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Киноафиша События Подготовка к юбилейному V кинофестивалю «Sol Russian Film Festival» в Торревьехе начата: успейте стать гостем события

Подготовка к юбилейному V кинофестивалю «Sol Russian Film Festival» в Торревьехе начата: успейте стать гостем события

19 апреля 2019 11:03 Проверено редакцией
Подготовка к юбилейному V кинофестивалю «Sol Russian Film Festival» в Торревьехе начата: успейте стать гостем события

Фестиваль состоится с 28 июня по 02 июля. В течение недели в культурном центре «Virgen del Carmen» для зрителей будут бесплатно организованы показы классических и новейших российских фильмов. Трансляция будет проведена с испанскими и английскими субтитрами.

Гостей V кинофестиваля «Sol Russian Film Festival» ждут потрясающие сюрпризы: творческий вечер непревзойденного Дмитрия Харатьяна, спектакль «На одном дыхании» (от культового «Содружества актёров Таганки»), комедийное stand up шоу, детский музыкальный вечер и многие другие программы. И, конечно, церемонии открытия и закрытия V кинофестиваля «Sol Russian Film Festival» будут организованы в лучших традициях мировых событий. Красная ковровая дорожка, вспышки фотокамер, искрящееся шампанское, настоящие звёзды вокруг. Уникально и то, что в этом году банкеты с представителями киноискусства, бизнеса и власти будут проходить каждый вечер. Летом 2019 года концентрация звёздных гостей V кинофестиваля «Sol Russian Film Festival» будет особенно высокой. В числе приглашённых звёзд: Алёна Хмельницкая, Дмитрий Харатьян, Анна Ардова, Алёна Бабенко, Лариса Лужина, Лев Прыгунов, Тамара Глоба и ещё множество не менее ярких символов российского кино. Президентом V кинофестиваля «Sol Russian Film Festival» неизменно является любимый российскими зрителями народный артист России Александр Михайлов.

Подготовка к юбилейному V кинофестивалю «Sol Russian Film Festival» в Торревьехе начата: успейте стать гостем событияПодготовка к юбилейному V кинофестивалю «Sol Russian Film Festival» в Торревьехе начата: успейте стать гостем событияПодготовка к юбилейному V кинофестивалю «Sol Russian Film Festival» в Торревьехе начата: успейте стать гостем событияПодготовка к юбилейному V кинофестивалю «Sol Russian Film Festival» в Торревьехе начата: успейте стать гостем события
Олег Скрынько
Олег Скрынько
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