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Киноафиша События Певец Шаман признал вину за выход Байдена из президентской гонки

Певец Шаман признал вину за выход Байдена из президентской гонки

24 июля 2024 06:28 Проверено редакцией
Певец Шаман признал вину за выход Байдена из президентской гонки

Популярный исполнитель Шаман поделился мыслью, с чем связан выход действующего президента США из выборов.

Ярослав Дронов написал в своем официальном канале в Telegram, что Джо Байден принял такое решение после его концерта у посольства Соединённых Штатов Америки. В частности, Шаман исполнил свой популярный трек «Я русский». Сообщение было написано в шуточной форме, что даёт понять иронию артиста.

Концерт у посольства США был приурочен к митингу, посвящённому блокировке YouTube каналов известных россиян, в том числе и самого Шамана. На вопрос Риа-Новости, каким Дронов видит аналог платформы, певец сказал, что не знает, что такое YouTube, по его мнению, никто не знает, что такое YouTube и что его вообще не существует.

Илья Голубев
Илья Голубев
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