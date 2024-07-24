Певец Шаман признал вину за выход Байдена из президентской гонки

Ярослав Дронов написал в своем официальном канале в Telegram, что Джо Байден принял такое решение после его концерта у посольства Соединённых Штатов Америки. В частности, Шаман исполнил свой популярный трек «Я русский». Сообщение было написано в шуточной форме, что даёт понять иронию артиста.

Концерт у посольства США был приурочен к митингу, посвящённому блокировке YouTube каналов известных россиян, в том числе и самого Шамана. На вопрос Риа-Новости, каким Дронов видит аналог платформы, певец сказал, что не знает, что такое YouTube, по его мнению, никто не знает, что такое YouTube и что его вообще не существует.