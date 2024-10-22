Певица Клава Кока теперь свободна

Фанаты этого не ожидали, пара казалась неразлучной, они постоянно публиковали фото друг с другом и публично обсуждали своё совместное будущее. Хотя подписчики их соцсетей заметили, что с сентября Клава и Александр не выложили ни одно фото вместе, тогда и появились первые слухи об их расставании.

Близкий к звезде человек рассказал, что Кока и Поверин больше не живут вместе. Блогера видели на светских мероприятиях без пары, так на заезд по картингу он приехал без певицы. Клава сделала намёк на расставание после заявления, что готовит новый альбом, в который вложила свою боль и переживания.