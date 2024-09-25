Певец Шаман вернул 15 миллионов
Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, вернул в бюжет Ставропольского края свой гонорар за отменённый концерт - 15 миллионов 300 тысяч рублей. Это подтверждает местная прокуратура. Ранее оплата услуг артиста подверглась жёсткой критике.
Скандал был связан с выступлением Дронова на дне края в Ставрополе. Один час выступления Шамана стоил для правительства области 15 миллионов рублей. Это вызвало шквал критики как у местных жителей, так и у отдельных чиновников. После этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл опрос в соцсетях о необходимости концерта Шамана. После этого выступление Дронова было отменено, хотя гонорар уже был выплачен. Сейчас стало известно, что певец полностью возместил всю сумму в бюджет.
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