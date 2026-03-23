Pianissimo 2026 представит новое поколение звезд фортепианной сцены

Международный фестиваль Pianissimo объединяет классическую музыку, современное искусство и новые концертные площадки. Рассказываем о том, почему стоит побывать на этом событии и где приобрести билеты.

Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo продолжает открывать для мира имена молодых талантливых пианистов.

История фестиваля

Проект был основан в 2017 в Санкт-Петербурге и с самого начала его концепция строилась вокруг поддержки исполнителей, которое только окончили консерватории и другие учебные заведения: это пианисты, которые уже заявили о себе на международных конкурсах, но еще не известны широкой публике. Со временем фестиваль стали проводить не только в Петербурге, но и в других городах и даже странах. Однако программе в культурной столице все еще уделяют большое внимание.

Летний сезон Pianissimo 2026

Организаторы уже объявили дату и запустили продажу билетов на летний сезон фестиваля: он пройдет с 19 июня по 14 августа. В проекте примут участие пианисты из России, Южной Кореи, Аргентины, Италии и других страны. География фестиваля также довольно обширна - концерты пройдут на разных площадках Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Калининграда.

Билеты уже доступны к покупке. Советуем не затягивать с приобретением билета - желающие услышать молодых дарований приезжают со всей страны и свободных кресел с каждым днем все меньше.

О программе фестиваля

Основу программы составляют сольные фортепианные концерты молодых музыкантов. В их репертуаре звучат произведения разных эпох - от классиков XVIII и XIX веков до композиторов XX столетия.

Среди музыкантов, участвующих в концертах проекта, - пианист Константин Емельянов, выпускник столичной консерватории и лауреат множества конкурсов. Музыкант выступал на ведущих концертных площадках Европы и Азии, а его интерпретации классического репертуара получили высокую оценку критиков.

В числе участников фестиваля также итальянский пианист Матео Буананоче - начавший заниматься музыкой в раннем детстве и все еще продолжающий обучение у именитых итальянских мастеров. Еще один представитель нового поколения пианистов - южнокорейский музыкант Моюн Юн, который обучается в знаменитых школах мира и покоряет жюри международных конкурсов.

Музыка в музейных пространствах

Одной из особенностей Pianissimo стали непривычные локации: организаторы сознательно выбирают площадки, которые часто не ассоциируются с академической музыкой. Это могут быть музеи, галереи современного искусства и культурные центры.

Такой формат позволяет по-новому взглянуть на камерные концерты и создать атмосферу, в которой классическая музыка взаимодействует с современным художественным контекстом. Кроме того, подобный подход помогает привлечь к академической музыке новую аудиторию.

Сегодня Pianissimo главная миссия проекта остается неизменной - открывать публике новые имена фортепианной сцены и помогать талантливым молодым пианистам заявить о себе.