Певец Шаман вернул 15 миллионов

Скандал был связан с выступлением Дронова на дне края в Ставрополе. Один час выступления Шамана стоил для правительства области 15 миллионов рублей. Это вызвало шквал критики как у местных жителей, так и у отдельных чиновников. После этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл опрос в соцсетях о необходимости концерта Шамана. После этого выступление Дронова было отменено, хотя гонорар уже был выплачен. Сейчас стало известно, что певец полностью возместил всю сумму в бюджет.