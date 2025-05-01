По порядку рассчитайсь: в БДТ возвращается балет «1234»

Увидеть возвращение балета «1234» можно 17 и 18 мая. Премьера спектакля, созданного хореографами четырех стран, состоялась в 2019 году.

Четыре страны. Четыре хореографа. Четыре уникальные традиции, впитавшие в себя историю, ритм, язык и саму суть танца.

Каждый хореограф выбирает число.

Один. Два. Три. Четыре.

Это ключи к личным ассоциациям, к погружению в исторический контекст, к исследованию и анализу образов, глубоко запечатленных в сознании. Число становится основой для творческого эксперимента.

Четыре артиста, четыре страны. Отсюда и название — «1234».

Россию представляет создатель концепции спектакля Юрий Смекалов. От Германии — Ксения Вист, которая не раз приезжала с гастролями в Россию. Из Португалии приедет Хелдер Сеабра, которого знают во всем мире, как руководителя собственной компании, воплощающей безумные танцевальные перформансы. Танцовщица и преподаватель Яэль Цибульски представляет израильскую школу хореографии.

Четное четыре — символ и стержень истории. Символика числа порождает бесконечные размышления о сущности человеческого существования, его поисках, сомнениях, надеждах.

Художественный руководитель и автор идеи этой истории — Юрий Смекалов. По его задумке постановка оказывает зрителю то, как культура и среда влияет на танец и самовыражение артиста.

Музыка. Она связывает части. Композитор Бхима Юнусов — молодой, дерзкий, экспериментальный. Его работы звучали в документальном кино, в спектаклях. В год премьеры он сказал, что музыка, созданная к «1234» — его лучшая работа.