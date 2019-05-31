Победители 12-го Фестиваля польских фильмов «Висла»
12-й Фестиваль «Висла» позволил зрителю не только открыть для себя польский кинематограф, но и ближе познакомиться с самой Польшей и поляками.
Жюри присудило Гран-при в Конкурсе художественных фильмов 12-го Фестиваля польских фильмов «Висла» фильму «Тихая ночь» Пётра Домалевского за «точность характеров и правдивую историю». Второй приз получил фильм «Как кошка с собакой» Януша Кондратюка за «любовь к людям и деликатность высказывания». Третий приз был признан фильму «Помилование» Яна Якуба Кольского за «осмысление сложного времени через глубоко личную историю». Специальный диплом Жюри был присуждён фильму «Нина» Ольги Хайдас за «искреннее волнение автора и визуальный талант». Фильм «Тихая ночь» Пётра Домалевского получил также Приз зрительских симпатий. После московского выпуска Фестиваль «Висла» отправляется в кинопутешествие по России. До декабря 2019 года показы польских фильмов пройдут в Екатеринбурге, Барнаул, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Оренбурге, Нижним Новгороде, Великим Новгороде, Петрозаводске, Бийске, Высоковске, Гвардейске, Иркутске, Казани, Калининграде, Клине, Немане, Светлогорске, Сочи, Твери и Торжке.