Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Певец Шаман вернул 15 миллионов

Певец Шаман вернул 15 миллионов

25 сентября 2024 09:06 Проверено редакцией
Певец Шаман вернул 15 миллионов

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, вернул в бюжет Ставропольского края свой гонорар за отменённый концерт - 15 миллионов 300 тысяч рублей. Это подтверждает местная прокуратура. Ранее оплата услуг артиста подверглась жёсткой критике.

Скандал был связан с выступлением Дронова на дне края в Ставрополе. Один час выступления Шамана стоил для правительства области 15 миллионов рублей. Это вызвало шквал критики как у местных жителей, так и у отдельных чиновников. После этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл опрос в соцсетях о необходимости концерта Шамана. После этого выступление Дронова было отменено, хотя гонорар уже был выплачен. Сейчас стало известно, что певец полностью возместил всю сумму в бюджет.

Илья Голубев
Илья Голубев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Афиша концертов Москвы
Ягода
6+
Фолк

Ягода

24 октября в 20:00 Base Club
от 1700 ₽
Отговорила роща золотая. К 130-летию Есенина
6+
Фолк

Отговорила роща золотая. К 130-летию Есенина

4 октября в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка

Орган при свечах

22 августа в 19:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»
Скупаю в Fix Price и на «Авито» простые свечи: нашла дома 7 применений, о которых раньше даже не догадывалась
Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
Этот британский мини-детектив зовут «ядерной смесью»: вышел 10 лет назад, но так крут, что можно осилить за день
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше