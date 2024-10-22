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Киноафиша События Певица Клава Кока теперь свободна

Певица Клава Кока теперь свободна

22 октября 2024 19:00 Проверено редакцией
Певица Клава Кока теперь свободна

Клава Кока удивила поклонников грустной новостью - она рассталась со своим парнем, блогером Александром Повериным.

Фанаты этого не ожидали, пара казалась неразлучной, они постоянно публиковали фото друг с другом и публично обсуждали своё совместное будущее. Хотя подписчики их соцсетей заметили, что с сентября Клава и Александр не выложили ни одно фото вместе, тогда и появились первые слухи об их расставании.

Близкий к звезде человек рассказал, что Кока и Поверин больше не живут вместе. Блогера видели на светских мероприятиях без пары, так на заезд по картингу он приехал без певицы. Клава сделала намёк на расставание после заявления, что готовит новый альбом, в который вложила свою боль и переживания.

Илья Голубев
Илья Голубев
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