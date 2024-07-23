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Киноафиша События Певец Шаман стал заслуженным артистом

Певец Шаман стал заслуженным артистом

23 июля 2024 17:33 Проверено редакцией
Певец Шаман стал заслуженным артистом

Президент РФ Владимир Путин выпустил указ о присвоении Ярославу Дронову почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

Сам певец Шаман признался, что не знал о решении заранее, его поставили в известность, когда решение уже приняли.

Ярослав Дронов сказал, что выступал на концерте в Сочи. Президент лично зашёл за кулисы к артисту и присвоил ему звание заслуженного артиста РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что творчество Шаман близко многим жителям России, а песни крайне актуальны сегодня.

Илья Голубев
Илья Голубев
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