Певец Шаман стал заслуженным артистом

Сам певец Шаман признался, что не знал о решении заранее, его поставили в известность, когда решение уже приняли.

Ярослав Дронов сказал, что выступал на концерте в Сочи. Президент лично зашёл за кулисы к артисту и присвоил ему звание заслуженного артиста РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что творчество Шаман близко многим жителям России, а песни крайне актуальны сегодня.