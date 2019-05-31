Победители 12-го Фестиваля польских фильмов «Висла»

Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»

Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше

В Fix Price скупаю нержавеющие миски по 199 рублей, но не для готовки: нашла им 3 шикарных применения в августе

«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой

«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым

Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»

Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»

«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+

«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде

Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей