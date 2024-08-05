Певица «Глюкоза» впервые вышла к публике после скандала

Певица «Глюкоза» обратилась к фанатам в первый раз после выступления в Красноярке, которое закончилось ужасным скандалом.

Артистка написала в своём аккаунте в соцсети, что она работает над музыкой и пробует новое. Также Наталья Ионова поинтересовалась, как дела у её подписчиков. Выступление певица не прокомментировала, пост был написан, как ни в чём не бывало.

На дне Металлурга «Глюкоза» вышла в нетрезвом виде, материлась и не попадала в ноты. Из-за такого поведения продюсер Максим Фадеев пригрозил разорвать контракт с Ионовой, лишить её прав на псевдоним и песни. В то же время Налоговая служба выявила долги певицы и заблокировала её счета в нескольких банках. Певица поспешно погасила задолженность и на время отправилась в реабилитационный центр, чтобы восстановить силы.