне дня всех святых» (Once Upon A Time On All Hallows’ Eve) – режиссер Ярослав Гоголин, Португалия
  4. фильм «Человек с мешком» (Papa-Figo) – режиссер Алекс Рейс, Бразилия

Победителями в конкурсной категории «Надежда на спасение» стали:

  1. Лучший сценарий - Manuel Gay Moreno «Red Arrow» («Красная стрела»), Испания
  2. Лучший короткометражный хоррор - фильм «Ужас и страх», Анна Троянская, Россия
  3. Лучший короткометражный триллер – фильм «Голоса», Спартак Лагкуев, Южная Осетия
  4. Лучший короткометражный саспенс – фильм «Вера и Глюча», Артур Виденмеер, Россия
  5. Лучший полнометражный хоррор – фильм «Финал» («FINALE»), Soren Peterson, Дания
  6. Лучший полнометражный триллер – фильм «Последний выход» («The Final Exit»), Mrunal Jhaveri, Индия

Обладателями приза в категории «Спец премия за отечественный вклад в развитие жанров остросюжетного кино» стали:

  1. Актрисы Маргарита и Полина Салионовы (за фильм «Проигранное место»)
  2. Режиссер Павел Сидоров и продюсер Дмитрий Литвинов (за фильм «Рассвет»)
  3. Продюсеры Михаил Курбатов, Анна Курбатова, Григорий Подземельный (за фильм «Проводник»)
  4. Режиссер Тигран Саакян и сценарист Ольга Рудь (за фильм «Отрыв») 5. Актер Дмитрий Кубасов (за фильм «ССД»)
  5. Российская актриса в Голливуде – Елена Корнилова (по совокупности работ)
  6. Киноактер Юрий Чурсин (за фильмы «Гости», «Изображая жертву», сериалы «Шакал», «Мафия», «Паук», «Молодая гвардия» и другие фильмы)
  7. Киноактер Александр Рапопорт («Закрытая школа», «Адмирал», «Жара», «Лектор» и другие фильмы)

Спец премией за международный вклад в развитие жанров остросюжетного кино удостоились:

  1. Erken Ialgashev, Казахстан (фильмы «Вне игры», «Пропавший воин», «Тени в раю» и другие)
  2. Elena Fokina, Швеция (фильм «Суспирия»)
  3. Jerker Fahlstrom, Швеция (фильм «Дом, который построил Джек»)
  4. Philip Ridout и Helen Crevel, Великобритания (фильм «Проклятие: Кукла ведьмы»)
  5. Richard Cutting, США (фильмы «Ужаслэнд 1-2», сериалы «Сокровище нации», «Карточный домик»)
  6. Larry Cohen (посмертно)
Олег Скрынько
Олег Скрынько
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