Почему оперные певцы полные?

При этом словосочетании вы, скорее всего, представили полноватого мужчину или женщину в пиджаке или платье. Почему исполнители этого жанра часто ассоциируются с внушительными размерами?

Если взглянуть на известные имена, такие как Мария Каллас, опера которой всегда проходила на высочайшем уровне, или великий тенор Лучано Паваротти, настоящая легенда XX века, то можно заметить, что они действительно имели лишний вес. Но насколько этот стереотип верен, и почему полнота связана с успехом в опере? Только толстый оперный певец может добиться успеха или у худых тоже есть небольшой шанс? В новой статье разберёмся в этом.

Историческая справка

Сильный голос певцам нужен был всегда. Начиная с XVII века население Европы постоянно увеличивалось, соответственно, театры становились больше. Если оперный певец хотел быть на волне со временем, ему было необходимо использовать все возможные способы для усиления своего голоса. Если тебя не будет слышно на галёрке — жди скорую замену. Повезло, если ты родился с голосом, а если нет? Микрофонов же не было. И полнота считалась одним из способов сделать твой вокал лучше.

Худой певец и толстый певец — кто лучше?

Вы точно знаете Лучано Паваротти — толстый оперный певец-итальянец с бородой стал своеобразным символом этого жанра. Его по праву считают одним из лучших теноров прошлого столетия, а его вес достигал 130 килограммов. Но в этот момент все забывают двух других великих теноров — Пласидо Доминго и Хосе Каррераса, а они были вполне подтянутого телосложения. Но, возможно, это особая не толстеющая испанская кровь. Однако и в наших широтах рождались великие оперные певцы, например, Дмитрий Хворостовский, который тоже не отличался полнотой. То есть даже не нужно обращаться к официальным исследованиям, чтобы сказать — полнота совсем необязательный атрибут оперы.

Дмитрий Хворостовский, источник: Legion-Media

Однако если копнуть глубже, оказывается, что некоторые преимущества лишний вес всё же даёт. Ниже будет несколько теорий, которые не имеют прямых научных доказательств. Однако истина, как обычно, где-то посередине.

Влияние веса на голос

Существует мнение, что лишний вес может положительно влиять на голос. И, частично, это можно считать правдой. Дело в том, что полнота часто сопровождается увеличением объема грудной клетки и легких, что позволяет набирать больше воздуха и держать ноту дольше. Тут можно вспомнить голос Монсеррат Кабалье, который был известен своей мощностью и мягкостью.

Ещё есть теория, что вес влияет на гортань. Она утверждает, что процент присутствия жировой ткани в области гортани помогает усилить резонанс при пении. Соответственно, чем больше жира, тем мощнее резонанс. Это же влияет на «бархатистость» голоса, за которую так любят Паваротти и Шаляпина. Но специально нарастить жир около гортани невозможно — вся масса будет пропорционально увеличиваться, и постепенно станете полным.

Есть и обратный пример. Ещё одна великая певица Мария Каллас, тембр голоса которой поражал всех современников, до 30 лет весила почти центнер. Она всегда комплексовала по поводу своего веса, поэтому начала активно худеть. И результат стал для неё губительным. Мария Каллас до и после похудения — это две разные женщины. Певица признавалась, что с уходом лишнего веса её покинул и талант. Когда она была полнее, её голос звучал более полно и уверенно. Однако, как только она сбросила вес, начались проблемы с голосом, которые в итоге привели к завершению её карьеры. Мнения расходятся: некоторые считают, что голос изменился из-за диеты, другие уверены, что это связано с другими факторами, но факт остается фактом — резкое снижение веса может повлиять на качество вокала.

Эти факты и повлияли на стереотип. Но даже если представить, что это правда, остаётся одна истина — гениальному певцу не нужна полнота, а посредственному она может помочь немного повысить свой навык.

А что едят оперные певцы?

Конкретной диеты, как у моделей, у оперных певцов нет. Разумеется, стоит исключить вредную еду и излишний сахар, не употреблять алкоголь и семечки перед выступлением. По сути им просто нужно быть здоровыми, а во всём остальном их рацион не отличается от нашего. Певцы даже могут есть мороженое, хотя существует стереотип, что это вредит голосу.

Скорее не стоит истязать своё тело, как диетами, так и резким набором веса. Мария Каллас, фото до и после похудения которой говорят о невероятной воле женщины, потеряла свой талант частично из-за диет. Но это грозит не только оперным певцам. Любой человек, если он изменит своё изначальное телосложение — похудеет, пополнеет или накачается — изменит свою внутреннюю химию.

Заключение

Таким образом, вопрос, почему оперные певцы полные, не имеет однозначного ответа. Вес может играть роль в вокальной технике, особенно если говорить о диафрагме и управлении дыханием, как это было у певца Лучано Паваротти. Однако в то же время есть множество примеров, когда певцы с разными типами телосложения добивались одинакового успеха. Талант и мастерство не зависят от тела, поэтому полный оперный певец или худой — всё это не имеет значения. Голос — это сложная система, на которую могут влиять многие факторы, включая изменения в теле. Но это далеко не единственный фактор!

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